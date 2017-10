FrankfurtDer Beschluss des katalanischen Parlaments zur Sezession der Region ließ die Aufschläge zwar etwas abschmelzen, sorgte aber nicht für einen Vorzeichenwechsel. In Madrid freilich baute der Ibex-35-Index seine Verluste aus, und auch an der Mailänder Börse vergrößerten sich die Abschläge.

Der Dax gab schwach nach und fiel für eine kurze Zeit unter die 13 200 Punkte Marke. Kurz darauf erholte er sich und setze seine Seitwärtsentwicklung fort. Zuletzt notierte er mit 13223 Punkten. Der Euro gab weiter zum Dollar nach, und die Rendite spanischer Staatsanleihen schnellte nach oben. Die Bund-Futures zogen in einer ersten Reaktion um rund 20 Basispunkte an. An der Wall Street eröffneten die Indizes uneinheitlich, gefragt waren nach starken Zahlen von Alphabet Inc, Amazon.com Inc. und Microsoft Corp. die Technologiewerte.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen.

Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht.

März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet.

April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April.

Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort und bei der durchschnittlichen. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun.

Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate.

Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz.

August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik.

September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht.

Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent.

November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März.

Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

Die anhaltende Dollarstärke speist sich strukturell gleich aus mehreren Faktoren: So hat die EZB am Vortag mit ihrem Programm zum Abbau der quantitativen Lockerungen den Märkten ein eher taubenhaftes Signal geliefert. Darüber hinaus scheint der Weg zu deutlichen Steuersenkungen in den USA nun frei, was für einen Konjunkturschub und somit schneller als gedacht steigenden Leitzinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt sorgen könnte. Und schließlich verfestigt sich an den Märkten die Einschätzung, dass ein geldpolitischer Falke Janet Yellen auf dem Chefsessel der Federal Reserve beerben wird.

"Sie selbst ist wohl mittlerweile aus dem Rennen und alles deutet auf eine Entscheidung zwischen Jerome Powell, bereits Mitglied des FOMC, und John Taylor, Professor an der Stanford University. Der Markt setzt jetzt zunehmend auf Taylor, dessen Anfang der 90er Jahre entwickelte Regel für die Geldpolitik meist einen höheren Zins nahegelegt hatte, als letztlich vom FOMC beschlossen", schrieb Commerzbank-Währungsanalyst Lutz Karpowitz in einem Kommentar.

Für den australischen Dollar ging es zum Greenback auf den niedrigsten Stand seit Juli nach unten. Der Oberste Gerichtshof des Landes hatte entschieden, dass der stellvertretende Ministerpräsident Barnaby Joyce seinen Parlamentssitz nicht behalten darf, da er zum Zeitpunkt seiner Wahl auch die neuseeländische Staatsbürgerschaft besaß. Damit verliert die liberal-nationale Koalition von Ministerpräsident Malcolm Turnbull ihre Mehrheit von einem Sitz im Unterhaus.

Aktien der Minenbetreiber verloren, nachdem die Eisenerz-Futures im chinesischen Dalian den fünften Tag in Folge nachgegeben und damit die längste Verluststrecke seit August vergangenen Jahres verzeichnet hatten. Die jüngsten Anstrengungen der chinesischen Regierung zum Schutz der Umwelt habe die Begeisterung der Stahlkocher gedämpft, sich Rohmaterialien zu verschaffen, schrieb Fan Lu von Sinosteel Futures Co. in einem Marktkommentar.

