Die Anzeigetafel im Handelssaal der Börse in Frankfurt.

FrankfurtNur wenig Kauflust ließen die Anleger am gestrigen Montag erkennen. Der deutsche Leitindex pendelte am Montag um die 13 000 Punkte und ging kaum verändert bei 13 003 Punkten aus dem Handel. Die vorbörslichen Indikatoren signaliseren aber leicht fallenden Kurse. Gegen 7.30 Uhr notiert der Dax bei 12.984 Zählern – und damit 19 Punkte unterhalb des Vortagesschlusses.

Die Vorgaben aus Übersee: Die Wall Street hat am Montag nach anfänglichen Rekordständen ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt. Am besten hielt sich noch der Dow Jones Industrial: Nach einem freundlichen Start behauptete sich der US-Leitindex noch geraume Zeit in positivem Terrain. Zum Schluss stand aber ein Minus von 0,2 Prozent auf 23 273 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P-500-Index verabschiedete sich am Montag 0,4 Prozent tiefer bei 2564 Punkten aus dem Handel. An der Technologiebörse Nasdaq rutschte der Composite-Index um 0,6 Prozent auf 6586 Zähler ab.

In Tokio hingegen setzt sich die Rally fort, der Nikkei notiert nach einem Plus von 0,2 Prozent auf dem höchsten Level seit 1996. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3383 Punkte.

Vor allem ein Kurseinbruch des Siemens-Rivalen General Electric schlug auf die Stimmung.

Zahlreiche Experten gehen trotz der Rally von weiteren Kursanstiegen aus. „Eine mögliche Korrektur der heißgelaufenen Börsen liegt in der Luft“, meint etwa Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets. „Aber gerade weil sie in der Luft liegt, wird sie eher nicht kommen.“ Viel werde seiner Ansicht nach auch davon abhängen, welches Tempo die Europäische Zentralbank (EZB) auf dem Weg hin zu einer Normalisierung der Geldpolitik am Donnerstag ankündigen wird. Er erwartet, dass die Notenbanker eher Vorsicht walten lassen, damit der Euro nicht zu stark werde und Europas Wirtschaft nicht ausbremse.

Auch das Dax-Sentiment, eine Handelsblatt-Umfrage unter mehr als 2600 Anlegern , signalisiert höhere Notierungen. „Ich würde für die kommenden Wochen auf weiter steigende Kurse setzen, jedoch die Positionen gut absichern“, meint Börsenexperte Stephan Heibel, der die Erhebung auswertet und interpretiert. bsicherungen können Anleger durch enge Stop-Loss-Marken vornehmen, oder aber auch sogenannte Put-Positionen auf den Dax kaufen, die im Wert steigen, wenn die Kurse fallen. „Für Privatanleger, die aktiv handeln, halte ich aber Stop-Loss -Marken für angebracht.“

Die ersten zehn Dax-Jahre 1. Juli 1988 Der Dax feiert seinen Einstand. Rechnerisch startet er allerdings am 30. Dezember 1987 bei einem Stand von 1.000 Punkten.

16. Oktober 1989 Der erste schwarze Tag für den Dax: Er bricht im Sog der Wall Street um rund 13 Prozent ein.

18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt stark zu.

28. Oktober 1997 Im Sog der Asienkrise sackt der Dax im Handelsverlauf bis zu 13 Prozent ab und schließt mit 3567 Punkten acht Prozent niedriger.

28. November 1997 Mit dem neuen elektronischen Handelssystem Xetra - kurz für „Exchange Electronic Trading“ - bricht für die Börse ein neues Zeitalter an.





7. März 2000 Befeuert von der Euphorie über die Entstehung des Internets erreicht der Dax ein Hoch von 8136,16 Punkten, das sieben Jahre lang hält.

11. September 2001 Nach den Terroranschlägen in den USA (World Trade Center und Pentagon) fällt der Dax um neun Prozent.

12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so niedrig wie im November 1995. Doch mit der Erholung der Weltwirtschaft wächst das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.

13. Juli 2007 Mit 8151,57 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein - trotz erster Bankenpleiten und Not-Eingriffen der Europäische Zentralbank (EZB) am Geldmarkt.





15. September 2008 Mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers kehrt Ernüchterung ein. Im Oktober 2008 folgt ein schwarzer Tag auf den anderen. Zum September-Schluss verliert der Dax in der Spitze zeitweise 30 Prozent.

Der heutige Handelstag steht im Zeichen von Konzernbilanzen. So legt der Chemieriese BASF Zahlen vor. Experten rechnen mit einem Gewinnplus bei BASF- insbesondere für die Chemikaliensparte.

Zudem veröffentlicht der US-Autobauer General Motors (GM) neue Zahlen. Dabei dürfte GM auch die Schwächephase auf dem amerikanischen Automarkt deutlicher als bisher zu spüren bekommen. Analysten rechnen im Vergleich zum Vorjahr mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinn. Für Bewegung an der Wall Street dürften auch die aktuellen Zwischenberichte diverser weiterer US-Konzern sorgen, etwa von Caterpillar, McDonald’s, United Technologies, 3M und Eli Lilly.

In Berlin treffen sich CDU, CSU, FDP und Grüne erstmals zu einer inhaltlichen Sondierung über eine Jamaika-Koalition. Nach der konstituierenden Sitzung des Bundestages kommt das Quartett am Abend (18.00 Uhr) in einer kleinen Runde zusammen, um über die Themen Finanzen und Steuern sowie Europa zu reden. Auf der Konjunkturseite stehen unter anderem die Einkaufsmanagerindizes des Markit-Insituts für Oktober in den Terminkalendern.

