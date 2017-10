Industriemetalle gefragt

Größter Verlierer an der spanischen Börse waren Siemens Gamesa mit einem Kursminus von 6,3 Prozent. Wegen zusätzlicher Abschreibungen hatte der Windkraftanlagen-Bauer sein Gesamtjahresziel für den operativen Gewinn auf 790 von 900 Millionen Euro gesenkt. Die Aktien der Konkurrenten Nordex und Vestas gerieten in den Sog und verloren rund zwei und 3,5 Prozent. Siemens gaben 0,7 Prozent nach.

Für Gesprächsstoff sorgte Daimler mit Einzelheiten zum geplanten Umbau. Der Konzern könnte künftig aus den drei rechtlich selbstständigen Einheiten Mercedes-Benz Pkw, Nutzfahrzeuge und Finanzdienstleistungen bestehen. Die Aktien legten 0,7 Prozent zu und zählten im Dax damit zu den größten Gewinnern.

Lufthansa kletterten um ein Prozent in die Höhe. Die Fluggesellschaft hat ein Angebot für einen Teil der angeschlagenen italienischen Fluggesellschaft Alitalia abgegeben.

Gefragt waren auch Industriemetalle. Dank ermutigender Konjunkturdaten des weltgrößten Abnehmers China stieg der Kupfer-Preis auf ein Drei-Jahres-Hoch von 7111,50 Dollar je Tonne. Stahl und Eisenerz verteuerten sich um 2,9 und 3,8 Prozent. Vor diesem Hintergrund markierten die Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter ein Viereinhalb-Jahres-Hoch von 41,41 Euro. Die Titel des Konkurrenten Voestalpine waren mit 45,50 Euro sogar so teuer wie seit neun Jahren nicht.

Bei Bergbaufirmen stiegen Investoren ebenfalls ein. Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Glencore und Rio Tinto gehörten mit Kursgewinnen von bis zu 3,1 Prozent zu den Favoriten im Londoner Auswahlindex FTSE

Die Handelswoche steht im Fokus der US-Quartalszahlen. Gute Zahlen haben dabei in der vergangenen Woche bereits die US-Banken JP Morgan Chase, Citi und die Bank of America vorgelegt. Am Dienstag präsentieren die US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley ihre Zahlen. Zudem gibt es noch Ergebnisse des Konsumgüterriesen Johnson & Johnson und der Computerhersteller IBM. Am Mittwoch legt dann Ebay sein Zahlenwerk für die vergangenen drei Monate vor, am Freitag macht dies General Electric. Gute Zahlen sind gerade für den US-Aktienmarkt sehr wichtig, um die „ambitionierten Bewertungen zu rechtfertigen“, wie es Manfred Bucher, Aktienstratege bei der BayernLB, ausdrückt.

Doch nicht nur in den USA, auch im Dax bekennen die ersten Unternehmen Farbe. Den Auftakt macht am Donnerstag der Softwarekonzern SAP, am Freitag folgt Daimler. Gute Zahlen könnten für neuen Schwung sorgen, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrade. „Doch es bestehen auch Risiken, wenn die hohen Ansprüche der Investoren nicht erfüllt werden, die mit ihren Käufen die Aktien im Vorfeld auf sehr hohe Niveaus getrieben haben.“

