FrankfurtDie Hängepartie um die Zukunft Kataloniens hat zum Wochenanfang die Kauflaune der europäischen Aktienanleger gedämpft. Der Dax kehrte zwar über die vorige Woche erstmals geknackte 13.000er Marke zurück und legte 0,3 Prozent auf 13.026 Zähler zu, blieb damit aber unter der am Freitag aufgestellten Bestmarke von 13.036 Punkten. Der EuroStoxx50 legte ebenfalls 0,3 Prozent auf 3613 Punkte zu.

„Die Kuh in Katalonien ist noch nicht vom Eis“, sagte LBBW-Analyst Wolfgang Albrest. Daher schalteten die Anleger am Aktienmarkt einen Gang zurück. Für die Wall Street signalisierten die US-Futures eine zunächst kaum veränderte Eröffnung.

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont wich auch am Montag einer klaren Aussage aus, ob er vergangene Woche die Unabhängigkeit seiner Region ausgerufen hat. Stattdessen forderte er die Regierung in Madrid erneut zum Dialog auf. Diese drohte daraufhin, die Region unter ihre Kontrolle zu nehmen, sollte Puigdemont nicht bis Donnerstag, 10.00 Uhr, die Unabhängigkeit widerrufen. Die Unsicherheit verprellte die Anleger in Madrid: Der Leitindex der Börse verlor 0,9 Prozent.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen.

Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht.

März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet.

April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April.

Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort und bei der durchschnittlichen. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun.

Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate.

Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz.

August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik.

September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht.

Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent.

November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März.

Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

Für Zurückhaltung sorgte laut Händlern die Bilanzsaison dies- und jenseits des Atlantiks. Allein für Dienstag stehen unter anderem die Zwischenberichte von Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie IBM auf den Terminkalendern. In Deutschland lassen sich in der zweiten Wochenhälfte SAP und Daimler in die Bücher schauen. Gute Zahlen könnten für neuen Schwung sorgen, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrade. „Doch es bestehen auch Risiken, wenn die hohen Ansprüche der Investoren nicht erfüllt werden, die mit ihren Käufen die Aktien im Vorfeld auf sehr hohe Niveaus getrieben haben.“

Mit Argusaugen verfolgten Anleger die Kursentwicklung des Euro, dessen Auf und Ab die Absätze der Exportunternehmen auf dem Weltmarkt beeinflusst. Zeitweise rutschte die Gemeinschaftswährung am Montag unter 1,18 Dollar. Händler machten dafür den möglichen Einzug der rechtspopulistischen FPÖ in die Wiener Regierung verantwortlich.

„Weitere Schritte in Richtung einer fortschreitenden Vergemeinschaftung, wie sie zuletzt vor allem von Emmanuel Macron gefordert wurden, dürften mit der Regierungsbeteiligung der FPÖ schwieriger werden“, erklärte Analyst Manuel Andersch von der Bayern LB. Die Wiener Börse fiel in der Spitze um 0,5 Prozent.

Commerzbank-Analystin Esther Reichelt meinte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen der Verluste der niedersächsischen CDU bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene der FDP, die einer stärkeren Integration ebenfalls skeptisch gegenübersteht, wohl größere Zugeständnisse machen müsse.