Dax aktuell Handelsstreit verunsichert Anleger weiterhin

Chinas Reaktion auf Trumps Importzölle lässt die Anleger verkaufen. Der Leitindex liegt zur Mittagszeit mehr als ein Prozent im Minus.

FrankfurtDer Dax hat am Dienstag nach Ostern den nächsten Rückschlag bekommen. Der deutsche Leitindex fiel zur Mittagszeit um 1,25 Prozent auf 11.945,18 Punkte und tauchte damit wieder unter die zuletzt umkämpfte Marke von 12.000 Zählern ab. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie eine erneut eingetrübte Industriestimmung in der Eurozone hinterließen Spuren.

„Die Euphorie von Gründonnerstag ist schon wieder Vergangenheit“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Als Grund dafür gilt vor allem, dass China als Reaktion auf die von den USA verhängten Zölle nun seinerseits zahlreiche US-Produkte mit höheren Abgaben für Einfuhren belegt. Dies hatte zum Wochenbeginn bereits die richtungweisenden US-Börsen deutlich belastet.

Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 1,51 Prozent auf 25.205,58 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax sogar 1,84 Prozent auf 2448,56 Zähler einbüßte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,88 Prozent auf 3332,06 Punkte bergab.

Verluste wachsen rasant – Tech-Werte setzen Dax unter Druck

Im Halbleiterbereich sorgte ein Bericht, wonach Apple ab dem Jahr 2020 eigene Prozessoren in seinen Mac-Computern einsetzen will, für besonders hohen Verkaufsdruck. Nachdem die Aktien von Intel am Vorabend in New York mehr als sechs Prozent eingebüßt hatten, folgten nun einige Europäer. Am Dax-Ende wurden Infineon-Papiere mit etwa 2,8 Prozent Minus in Mitleidenschaft gezogen.

Anders als vorbörslich erwartet blieben die Aktien der Deutschen Bank kräftig mit mehr als zwei Prozent unter Abgabedruck. Bei dem Bankhaus reißen die Diskussionen um das zukünftige Führungspersonal nicht ab. Die Unsicherheiten haben die Aktien seit dem Jahresbeginn schon fast ein Drittel an Wert gekostet. Mit dem neuerlichen Abschlag nähern sich die Papiere ihrem tiefsten Stand seit November 2016.

In den USA wurde schon ab Ostermontag wieder gehandelt. Die wichtigsten US-Aktienindizes sind deutlich abgesackt. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,90 Prozent auf 23.644,19 Punkte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 2,2 Prozent auf 2581 Punkte nach unten. Damit fiel der Index zum ersten Mal seit Juni 2016 unter die viel beachtete 200-Tage-Linie. Der Nasdaq 100 rutschte um 2,9 Prozent auf 6390 Punkte ab.

Nach Einschätzung von UBS Wealth Management wird sich der Sturm, der die US-Aktien am Montag mit ziemlicher Wucht traf, so bald nicht legen. Die schwer zu erratenden Aussichten, was die Regierung von Präsident Donald Trump als nächstes tun wird, halten die Märkte in Atem, schreiben Mike Ryan, Chief Investment Officer für Amerika im globalen Wealth Management der Bank, und David Lefkowitz, leitender Aktienstratege für Amerika, in einer Mitteilung an Kunden. Das gelte vor allem für den Welthandel.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,9 Prozent tiefer bei 21.200 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,5 Prozent nach auf 1699 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,6 Prozent.

„Präsident Trump bleibt eine Unsicherheitskomponente“, konstatiert Christian Kahler, Aktienstratege der DZ Bank. Insbesondere bestehe das Risiko eines sich intensivierenden „Handelskrieges“, meint er - wofür allerdings auch neue Zölle durch China und Europa eingeführt werden müssten. China hat nun schon die Importzölle für Aluminiumschrott, Obst, Schweinefleisch und Wein aus den USA angehoben, wie das Finanzministerium in Peking mitteilte. Betroffen sein sollen Einfuhren im Umfang von drei Milliarden Dollar.

Bergauf geht es derzeit für den italienischen Medienkonzern Mediaset von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Anleger steigen in der Hoffnung auf einen nahenden Verkauf der kriselnden Pay-TV-Sparte ein. Die Aktien stiegen am Dienstag um bis zu 8,3 Prozent. Genährt wurden die Spekulationen Börsianern zufolge von der angekündigten Kooperation mit der Italien-Sparte des britischen Bezahlfernseh-Senders Sky. Im Rahmen des Abkommens vermarkten die Unternehmen Filme und Serien auf ihren Kanälen gemeinsam.

Mediaset wollte sein Pay-TV-Geschäft 2016 an den französischen Konzern Vivendi verkaufen. Der Deal platzte allerdings und sorgt seither für Streit zwischen den beiden Unternehmen.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Damit es an den Märkten allgemein nicht weiter bergab geht, ist es Strategen zufolge sehr wichtig, dass das Fundament der Börsen mit starken Wirtschaftsdaten solide bleibt. Vor allem Amerika muss überzeugen, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Mit den ISM-Stimmungsdaten für die Industrie (Montag) und den Dienstleistungssektor (Mittwoch) stehen wichtige Indikatoren auf Unternehmensseite auf der Agenda.

Besonderes Augenmerk wird auf dem Arbeitsmarktbericht für März am Freitag liegen. Im Februar entstanden mit 313.000 neuen Jobs deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die Daten und besonders die Statistik zur Lohnentwicklung gelten als entscheidend für die weitere Zinsentwicklung in der weltgrößten Volkswirtschaft. Nach der Zinserhöhung in der vorigen Woche hatte der neue Fed-Chef Jerome Powell noch zwei weitere Schritte in Aussicht gestellt.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.