FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch träge in den von vielen Unternehmenszahlen geprägten Handel gestartet. Der Dax dürfte damit wie bereits an den Vortagen weiterhin an seinem Pendelkurs um die Marke von 13 000 Punkten festhalten. Im frühen Geschäft verlor der deutsche Leitindex Dax 0,1 Prozent auf 13 007 Punkte, nachdem er am Vortag mit einem minimalen Plus erneut knapp die 13 000 Punkte behauptet hatte.

„Vor der wichtigen Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag herrscht Stillstand. Dies muss nicht negativ sein, aber den Dax-Bullen läuft langsam die Zeit davon“, stellte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader fest. Sollte das Börsenbarometer nicht bald nachhaltig über die Marke von 13 000 springen, könnten stärkere Gewinnmitnahmen einsetzen, so Cutkovic.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, verlor am Mittwochmorgen 0,1 Prozent auf 26 118 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,3 Prozent auf 2481 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg hingegen minimal.

Die ersten zwanzig Dax-Jahre 1. Juli 1988 Der Dax feiert seinen Einstand. Rechnerisch startet er allerdings am 30. Dezember 1987 bei einem Stand von 1.000 Punkten.

16. Oktober 1989 Der erste schwarze Tag für den Dax: Er bricht im Sog der Wall Street um rund 13 Prozent ein.

18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt stark zu.

28. Oktober 1997 Im Sog der Asienkrise sackt der Dax im Handelsverlauf bis zu 13 Prozent ab und schließt mit 3567 Punkten acht Prozent niedriger.

28. November 1997 Mit dem neuen elektronischen Handelssystem Xetra - kurz für „Exchange Electronic Trading“ - bricht für die Börse ein neues Zeitalter an.





7. März 2000 Befeuert von der Euphorie über die Entstehung des Internets erreicht der Dax ein Hoch von 8136,16 Punkten, das sieben Jahre lang hält.

11. September 2001 Nach den Terroranschlägen in den USA (World Trade Center und Pentagon) fällt der Dax um neun Prozent.

12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so niedrig wie im November 1995. Doch mit der Erholung der Weltwirtschaft wächst das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.

13. Juli 2007 Mit 8151,57 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein - trotz erster Bankenpleiten und Not-Eingriffen der Europäische Zentralbank (EZB) am Geldmarkt.





15. September 2008 Mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers kehrt Ernüchterung ein. Im Oktober 2008 folgt ein schwarzer Tag auf den anderen. Zum September-Schluss verliert der Dax in der Spitze zeitweise 30 Prozent.

Im Fokus standen eine Reihe von Firmenbilanzen, darunter vor allem die der Lufthansa. Die Kranichlinie hat für die ersten neun Monate das beste Ergebnis der Firmengeschichte vorgelegt. Die Aktien gaben dennoch über zwei Prozent nach, was Händler zunächst auf Gewinnmitnahmen zurückführten. Schließlich habe sich der Kurs der Lufthansa im laufenden Jahr mehr als verdoppelt, was die Titel zum Top-Favorit im Dax mache.

Eine Reihe von ermutigender Unternehmensergebnisse hat den US-Börsen am Dienstag Auftrieb gegeben. Zudem profitierten die Märkte von Hoffnungen, dass US-Präsident Donald Trump mit seiner Steuerreform vorankommt. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,7 Prozent höher auf einem Rekordhoch von 23.441 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2569 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 6598 Punkte.

Die Frage, die sich viele Börsianer stellen: Wie wird der deutsche Leitindex reagieren, wenn es in den USA zu einer Korrektur kommt? Bleibt der Dax dann bewegungsarm, oder korrigiert er dann ebenfalls? Aus Sicht der Chartanalyse würde es erste Gewinnmitnahmesignale geben, wenn die Frankfurter Benchmark und 12.911 oder 12.890 Punkte fallen sollte. „Oberhalb von 12955 kann der Dax jederzeit neue Rekordhochs erzielen“, meint der technische Analyst Holger Struck. Seiner Ansicht hat die Mega-Rally seit August ordentlich Kraft gekostet, ist aber schon ganz gut auskonsolidiert.

In der Hoffnung auf einen Konjunkturboom haben sich Anleger in Asien am Dienstag mit Aktien eingedeckt und die Börsen auf neue Höchststände getrieben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index aus Japan stieg um ein halbes Prozent auf ein 21-Jahres-Hoch von 21.805 Punkten. Es war der 16. Gewinntag in Folge, so viele Tage hintereinander hatte der Index noch nie zugelegt. Auch an den Börsen in China ging es nach oben.

Boeing lässt sich am heutigen Mittwoch ebenfalls in die Geschäftszahlen blicken. Analysten rechnen mit leichten Rückgängen bei Umsatz und Gewinn. Die Luftfahrtbranche hofft jedoch auch, von Vorstandschef Denis Muilenburg mehr Details zum kürzlich verkündeten Einstieg bei den Mittelstreckenjets der C-Serie von Konkurrent Bombardier zu hören. Daneben dürften auch die Quartalszahlen von Coca-Cola und Visa die US-Börse bewegen.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.