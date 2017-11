Fresenius enttäuscht – Hugo Boss begeistert

Auf Unternehmensseite geht derweil die Bilanzsaison weiter. Enttäuscht waren die Börsianer von Fresenius und FMC. Fresenius-Papiere verloren zwischenzeitlich 1 Prozent, FMC 0,84 Prozent. Bei Fresenius blieb der operative Gewinn im dritten Quartal etwas hinter der Prognose zurück. Beim Dialyseanbieter FMC erfüllten die Ergebnisse knapp die Erwartungen.

Gänzlich überzeugen konnte die Anleger hingegen Hugo Boss. Der Konzern lockte im vergangenen Quartal mehr Kunden in seine Geschäfte. Die Aktien des Modehauses notierten im Mittagshandel ganze 5,6 Prozent fester. Auch Elektronikriese Apple legt am Donnerstag Zahlen für das vierte Quartal vor. Anleger setzten im Vorfeld der Bilanz auf hohe Verkaufszahlen des neuen iPhones. Eine Sprecherin des Konzerns hatte zuvor gesagt, dass die Vorbestellungen für das iPhone X „durch die Decke“ gingen.

An der Dax-Spitze standen am Mittag – mit einem Plus von 1,8 Prozent – Titel der Deutschen Bank. Telekom-Papiere legten um 0,6 Prozent zu und trotzten damit den Spekulationen um die gescheiterten Fusionsbemühungen der US-Tochter T-Mobile US.

Im Kleinwertesegment SDax waren die Scheine des Fußballclubs Borussia Dortmund (BVB) die größten Verlierer. Nach einem enttäuschenden Unentschieden in der Fußball-Königsklasse Champions League haben Anleger BVB-Aktien aus ihren Depots geworfen. Die Papiere sackten am Donnerstag um 4,5 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief ab

Auch ein Neuzugang wurde am Donnerstag an der Deutschen Börse begrüßt: Der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh feierte sein Aktienmarktdebüt. Die am Vorabend zu 10,25 Euro je Aktie ausgegebenen Papiere nahmen den Handel mit einem Kurs von 10,60 Euro auf und stiegen im Mittagshandel auf 10,88 Euro.

