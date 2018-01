Dax aktuell Kann Draghi den Euro zähmen?

Der Höhenflug des Euros setzt Europas Anlegern zu, auf dem Parkett hält man sich am Donnerstag zurück. In Kürze verkündigt der EZB-Rat seine neuen Beschlüsse. Die Hoffnungen für Dax und Co. ruhen auf Mario Draghi.

„So gut wie noch nie“ – Ifo-Geschäftsklimaindex steigt

FrankfurtDer Euro hat den Anlegern auch am Donnerstag das Leben schwer gemacht. Vor der wichtigen Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag halten sich die europäischen Aktien-Investoren zurück, vor allem in Frankfurt drückt man auf die Bremse. Hier schmerzt die Euro-Aufwertung besonders. Der Dax war schwach in den Handel eingestiegen, konnte sich im Anschluss aber erholen. Zuletzt notierte er am frühen Nachmittag mit 13.416 Zählern minimal im Plus und damit 180 Punkte unter seinem am Dienstag erreichten Allzeithoch.

Die zweite Garde in der Main-Metropole, bestehend aus M- und TecDax, gab mit Abschlägen von zeitweise mehr als einem halben Prozent deutlicher nach. An den anderen Handelsplätzen des Kontitents gab es hingegen leichte Aufschläge. Der paneuropäische Leitindex, der Euro-Stoxx-50, konnte mit 3650 Zählern 0,2 Prozent zulegen.

Größter Belastungsfaktor bleibt der Euro, der seinen Höhenflug unverändert fortsetzte. Die Gemeinschaftswährung stieg um 0,1 Prozent auf 1,2411 Dollar. Zeitweise erreichte sie einen Stand, den sie letztmals im Dezember 2014 markierte. Ein starker Euro belastet tendenziell den europäischen Aktienhandel, da sich die Exporte im Ausland verteuern. Vor allem die deutsche Wirtschaft, die traditionell auf Ausfuhren baut, reagiert sensibel auf einen Aufwertung am Devisenmarkt, wie der heutige Handel einmal mehr zeigte.

Dass der Euro allein in der laufenden Woche um mehr als anderthalb Prozent gestiegen ist, dürfte vor allem mit dem bisher wichtigsten Termin des Jahres zu tun haben. In Frankfurt kommt heute der EZB-Rat zusammen, um über die weitere Geldpolitik zu beraten. Zwar ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Führungsriege um Präsident Mario Draghi ihre Werkzeuge justiert. Der Leitzins wird unberührt bleiben, ebenso der Strafzins. Auch beim Anleihekauf dürfte alles beim Alten bleiben – Klarheit hierzu gibt es um 13:45 Uhr.

Bedeutend ist die erste Sitzung des Jahres dennoch. Die Märkte erwarten auf der anschließenden Pressekonferenz (14:30 Uhr) Signale von Mario Draghi. Mit Blick auf den Devisenmarkt rechnet derzeit ein Großteil der Börsianer mit Hinweisen auf einen zügigeren Ausstieg aus der ultralockeren Gangart. Die große Frage ist: Nennt der Italiener ein Enddatum für das billionenschwere Anleihekaufprogramm? Der EZB-Rat hatte im Herbst beschlossen, ab Januar die monatlichen Anleihekäufe auf 30 Milliarden zu halbieren bis mindestens September 2018. In welchem Maße das Programm danach weiterläuft ist unklar. Verfechter einer strengeren Gangart, wie Bundesbank Jens Weidmann, fordern eine Konkretisierung des Kurses.

„Wenn einer den Euro stoppen kann, dann ist es Draghi“, sagte Stratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Zudem werden Anleger genau hinhören, ob Draghi Andeutungen zum Zeitpunkt eines ersten Zinsschrittes macht. Eine Absage an eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr könnte den Euro wieder schwächen.“