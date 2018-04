Dax aktuell Handelsstreit verunsichert Anleger

Chinas Reaktion auf Trumps Importzölle lässt die Anleger verkaufen. Der Leitindex verliert am Vormittag rund 140 Punkte.

FrankfurtNeues Quartal, alte Sorgen: Dass China die jüngst von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle mit höheren Einfuhrzöllen auf US-Produkte kontert, schürt bei Anlegern Ängste vor einem Handelskrieg. „Wenn zwei Lokomotiven der globalen Konjunktur streiten, ist das nie gut für die Weltwirtschaft“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Entsprechend rutscht der deutsche Leitindex wieder unter die Marke von 12.000 Zählern. Am Vormittag notiert der Dax zwischenzeitlich bei 11.953 Punkten - ein Minus von 143 Zählern bzw. 1,8 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss. Am letzten Handelstag der vergangenen Woche stieg der Leitindex noch um 1,3 Prozent auf 12.096 Punkte, was seine Quartalsbilanz mit einem Minus von 6,4 Prozent aber nur ein wenig verbesserte.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Dienstag um 0,69 Prozent auf 25.415,92 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte derweil fast 1 Prozent auf 2470,76 Zähler ein.

Handelsstreit zwischen USA und China eskaliert – Dax stürzt ab

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt am heutigen Handelstag zählten Technologiewerte, nachdem US-Präsident Donald Trump Amazon erneut scharf kritisiert und die Papiere des Online-Händlers damit gut fünf Prozent ins Minus gedrückt hatte. Trump wirft dem Unternehmen vor, der US-Post zu geringe Versandgebühren zu zahlen. Die Titel des deutschen Halbleiter-Produzenten Infineon verloren 2,3 Prozent. Die Aktien des Chip-Designers Dialog Semiconductor fielen um 4,7 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 18,40 Euro.

In den USA wurde schon ab Ostermontag wieder gehandelt. Die wichtigsten US-Aktienindizes sind deutlich abgesackt. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,90 Prozent auf 23.644,19 Punkte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 2,2 Prozent auf 2581 Punkte nach unten. Damit fiel der Index zum ersten Mal seit Juni 2016 unter die viel beachtete 200-Tage-Linie. Der Nasdaq 100 rutschte um 2,9 Prozent auf 6390 Punkte ab.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,9 Prozent tiefer bei 21.200 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,5 Prozent nach auf 1699 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,6 Prozent.

„Präsident Trump bleibt eine Unsicherheitskomponente“, konstatiert Christian Kahler, Aktienstratege der DZ Bank. Insbesondere bestehe das Risiko eines sich intensivierenden „Handelskrieges“, meint er - wofür allerdings auch neue Zölle durch China und Europa eingeführt werden müssten. China hat nun schon die Importzölle für Aluminiumschrott, Obst, Schweinefleisch und Wein aus den USA angehoben, wie das Finanzministerium in Peking mitteilte. Betroffen sein sollen Einfuhren im Umfang von drei Milliarden Dollar.

Sehr wichtig ist es Strategen zufolge, dass das Fundament der Börsen mit starken Wirtschaftsdaten solide bleibt. Vor allem Amerika muss überzeugen, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Mit den ISM-Stimmungsdaten für die Industrie (Montag) und den Dienstleistungssektor (Mittwoch) stehen wichtige Indikatoren auf Unternehmensseite auf der Agenda.

Besonderes Augenmerk wird auf dem Arbeitsmarktbericht für März am Freitag liegen. Im Februar entstanden mit 313.000 neuen Jobs deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die Daten und besonders die Statistik zur Lohnentwicklung gelten als entscheidend für die weitere Zinsentwicklung in der weltgrößten Volkswirtschaft. Nach der Zinserhöhung in der vorigen Woche hatte der neue Fed-Chef Jerome Powell noch zwei weitere Schritte in Aussicht gestellt.

