FrankfurtIn der Hoffnung auf sprudelnde Unternehmensgewinne decken sich Anleger mit europäischen Aktien ein. Dax und EuroStoxx50 gewannen am Mittwoch zeitweise jeweils etwa ein halbes Prozent auf 12.950 und 3503 Punkte. Der MSCI-Weltindex markierte sogar mit 517,37 Zählern den fünften Tag in Folge ein Rekordhoch.

Auch die deutschen Nebenwerte-Indizes starteten freundlich in den Tag: Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,32 Prozent auf 26 204,86 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax zog um 0,41 Prozent auf 2565,41 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls etwas nach oben.

„Die Anleger blicken auf ein weiteres Jahr mit starkem weltweiten Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig geringen Risiken für einen Rückschlag“, sagte Volkswirt Philip Shaw vom Brokerhaus Investec. Allerdings dürfe man nicht zu viel in den Auftakt des Börsenjahres hineininterpretieren.

Unterdessen warteten Investoren mit Spannung auf die Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung am Abend (MEZ). Von den Mitschriften erhoffen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Größeren Einfluss auf den Dollar-Kurs würden die sogenannten Fed-Minutes aber wohl kaum ausüben, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. „Die Diskussion um die Inflation dürfte ähnlich wie letztes Mal intensiv gewesen sein, hat aber eben zu keiner Neueinschätzung der Lage und damit der Geldpolitik geführt.“ Der Euro kostete mit 1,2039 Dollar etwa so viel wie am Mittwoch.

Am Anleihemarkt stieg die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 0,47 Prozent. Neben den Spekulationen auf einen rascheren Ausstieg der Europäische Zentralbank (EZB) aus ihren Anleihekäufen lasteten anstehende Neuemissionen auf der Stimmung, sagte Anlagestratege Martin Van Vliet von der ING Bank. Österreichs Notenbank-Chef Ewald Nowotny hatte in einem Zeitungsinterview unter Hinweis auf die robuste Konjunktur ein Ende des EZB-Kaufprogramms im laufenden Jahr ins Gespräch gebracht.

Parallel dazu stieg das europäische Inflationsbarometer auf ein Zehn-Monats-Hoch. Der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward erreichte einen Wert von 1,7408 Prozent. Dies bedeutet, Investoren gehen davon aus, dass die Inflation – beginnend in fünf Jahren – über einen Zeitraum von fünf Jahren im Schnitt bei 1,7408 Prozent und damit unter der EZB-Zielmarke von knapp zwei Prozent liegen wird.

Bargeld und Bankeinlagen Der größte Teil des Geldvermögens der privaten Haushalte von zuletzt insgesamt 5.723 Milliarden Euro steckt in Bargeld und Bankeinlagen. Rund 2.248 Milliarden Euro waren es nach Angaben der Bundesbank Ende Juni. Deutlich mehr als die Hälfte davon waren Bargeld oder lagen auf dem Girokonto.

Sparbuch Der Klassiker Sparbuch ist trotz der Zinsschmelze weiterhin eine beliebte Anlageform – wenn auch mit sinkender Tendenz. Im vergangenen Jahr besaßen einer Umfrage des GfK-Vereins zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ein Sparbuch. Nach Bundesbank-Zahlen steckten Ende des zweiten Quartals 2017 rund 592 Milliarden Euro in Sparbriefen oder auf dem Sparbuch.

Versicherungen Gut 89 Millionen Lebensversicherungsverträge zählte der Branchenverband GDV Ende vergangenen Jahres. Die Zinsflaute setzt allerdings auch dem Altersvorsorgeklassiker zu. Die neuen Verträge sind nicht mehr so hoch verzinst wie noch vor der Jahrtausendwende. Dennoch investierten die Bundesbürger im zweiten Quartal 2017 mehr als 18 Milliarden Euro in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. Die Bestände summierten sich Ende Juni laut Bundesbank auf rund 2.157 Milliarden Euro.

Immobilien Anlagenotstand und niedrige Hypothekenzinsen heizen die Nachfrage nach „Betongold“ an. Zwar erteilten die Behörden in den ersten neun Monaten dieses Jahres fast 20.000 Baugenehmigungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Einer Studie der staatlichen Förderbank KfW zufolge gibt es aber keinen Mangel an Genehmigungen: In den vergangenen Jahren sei vielmehr ein Überhang von 600.000 Zusagen entstanden. Nach KfW-Einschätzung hakt es vor allem bei der Umsetzung, weil etwa Baufirmen und Handwerker wegen des Immobilienbooms überlastet seien. Nach Einschätzung der Bundesbank gibt es nach wie vor keine Anzeichen für eine kreditgetriebene Preisblase bei Häusern und Wohnungen - auch wenn die Preise insbesondere in Städten teils um 15 bis 30 Prozent über einem angemessenen Niveau lägen.

Aktien Die meisten Bundesbürger machen nach wie vor einen Bogen um die Börse. Trotz der Zinsflaute sank die Zahl der Aktionäre in Deutschland im vergangenen Jahr. Knapp 8,98 Millionen Menschen besaßen nach Angaben des Deutschen Aktieninstitut (DAI) Aktien und/oder Anteile an Aktienfonds. Das waren 30.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die großen heimischen Unternehmen, die an der Börse notiert sind, sind überwiegend in Händen ausländischer Investoren.

Gold Das Edelmetall gilt als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Der Umfrage des GfK-Vereins zufolge sehen 38 Prozent der Bundesbürger darin eine attraktive Geldanlage. Nur sechs Prozent investierten 2016 allerdings tatsächlich in Gold. Die Zahl derer, die das Edelmetall in Form von Münzen, Barren oder Schmuck besitzen, ist nach einer Studie der Steinbeis-Hochschule für die Reisebank aber deutlich höher.

Bitcoin Die Digitalwährung machte in diesem Jahr mit einer Verneunzehnfachung und starken Kursschwankungen Schlagzeilen. Anders als herkömmliche Währungen werden Bitcoin und andere Kryptowährungen nicht von Zentralbanken und Regierungen kontrolliert. Es gibt keine Scheine oder Münzen, sondern nur Bits und Bytes auf Computern. Bitcoins werden durch gigantische Rechenprozesse erzeugt, Anleger bleiben anonym. Notenbanken und Aufsichtsbehörden warnen vor Investitionen. „Mangels Wertbasis ist der Preis für Bitcoin praktisch beliebig bis hin zum Totalverlust“, mahnt etwa Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele.

Bei den Unternehmen gehörten die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen mit Kursgewinnen von bis zu 2,2 Prozent zu den Favoriten. Sie profitierten vom erneuten Rekord-Neuwagenabsatz in Deutschland. Einem Insider zufolge stiegen die Verkäufe 2017 um 2,7 Prozent auf 3,44 Millionen Fahrzeuge. Die Papiere anderer Autobauer wie Fiat, Peugeot oder Renault legten bis zu 1,1 Prozent zu.

An der Londoner Börse sorgte der knapp zehnprozentige Kurssprung von Next für Aufsehen. Dank eines starken Weihnachtsgeschäfts hob der britische Modehändler seine Gesamtjahresziele an. Auf dieser Basis blicke er "sehr viel zuversichtlicher" in die Zukunft, betonte Firmenchef Simon Wolfson. Im Windschatten von Next gewannen die Titel von Marks & Spencer, Debenhams und der Primark-Mutter AB Foods bis zu 2,4 Prozent.

Auch könnten die Blicke wieder gen Berlin gehen, wo die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD am Nachmittag zu einem weiteren Vorgespräch zusammenkommen. Für Sonntag ist der Beginn der offiziellen Sondierungsgespräche über eine mögliche Neuauflage der großen Koalition geplant. Am 12. Januar soll den Parteigremien und Fraktionen ein Ergebnis vorliegen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent und der Nasdaq 1,5 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent. In Tokio blieb die Börse am Mittwoch wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3373 Punkte.

