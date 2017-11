Fresenius enttäuscht, Hellofresh debütiert

Auf Unternehmensseite geht derweil die Bilanzsaison weiter. Enttäuscht waren die Börsianer von Fresenius und FMC. Fresenius-Papiere verloren zwischenzeitlich 1,77 Prozent, FMC 5,69 Prozent. Bei Fresenius blieb der operative Gewinn im dritten Quartal etwas hinter der Prognose zurück. Beim Dialyseanbieter FMC erfüllten die Ergebnisse knapp die Erwartungen. Auch Elektronikriese Apple legt am Donnerstag Zahlen für das vierte Quartal vor – allerdings erst nach US-Börsenschluss. Anleger setzten im Vorfeld der Bilanz auf hohe Verkaufszahlen des neuen iPhones. Eine Sprecherin des Konzerns hatte zuvor gesagt, dass die Vorbestellungen für das iPhone X „durch die Decke“ gingen.

An der Dax-Spitze standen am Donnerstagnachmittag – mit einem Plus von 2,36 Prozent – die Titel der Deutschen Bank. Telekom-Papiere legten um 0,81 Prozent zu und trotzten damit den Spekulationen über die gescheiterten Fusionsbemühungen der US-Tochter T-Mobile US.

Auch ein Neuzugang wurde an der Deutschen Börse begrüßt: Der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh feierte sein Aktienmarktdebüt. Die für 10,25 Euro ausgegebenen Papiere nahmen den Handel mit einem Kurs von 10,60 Euro auf und fiel im Nachmittagshandel auf 10,49 Euro.

