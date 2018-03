Dax aktuell Leitindex geht mit leichtem Minus aus dem Handel

Auch an der deutschen Börse stehen Tech-Titel unter Druck. Immerhin kann der Dax im Tagesverlauf seine Verluste eindämmen.

Kurse fahren Achterbahn – Dax und Dow erholen sich

FrankfurtAngesichts des Datenskandals um Facebook haben die Anleger in Europa am Mittwoch bei den Technologiewerten Kasse gemacht. Der Dax schloss bei 11.940 Punkten 0,3 Prozent niedriger. Der EuroStoxx50 ging sogar mit einem Plus von 0,4 Prozent aus dem Handel, der über weite Strecken extrem hektisch war und laut Händlern vom Terminhandel bestimmt wurde. Der MDax gab um 0,55 Prozent auf 25.349 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte hingegen im Sog der vor allem am Dienstag extrem schwachen US-Börse Nasdaq 2,85 Prozent auf 2483 Punkte ein.

An der Wall Street fanden die Indizes bis Handelsschluss in Europa keine klare Richtung. Der Dow Jones und der S&P500 notierten kaum verändert, der Nasdaq-Composite lag leicht Prozent im Minus. Dabei änderten die Indizes fast minütlich ihre Richtung. Ein klarer Trend sei nicht zu erkennen, sagte ein Händler.

„Die Malaise der Internetwerte und dann das anstehende Quartalsende unmittelbar vor der längeren Osterpause sind die alles bestimmenden Faktoren am Markt“, fügte ein anderer Börsianer hinzu. Dazu komme der Handelsstreit zwischen den USA und China. Medienberichten zufolge will die Regierung in Peking die geplante Liste mit Vergeltungszöllen auf US-Importe in Kürze veröffentlichen.

Am Karfreitag bleiben dies- und jenseits des Atlantiks die Börsen geschlossen. Das neue Quartal beginnt dann in den USA am Ostermontag, in Europa meist erst am Dienstag.

Doch das Hauptaugenmerk galt dem Technolgiesektor. Kurz vor Handelsbeginn in New York kündigte Facebook erste Konsequenzen aus der Datenaffäre an. So soll die Verwaltung der eigenen Daten vereinfacht und den Nutzern mehr Kontrolle über ihre persönlichen Informationen gegeben werden. Die Talfahrt der Aktien kam somit erst einmal zum Stehen.

Facebook schwankten aber weiter massiv hin und her notierten zum Handelsschluss in Europa wieder kaum verändert. Die britische Beraterfirma Cambridge Analytica soll die Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern abgegriffen und im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zugunsten von Donald Trump für Werbung genutzt haben.

Die großen europäischen Techwerte verloren im Schnitt zwei Prozent und gaben damit ihre Gewinne vom Dienstag wieder ab. Infineon, die im Dax die rote Laterne hielten, verloren vier Prozent. In Paris büßten STMicroelectronics 5,4 Prozent und in Amsterdam ASM 4,5 Prozent ein.

Besonders hart traf es die im TecDax gelisteten Titel des Chip-Entwicklers Dialog Semiconductor. Sie wurden zusätzlich von Spekulationen auf eine eigene Chip-Produktion von Großkunde Apple belastet und stürzten um über 13 Prozent ab. Dabei lasteten die rund zehnprozentigen Kursstürze von SMA Solar und des Windturbinenbauers Nordex auf dem Index.

