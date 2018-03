Dax aktuell Leitindex dreht nach gutem Start wieder ins Minus

Trotz des Handelsstreits war der Dax mit Gewinnen in den Tag gestartet. Diese gibt der Leitindex im Tagesverlauf ab und fällt wieder in die rote Zone.

„Erholung des Dax sieht eher mau aus“

FrankfurtDie Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen China und den USA hatte den europäischen Börsen zu Wochenbeginn neuen Schwung verliehen. Dax und EuroStoxx 50 legten zu – dann fielen die Kurse. Am Nachmittag notierte der Dax 0,5 Prozent schwächer bei 11.814 Punkten. Zuvor hatte sich der Leitindex wieder an der Marke von 12.000 Zählern herangearbeitet.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking sagte am Montag, China sei bereit, in Gesprächen mit den USA Differenzen auszuräumen. Die Tatsache, dass es bereits Ausnahmeregelungen für einige wichtige Handelspartner gebe, deute darauf hin, dass US-Präsident Donald Trump seine Zollpolitik eher als Mittel für Verhandlungen nutzen und nicht unbedingt einen weltweiten Handelskrieg vom Zaun brechen wolle, schrieb Mike van Dulken, Chef-Analyst des Brokerhauses Accendo Markets.

Dem „Wall Street Journal“ zufolge haben US-Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He eine Liste von Aufgaben geschickt, die die US-Regierung erfüllt sehen möchte. Mnuchin erwäge einen Besuch in Peking, um Verhandlungen zu führen.

In der Karwoche rollt zudem eine Flut von Konjunkturdaten auf Anleger zu. Mit Spannung warten Börsianer unter anderem auf die US-Konsumausgaben am Donnerstag. Die Käufe der Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Am selben Tag steht außerdem das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago auf dem Terminplan.

Hinweise auf die Kauflaune der deutschen Verbraucher liefert der GfK-Index am Mittwoch. Tags darauf wird die deutsche Inflationsrate bekanntgegeben. „Sie dürfte im März auf 1,9 Prozent steigen und damit dem EZB-Ziel von ‚knapp unter zwei Prozent’ entsprechen“, prognostiziert Commerzbank-Analyst Marco Wagner.

An der Londoner Börse ist die Geldpolitik ebenfalls ein großes Thema. Anleger wollen aus den Protokollen der jüngsten Beratungen der Bank von England (BoE) herauslesen, ob diese den Leitzins im Mai anhebt. Bislang sehen Börsianer die Wahrscheinlichkeit hierfür bei rund 60 Prozent.

Firmenbilanzen stehen dagegen nur wenige auf der Agenda. Am Mittwoch öffnen die Online-Kleinanzeigenbörse Scout24, der Hafenbetreiber HHLA und der Finanzkonzern Wüstenrot und Württembergische ihre Bücher. Tags zuvor ist der schwedische Modehändler H&M an der Reihe.

In Spanien hat die Anhebung der Bonitätsnote für das Land dessen Staatsanleihen am Montag Auftrieb gegeben. Die Kurse der zehnjährigen Bonds stiegen, im Gegenzug fielen die Renditen mit 1,237 Prozent auf den tiefsten Stand seit knapp 17 Monaten. Die Ratingagentur Standard & Poor's bewertet die langfristigen Verbindlichkeiten nun mit „A-“ nach zuvor „BBB+“. S&P begründete die Hochstufung am späten Freitagabend mit der starken Wirtschaftsentwicklung in Spanien. Im Januar hatte schon die Agentur Fitch das Rating auf „A-“ von „BBB+“ heraufgesetzt.