FrankfurtWie gewonnen, so zerronnen: Nachdem der deutsche Leitindex in den ersten Minuten nach Handelseröffnung leicht auf 13.405 Punkte gestiegen war, ging es danach wieder abwärts. Am späten Vormittag notierte der Dax leicht im Minus bei 13.379 Punkten. Ein weiteres Rekordhoch gab es hingegen im MDax. Der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen erreichte mit 27.152 Zählern einen nie zuvor erreichten Höchststand.

Abwärts ging es für den Technologiewerte-Index TecDax. Er notierte am Vormittag ein Prozent schwächer bei 2.531 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte hingegen nur leicht ins Minus.

Im Blick steht weiterhin die Bilanzsaison der Unternehmen.

Eindeutiger Spitzenwert im Dax waren die Titel von HeidelbergCement mit plus 4,7 Prozent nach Vorlage von Geschäftszahlen. Die Gewinnentwicklung des Baustoffkonzerns habe wieder an Schwung gewonnen, schrieb Analyst Phil Roseberg von Bernstein Research.

Ebenfalls nach Vorlage von Zahlen verbuchten im MDax die Anteile von Brenntag, Symrise und Schaeffler hohe Kursgewinne zwischen vier und etwas mehr als fünf Prozent. Der Chemikalienhändler Brenntag habe erstmals seit mehreren Quartalen die Erwartungen übertroffen, kommentierten die Analysten von JPMorgan.

Schwach mit einem Abschlag von mehr als drei Prozent präsentierten sich die Papiere der Norma Group. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach einem starken Kursverlauf der vergangenen Monate. Die Quartalszahlen des Autozulieferers und Verbindungstechnikherstellers hätten keine Überraschungen bereitgehalten, hieß es.

Im TecDax starteten die Aktien des Biotechunternehmens Evotec nach Neunmonatszahen zunächst mit einem Kurszuwachs, drehten dann aber rasch deutlich ins Minus. Zuletzt standen sie fast sechs Prozent tiefer. Die Aktien zählen mit einem Kursgewinn von rund 135 Prozent seit Jahresbeginn zu den Überfliegern in dem deutschen Techwerte-Barometer. Seit einigen Wochen schwanken sie aber stark.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen.

Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht.

März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet.

April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April.

Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort und bei der durchschnittlichen. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun.

Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate.

Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz.

August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik.

September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht.

Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent.

November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März.

Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

Gesprächsthema auf dem Parkett waren die Kursverluste bei Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard von zeitweise rund sieben Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht der „Süddeutsche Zeitung“ zu Internet-Kasinos, der auf dem Titel laste. Wirecard war am Morgen zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Firma war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von unbewiesenen Vorwürfen, bei denen Leerverkäufer von fallenden Aktienkursen profitierten.

Positiv nahmen Anleger die Geschäftszahlen des Energiekonzerns Eon auf. Nach den Rekordverlusten der vergangenen Jahre ist er zurück in der Spur. Nur neun Monate nach dem 16 Milliarden Euro hohen Fehlbetrag von 2016 fuhr der Versorger wieder einen Nettogewinn von 3,7 Milliarden ein. Operativ lag das Ergebnis (bereinigtes Ebit) zwar mit 2,1 Milliarden Euro um acht Prozent unter dem Vorjahreswert. Dies lag aber im Rahmen der Analystenschätzungen. Vorstandschef Johannes Teyssen bekräftigte zudem die Prognose für das Gesamtjahr.

Weiterhin im Blick halten dürften die Anleger die Lage in Saudi-Arabien. Am Dienstag hatten die Ölpreise ihren Höhenflug infolge der Unsicherheit über die weitere Entwicklung in Riad und dem Streit zwischen Saudi-Arabien und Iran unterbrochen. Ein Trend, der sich am Mittwoch weiter fortsetzte.

Analysten halten die leichte Dax-Schwäche für wenig überraschend: Bevor die Bilanzsaison gegen Mitte der Woche ihren Höhepunkt erreicht, sicherten sich einige Anleger offenbar lieber Gewinne, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Vergangene Woche hatte der Dax fast jeden Tag einen neuen Rekord gebrochen und am Freitag mit 13.505 Zählern seine bisherige Höchstmarke erreicht.

Grundsätzlich ist der Aufwärtstrend an den Börsen nach Einschätzung von Experten aber dank solider Wirtschaftsdaten intakt. Anleger blicken so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euro-Raum wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, wie die Investmentberatung Sentix unter Berufung auf ihre Umfrage unter 1.000 Investoren mitteilte. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten wurden positiver bewertet als zuletzt.

An der Wall Street hatten sich die Anleger nach den jüngsten Rekordständen am Dienstag zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging mit 23.557 Punkten kaum verändert aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 stagnierte bei 2.590 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,3 Prozent auf 6.767 Punkte.

Auch in Japan machten die Investoren lieber Kasse. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte gab am Mittwoch 0,1 Prozent auf 22.913 Punkte nach.

