FrankfurtDer Dax setzt seine Rekordjagd am Freitag fort und hat bereits in der ersten Handelsstunde ein neues Allzeithoch markiert. Das neue Rekordhoch liegt nun bei 13.505 Zählern – ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss. Das bisherige Allzeithoch lag bei 13.488 Zählern. Damit steuert der wichtigste deutsche Aktienindex auf ein Wochenplus von rund zwei Prozent zu. Auf Jahressicht hat er bereits um knapp 18 Prozent zugelegt, und etliche Experten setzen auf weitere Gewinne. Falls es so kommt, winkt dem Dax das beste Jahr seit 2013, als er um rund ein Viertel gestiegen war.

Für den MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, ging es um 0,3 Prozent auf 26.922 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,1 Prozent auf 2563 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 trat bei 3688 Punkten auf der Stelle.

Rückenwind erhielt die Frankfurter Benchmark von einem schwächeren Euro, der um 0,1 Prozent auf 1,1643 Dollar fiel. Durch eine fallende Gemeinschaftswährung steigen die Wettbewerbschancen der Unternehmen aus der Euro-Zone im Welthandel.

Im Fokus der Investoren steht auch die Apple-Aktie. Der Konzern bringt sein neues iPhone auf den Markt, außerdem überraschte der Smartphone-Hersteller am Donnerstag nach Börsenschluss in New York mit einem unerwartet günstigen Geschäftsausblick. Anleger greifen zu, das Papier klettert an der Frankfurter Börse um 3,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 149,19 Euro.

Einer der größten Favoriten an der deutschen Börse waren deswegen die Aktien von Dialog Semiconductor mit einem Plus von 3,8 Prozent. Anleger spekulierten auf besser laufende Geschäfte bei dem Zulieferer des iPhone-Herstellers Apple. Der im Dax notierte Chiphersteller Infineon legte um ein Prozent zu. Im Nebenwerteindex MDax gewannen die Titel von Evonik ein Prozent. Der Spezialchemiekonzern will Kosten sparen und Bürokratie im Unternehmen abbauen.

Seit der Sitzung der Europäischen Zentralbank gibt es für den Dax kein Halten mehr: Das deutsche Börsenbarometer markierte danach gleich mehrere Rekordhochs in Folge. Viele Anleger fragen sich nun: Wie lange dauert die Rally noch?

Es gibt Indizien, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. So gab es bislang keine Gewinnmitnahmen, die man auf solch einem hohen Niveau erwartet hätte. Vermutlich ist die Investitionsquote der institutionellen Anleger zu niedrig. Finanzmarktexperte Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg & Goldberg formuliert die Lage treffend: „Es tanzen noch längst nicht alle auf dem Vulkan. Börsianer müssten derzeit den Eindruck haben, sie befänden sich in der besten aller möglichen Welten.“

„Allerdings wachsen auch an den Aktienmärkten die Bäume nicht in den Himmel“, meint Robert Halver, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Baader Bank. Phasen der Konsolidierung seien einzukalkulieren, die für wieder zunehmende Schwankungen sorgen können. „Allerdings ist ein Crash nicht absehbar. Mit Blick auf immer noch unterinvestierte Vermögensverwalter und die anlagetechnische Großwetterlage sind bis Jahresende weitere Kursgewinne zu erwarten.“

Charttechnisch verläuft beim Dax auf dem Weg nach oben der wichtige Widerstand am bisherigen Allzeithoch bei 13.489 Punkten. Im Falle von Kursrücksetzern auf hohem Niveau verlaufen erste Unterstützungen zunächst bei 13.431 und 13.342 Punkten. Darunter treten die Haltelinien bei 13.255, 13.187 sowie 13.133 in den Vordergrund. Werden diese unterschritten, muss mit Kursverlusten bis zur Unterstützungen bei 13.064 Punkten gerechnet werden.

Auf der Konjunkturseite rücken heute die amtlichen US-Arbeitsmarktdaten für Oktober in den Fokus, von denen sich Anleger Hinweise auf Tempo und Ausmaß der weiteren Zinserhöhungen erhoffen. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einem Zuwachs von 310.000 Jobs nach einem Rückgang von 33.000 im September. Mit Erleichterung nahmen Investoren auch die Ernennung von Jerome Powell zum Nachfolger von US-Notenbankchefin Janet Yellen auf. Powell steht für Kontinuität in der Geldpolitik der Federal Reserve.

An der Wall Street beendete der Dow Jones die Sitzung am Donnerstag 0,3 Prozent höher bei 23.516 Punkten, während der Nasdaq fast unverändert bei 6715 Stellen blieb. Der S&P500 bewegte sich mit 2580 Punkten ebenfalls kaum. In Tokio blieb die Börse am Freitag wegen eines Feiertages geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte um 0,1 Prozent zu. An den Börsen in Hongkong, Sydney und Seoul ging es je um rund ein halbes Prozent nach oben. Der chinesische Shanghai Composite verlor dagegen 0,4 Prozent auf 3371 Punkte.

