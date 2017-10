FrankfurtEuropas Aktienanleger haben sich auch am Donnerstag kaum aus der Deckung gewagt. Zum einen lastete weiterhin die Unsicherheit über die politische Entwicklung in Spanien auf den Gemütern. Zum anderen dämpfte der feste Euro die Kauflaune. Der Dax notierte am frühen Nachmittag mit 12.970 Punkten kaum verändert in Sichtweite der 13.000er Marke, die er bislang noch nie erreicht hat. Der EuroStoxx50 lag mit 3600 Zählern 0,2 Prozent im Minus. „Das politische Europa dürfte weiter nach Katalonien schauen, denn die Situation in Spanien ist weiter ungewiss“, sagte LBBW-Volkswirt Manfred Wolter.

Die gute Stimmung an der Wall Street, wo sich die großen Indizes zuletzt fast täglich von Rekord zu Rekord hangelten, ließ die meisten Anleger hierzulande kalt. „Aufgrund fehlender Impulse herrscht nahezu Stillstand an den Aktienmärkten“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Börsianer hoffen darauf, dass der Auftakt der US-Bilanzsaison im Laufe des Tages neuen Schwung bringt und den Dax weiter in Richtung der noch nie zuvor erreichten Marke von 13.000 Punkten treibt. Anfang der Woche war er bis auf drei Punkte an die psychologisch wichtige Marke herangekommen.

Der MDax der mittelgroßen Werte kam legte bis zum Mittag 0,44 Prozent hoch und kommt aktuell auf 26.046,51 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax erreichte einen neuen Höchststand seit Februar 2001 und gewann zuletzt 0,34 Prozent auf 2518,38 Punkte. Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 gab zugleich um 0,2 Prozent nach.

An der Wall Street hatte es tags zuvor neue Rekorde gegeben und auch an den asiatischen Börsen war die Stimmung positiv. Der japanische Nikkei 225 kletterte im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit 1996. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hatte deutlich gemacht, dass die schwache Inflation der Fed weiterhin Sorgen bereitet, viele Fed-Mitglieder aber eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr für gerechtfertigt halten. Abhängig bleibe dies dennoch von der Wirtschaftsentwicklung.

Spitzenreiter im Dax waren Lufthansa mit einem Aufschlag von fast vier Prozent auf 25,54 Euro, womit die Kranichlinie an der Börse so hoch wie seit Februar 2001 nicht mehr flog. Noch im Tagesverlauf sollten die Verträge zur Übernahme großer Teile der insolventen Air Berlin unterzeichnet werden, kündigte Lufthansa-Chef Carsten Spohr an. Die Veränderungen bei der Lufthansa sähen "zu gut aus, um wahr zu sein", kommentierten die Analysten der Bank HSBC. Der Aktienkurs von Air Berlin liegt nur noch bei 25 Euro-Cent. In London gewannen die Titel von Easyjet 2,4 Prozent. Die britische Airline steht ebenfalls in Verhandlungen mit Air Berlin.

Analysten der Investmentbank Bernstein stuften die Titel der größten deutschen Fluggesellschaft auf „outperform“ von „market-perform“ nach oben und hoben das Kursziel auf 30 Euro von 22 Euro an. Auch die Experten der Bank HSBC legten ein neues Kursziel von 29 Euro nach zuvor 25 Euro fest und bestätigten ihr „buy“-Rating.

Südzucker, die am Vortag dank der Prognoseanhebung ihrer Bioethanol-Tochter Cropenergies um etwas mehr als 2 Prozent zugelegt hatten, büßten nun etwas mehr als 3 Prozent ein. Mehrere Händler und Analysten verwiesen darauf, dass die an diesem Morgen vorgelegten eigenen Zahlen des Zuckerkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht. Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33-fach überzeichnet. Danach beginnt beim Dax eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab. 2009 beschleunigt der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate die Talfahrt des Dax.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf. Am 25. Oktober schafft der Dax zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte.

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an, am 13. Februar springt der Dax das erste Mal über in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

14. Juni 2017 In Erwartung einer positiven Zinsentscheidung der US-Notenbank knackt der Dax das erste Mal im Laufe seiner Geschichte die 12.900 Punkte und erreicht schließlich sein Allzeithoch von 12.921 Punkten. Schon in den Monaten zuvor hatte der Dax im Anschluss an den Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich seinen Höchststand mehrfach verbessert.

20. Juni 2017 Einen Tag vor der Sommersonnenwende des Jahres 2017 treiben Dax-Anleger das deutsche Börsenbarometer erneut auf einen Rekord. Im Verlauf des Handelstages steigt der Dax auf 12.952 Punkte. Es sollte ein schwieriger Sommer folgen.

9. Oktober 2017 Nach einem starken September, der ganz anders ausfiel als sein Ruf auf dem Parkett, setzten die Dax-Anleger ihren Angriff auf die 13.000 Punkte im Oktober fort. Bis auf drei Punkte kam der Frankfurter Platzhirsch ran an die historische Marke. Für mehr als das Allzeithoch von 12.997 Punkten reichte es am Montag aber nicht.

Analystenstudien bewegten zudem die Anteile des Autobauers Volkswagen (VW) und die des Außenwerbe-Spezialisten Ströer. VW gewannen 0,56 Prozent. Bernstein-Analyst Max Warburton empfiehlt die Aktie trotz des noch nicht abgehakten Diesel-Skandals wegen der seines Erachtens „attraktiven Bewertung“ nun zum Kauf. Die HSBC hingegen entzog Ströer die Kaufempfehlung und nannte in erster Linie Bewertungsgründe. Die Papiere büßten als Schlusslicht im MDax etwas mehr als 1,5 Prozent ein.

