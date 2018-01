Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer starke Jahresstart an der Wall Street hat am Mittwoch auch den deutschen Aktienmarkt gestützt. Im frühen Handel notierte der Dax 0,48 Prozent im Plus bei 12.933 Punkten. Tags zuvor war er noch belastet durch den starken Euro mit 12.745 Punkten zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende September 2017 abgesackt, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Auch die deutschen Nebenwerte-Indizes starteten freundlich in den Tag: Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,32 Prozent auf 26 204,86 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax zog um 0,41 Prozent auf 2565,41 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls etwas nach oben.

Vor allem die Kursteigerungen der Technologiewerte in den USA sorgt nun wieder für Optimismus: Der breit aufgestellte Nasdaq Composite kletterte auf ein Rekordhoch und konnte erstmals über der Marke von 7000 Punkten schließen. Am Dienstag war auch der US-Leitindex S&P 500 mit einem neuen Rekordhoch in das neue Börsenjahr gestartet.

Die jüngsten Kursgewinne an der Wall Street ermuntern Anleger zum Einstieg in den deutschen Aktienmarkt, glauben Experten. „Die Euphorie aus den USA kommt wieder in Europa an“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Bei den Unternehmen gehörte Grenke mit einem Kursplus von 3,3 Prozent zu den Favoriten. Der IT-Vermieter steigerte den Angaben zufolge sein Neugeschäft 2017 um 24 Prozent auf einen Rekordwert von knapp 2,5 Milliarden Euro.

Spar-Alternativen Tagesgeld, Aktien oder lieber Immobilien? Die Zinsflaute macht Sparern schwer zu schaffen. Die Deutschen gelten als risikoscheu. Wohin also mit dem mühsam Ersparten? Nach einer Auswertung von Stiftung Warentest unter 134 Kreditinstituten liegt die jährliche Rendite beispielsweise bei Tagesgeld aktuell gerade einmal zwischen null und 0,65 Prozent . Dennoch scheuen viele Privatanleger in Deutschland Geldanlagen, die als riskanter gelten. So legen die Deutschen ihr Geld an. (Quelle: dpa)

Bargeld und Bankeinlagen Der größte Teil des Geldvermögens der privaten Haushalte von zuletzt insgesamt 5.723 Milliarden Euro steckt in Bargeld und Bankeinlagen. Rund 2.248 Milliarden Euro waren es nach Angaben der Bundesbank Ende Juni. Deutlich mehr als die Hälfte davon waren Bargeld oder lagen auf dem Girokonto.

Sparbuch Der Klassiker Sparbuch ist trotz der Zinsschmelze weiterhin eine beliebte Anlageform – wenn auch mit sinkender Tendenz. Im vergangenen Jahr besaßen einer Umfrage des GfK-Vereins zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ein Sparbuch. Nach Bundesbank-Zahlen steckten Ende des zweiten Quartals 2017 rund 592 Milliarden Euro in Sparbriefen oder auf dem Sparbuch.

Versicherungen Gut 89 Millionen Lebensversicherungsverträge zählte der Branchenverband GDV Ende vergangenen Jahres. Die Zinsflaute setzt allerdings auch dem Altersvorsorgeklassiker zu. Die neuen Verträge sind nicht mehr so hoch verzinst wie noch vor der Jahrtausendwende. Dennoch investierten die Bundesbürger im zweiten Quartal 2017 mehr als 18 Milliarden Euro in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. Die Bestände summierten sich Ende Juni laut Bundesbank auf rund 2.157 Milliarden Euro.

Immobilien Anlagenotstand und niedrige Hypothekenzinsen heizen die Nachfrage nach „Betongold“ an. Zwar erteilten die Behörden in den ersten neun Monaten dieses Jahres fast 20.000 Baugenehmigungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Einer Studie der staatlichen Förderbank KfW zufolge gibt es aber keinen Mangel an Genehmigungen: In den vergangenen Jahren sei vielmehr ein Überhang von 600.000 Zusagen entstanden. Nach KfW-Einschätzung hakt es vor allem bei der Umsetzung, weil etwa Baufirmen und Handwerker wegen des Immobilienbooms überlastet seien. Nach Einschätzung der Bundesbank gibt es nach wie vor keine Anzeichen für eine kreditgetriebene Preisblase bei Häusern und Wohnungen - auch wenn die Preise insbesondere in Städten teils um 15 bis 30 Prozent über einem angemessenen Niveau lägen.

Aktien Die meisten Bundesbürger machen nach wie vor einen Bogen um die Börse. Trotz der Zinsflaute sank die Zahl der Aktionäre in Deutschland im vergangenen Jahr. Knapp 8,98 Millionen Menschen besaßen nach Angaben des Deutschen Aktieninstitut (DAI) Aktien und/oder Anteile an Aktienfonds. Das waren 30.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die großen heimischen Unternehmen, die an der Börse notiert sind, sind überwiegend in Händen ausländischer Investoren.

Gold Das Edelmetall gilt als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Der Umfrage des GfK-Vereins zufolge sehen 38 Prozent der Bundesbürger darin eine attraktive Geldanlage. Nur sechs Prozent investierten 2016 allerdings tatsächlich in Gold. Die Zahl derer, die das Edelmetall in Form von Münzen, Barren oder Schmuck besitzen, ist nach einer Studie der Steinbeis-Hochschule für die Reisebank aber deutlich höher.

Bitcoin Die Digitalwährung machte in diesem Jahr mit einer Verneunzehnfachung und starken Kursschwankungen Schlagzeilen. Anders als herkömmliche Währungen werden Bitcoin und andere Kryptowährungen nicht von Zentralbanken und Regierungen kontrolliert. Es gibt keine Scheine oder Münzen, sondern nur Bits und Bytes auf Computern. Bitcoins werden durch gigantische Rechenprozesse erzeugt, Anleger bleiben anonym. Notenbanken und Aufsichtsbehörden warnen vor Investitionen. „Mangels Wertbasis ist der Preis für Bitcoin praktisch beliebig bis hin zum Totalverlust“, mahnt etwa Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele.

Mit Spannung warten Investoren auf die Veröffentlichung der Mitschriften der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed). Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse darauf, ob die Fed die Zinsen wie signalisiert im laufenden Jahr drei Mal anheben wird. Außerdem steht das Stimmungsbarometer der US-Einkaufsmanager auf dem Terminplan.

Auch könnten die Blicke wieder gen Berlin gehen, wo die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD am Nachmittag zu einem weiteren Vorgespräch zusammenkommen. Für Sonntag ist der Beginn der offiziellen Sondierungsgespräche über eine mögliche Neuauflage der großen Koalition geplant. Am 12. Januar soll den Parteigremien und Fraktionen ein Ergebnis vorliegen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent und der Nasdaq 1,5 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent.

In Tokio blieb die Börse am Mittwoch wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3373 Punkte.

