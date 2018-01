FrankfurtAuch am Dienstag haben die Anleger in Frankfurt ihre Kletterpartie fortgesetzt. Am nun sechsten Handelstag des Jahres zeigte die Kurstafel den fünften Anstieg hintereinander. Auch wenn der Sturm und Drang abnimmt, dieser Jahreseinstieg Kraft kostet: Die Anleger halten den starken Trend aufrecht. Zuletzt kam der Deutsche Aktienindex im Frankfurter Frühhandel mit 13.397 Punkten auf ein Plus von 0,2 Prozent. Seit Jahresanfang hat das wichtigste Marktbarometer der Bundesrepublik bereits dreieinhalb Prozent zugelegt.

Am Horizont taucht das Rekordhoch auf – und wird größer. Zu der Anfang November erreichten Bestmarke von 13.525 Zählern fehlen noch knapp 125 Punkte. „Das Allzeithoch befindet sich in Schlagdistanz und motiviert zu weiteren Anschlusskäufen", betonte der Deutschlandchef des Online-Brokers DailyFX, Timo Emden. Auch in den USA laufen die wichtigsten Indizes seit Jahresbeginn von Rekord zu Rekord, der Dow Jones rückte insgesamt 2,2 Prozent vor.

Risiken für die Aktienmärkte Diese Gefahren lauern 2018 Das Börsenjahr 2017 war für Aktienanleger ein erfolgreiches: Die Wall Street hangelte sich von Rekord zu Rekord und der Dax verbuchte mit einem Plus von 12,5 Prozent den größten Jahresgewinn seit 2013. Dank des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs rechnen Experten für 2018 mit weiteren Kursgewinnen. Sie verweisen allerdings auch auf einige Risiken, die den Investoren die Partylaune verderben könnten. Quelle: Reuters

Aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Wegen des kräftigen US-Wachstums könnte die US-Notenbank die Zinsen schneller anheben als gedacht. Analysten rechnen bislang meist damit, dass die Fed den Schlüsselsatz 2018 wie von ihr signalisiert drei Mal anhebt. Eine aggressivere Straffung der Geldpolitik würde die Renditen der Staatsanleihen nach oben treiben, sagt Portfolio-Manager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. Dadurch würden Bonds zu einer ernstzunehmenden Anlage-Alternative zu Aktien.

Anstieg der Inflation Als möglichen Auslöser für eine raschere Straffung der Geldpolitik sehen Experten einen kräftigen Anstieg der Inflation. "Dies könnte für die Aktien- und Anleihemärkte zu einem Wendepunkt werden", betonen die Analysten der Bank of America Merrill Lynch. In Europa könnte die anziehende Teuerung die Diskussion um einen raschen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrem Anleihe-Ankaufprogramm befeuern.

Wahlen Die für März erwartete Parlamentswahl in Italien ist für Raphael Chemla, Leiter Finanz- und Hochzinsanleihen beim Vermögensverwalter Edmond de Rothschild, das größte politische Risiko in Europa. Ein Sieg der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung würde Anleger nervös machen. In den USA werden im Herbst Teile des Kongresses neu gewählt. „Sollten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat oder in beiden Kammern verlieren, wäre das ein großer Belastungsfaktor für die Märkte”, warnt John Praveen, Chef-Anleger des Vermögensberaters Prudential. Denn damit werde es für US-Präsident Donald Trump schwerer, seine Wahlversprechen umzusetzen.

Politische Spannungen Wiederaufflammende Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie im Nahen Osten sind nach Ansicht von Keith Leiner, Chef-Analyst des Vermögensverwalters SunTrust, ebenfalls große politische Risikofaktoren für die Aktienmärkte. „Außerdem schwingt das Pendel weltweit in Richtung Populismus und Nationalismus.”

Überzogene Bewertungen Viele Firmen erhoffen sich zwar durch die jüngst beschlossenen US-Steuersenkungen zusätzliche Gewinne im kommenden Jahr. Einige Experten bezweifeln jedoch, dass der Anstieg ausreicht, um die bereits hohen Aktienbewertungen zu rechtfertigen. Im US-Index S&P 500 liegt das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (KVG) bei 18,5. Das bedeutet, dass der Aktienkurs den Gewinn je Aktie um das 18,5-fache übertrifft. Das ist der höchste Wert seit 2002. Im Dax liegt das KGV mit 16,2 ebenfalls über dem langjährigen Mittel von rund 15. Das Risikobarometer der Citigroup signalisiere eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Aktienkurse 2018, sagt Tobias Levkovich, Chef-Anlagestratege für die USA bei der Großbank.

Turbulenzen bei Bitcoin & Co. Die große Unbekannte für die Aktienmärkte ist die Entwicklung des Bitcoin. Der Kurs der Cyber-Devise stieg 2017 um rund 1400 Prozent. Diese Aufwärtsdynamik könne aber schnell verpuffen, sagt Bob Doll, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nuveen. Wenn die Preis der ältesten und wichtigsten virtuellen Währung prozentual zweistellig verliere, könnten sich Anleger fragen, ob es ihren Aktien nicht genauso ergehen werde.

Aber nicht nur an der Wall Street und in Frankfurt zeigen sich die Börsianer optimistisch, dass die Konjunktur die Rolle des Wachstumstreibers ausbauen kann. Wirtschaftsdaten aus den wichtigen Industrienationen der vergangenen Tage bestätigten eine positive Sichtweise. Seit Jahresanfang stieg der Leitindex der Währungsunion Euro-Stoxx-50 um 3,2 Prozent, der Nikkei in Tokio um 4,2 und der chinesische Shanghai Composite um drei Prozent.

„Erwartungen, dass die US-Steuerreform der Wirtschaft einen zusätzlichen Schub verleihen wird und eine gut laufende Weltkonjunktur geben den Bullen Hoffnung auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends“, kommentierte Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader die Meinung auf dem Parkett.

Rückenwind kam am Dienstag zusätzlich vom Devisenmarkt, wo der Euro um ein Viertelprozent abwertete und mit 1,1933 Dollar Abstand zu der 1,20-Dollar-Marke nehmen konnte. Eine schwache Währung unterstützt tendenziell den heimischen Aktienmarkt, weil sie die Ausfuhren verbilligt und damit einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Vor allem für die deutsche Wirtschaft mit Export-Fokus zeigt sich dieser Mechanismus.

Auf der Agenda stehen heute einige Konjunkturdaten, die aber eher sekundär sind. Es erscheint die Industrieproduktion deutsche Firmen und das Exportvolumen. Experten gehen davon aus, dass die Ausfuhren um 1,2 Prozent zugelegt haben. Laut den Prognosen hat sich auch der Außenhandelsüberschuss ausgeweitet. Zunehmend rücken die Unternehmensberichte ins Visier, die Quartalssaison ist eröffnet. Ihre Bücher öffnen heute Continental und Beiersdorf.

Die Vorgaben ließen nicht viel Schwung für den heutigen Handel erwarten. An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa kaum noch bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer bei 25.283 Zählern, während der Nasdaq 0,3 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,6 Prozent auf 23.850 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3410 Punkten.

Top-Favorit im Dax waren die Aktien des Energieversorgers RWE mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Analysten der Investmentbank Bernstein äußerten sich positiv zu den Titeln und stuften ihr Rating nach oben. Beiersdorf kann mit seinen Quartalszahlen nicht bei Anlegern punkten. Die Aktien des „Nivea- und „Tesa“-Herstellers verloren am Dienstag um bis zu 1,2 Prozent auf 99,08 Euro und trugen zeitweise die rote Laterne im Dax. Zahlreiche Analysten hätten sich verhalten über die am Montag veröffentlichen vorläufigen Bilanzzahlen geäußert, sagte ein Händler. So zeigten sich etwa die Experten der Investmentbank Baader Helvea enttäuscht über die Prognosen des Nettogewinns.

Spar-Alternativen Tagesgeld, Aktien oder lieber Immobilien? Die Zinsflaute macht Sparern schwer zu schaffen. Die Deutschen gelten als risikoscheu. Wohin also mit dem mühsam Ersparten? Nach einer Auswertung von Stiftung Warentest unter 134 Kreditinstituten liegt die jährliche Rendite beispielsweise bei Tagesgeld aktuell gerade einmal zwischen null und 0,65 Prozent . Dennoch scheuen viele Privatanleger in Deutschland Geldanlagen, die als riskanter gelten. So legen die Deutschen ihr Geld an. (Quelle: dpa)

Bargeld und Bankeinlagen Der größte Teil des Geldvermögens der privaten Haushalte von zuletzt insgesamt 5.723 Milliarden Euro steckt in Bargeld und Bankeinlagen. Rund 2.248 Milliarden Euro waren es nach Angaben der Bundesbank Ende Juni. Deutlich mehr als die Hälfte davon waren Bargeld oder lagen auf dem Girokonto.

Sparbuch Der Klassiker Sparbuch ist trotz der Zinsschmelze weiterhin eine beliebte Anlageform – wenn auch mit sinkender Tendenz. Im vergangenen Jahr besaßen einer Umfrage des GfK-Vereins zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ein Sparbuch. Nach Bundesbank-Zahlen steckten Ende des zweiten Quartals 2017 rund 592 Milliarden Euro in Sparbriefen oder auf dem Sparbuch.

Versicherungen Gut 89 Millionen Lebensversicherungsverträge zählte der Branchenverband GDV Ende vergangenen Jahres. Die Zinsflaute setzt allerdings auch dem Altersvorsorgeklassiker zu. Die neuen Verträge sind nicht mehr so hoch verzinst wie noch vor der Jahrtausendwende. Dennoch investierten die Bundesbürger im zweiten Quartal 2017 mehr als 18 Milliarden Euro in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. Die Bestände summierten sich Ende Juni laut Bundesbank auf rund 2.157 Milliarden Euro.

Immobilien Anlagenotstand und niedrige Hypothekenzinsen heizen die Nachfrage nach „Betongold“ an. Zwar erteilten die Behörden in den ersten neun Monaten dieses Jahres fast 20.000 Baugenehmigungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Einer Studie der staatlichen Förderbank KfW zufolge gibt es aber keinen Mangel an Genehmigungen: In den vergangenen Jahren sei vielmehr ein Überhang von 600.000 Zusagen entstanden. Nach KfW-Einschätzung hakt es vor allem bei der Umsetzung, weil etwa Baufirmen und Handwerker wegen des Immobilienbooms überlastet seien. Nach Einschätzung der Bundesbank gibt es nach wie vor keine Anzeichen für eine kreditgetriebene Preisblase bei Häusern und Wohnungen - auch wenn die Preise insbesondere in Städten teils um 15 bis 30 Prozent über einem angemessenen Niveau lägen.

Aktien Die meisten Bundesbürger machen nach wie vor einen Bogen um die Börse. Trotz der Zinsflaute sank die Zahl der Aktionäre in Deutschland im vergangenen Jahr. Knapp 8,98 Millionen Menschen besaßen nach Angaben des Deutschen Aktieninstitut (DAI) Aktien und/oder Anteile an Aktienfonds. Das waren 30.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die großen heimischen Unternehmen, die an der Börse notiert sind, sind überwiegend in Händen ausländischer Investoren.

Gold Das Edelmetall gilt als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Der Umfrage des GfK-Vereins zufolge sehen 38 Prozent der Bundesbürger darin eine attraktive Geldanlage. Nur sechs Prozent investierten 2016 allerdings tatsächlich in Gold. Die Zahl derer, die das Edelmetall in Form von Münzen, Barren oder Schmuck besitzen, ist nach einer Studie der Steinbeis-Hochschule für die Reisebank aber deutlich höher.

Bitcoin Die Digitalwährung machte in diesem Jahr mit einer Verneunzehnfachung und starken Kursschwankungen Schlagzeilen. Anders als herkömmliche Währungen werden Bitcoin und andere Kryptowährungen nicht von Zentralbanken und Regierungen kontrolliert. Es gibt keine Scheine oder Münzen, sondern nur Bits und Bytes auf Computern. Bitcoins werden durch gigantische Rechenprozesse erzeugt, Anleger bleiben anonym. Notenbanken und Aufsichtsbehörden warnen vor Investitionen. „Mangels Wertbasis ist der Preis für Bitcoin praktisch beliebig bis hin zum Totalverlust“, mahnt etwa Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele.

Unter den größten Verlierern waren abermals die Titel der Deutschen Bank, sie verloren 0,7 Prozent. Deutschlands größtes Geldhaus schockte seine Anleger vergangene Woche mit einer Verlustankündigung. Ende der Woche legen die ersten US-Großbanken ihre Quartalsberichte vor.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.