FrankfurtDer Dax kommt zu Wochenbeginn nicht voran. Im Vormittagshandel haderte der deutsche Leitindex – bei einem Stand von 13.108 – mit leichten Verlusten . Der MDax, die zweite Frankfurter Reihe, verzeichnete ein Minus von 0,26 Prozent. Der paneuropäische EuroStoxx büßte 0,15 Prozent ein.

„Einigen Investoren scheint aufgefallen zu sein, dass der Aktienmarkt mit dem jüngsten Anstieg für die Jahresendrally zu früh dran gewesen ist“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. Innerhalb weniger Tage war der Dax in der vergangenen Woche um rund 700 Punkte auf ein Rekordhoch von 13.525 Zähler marschiert, bevor er am vergangenen Freitag ein Tagestief von 13.111 Zählern erreichte.

Viele Analysten rechnen schon länger mit einer Korrektur und sehen nun die Zeit dafür gekommen. „Die jüngsten Kurseinbrüche waren mit gestiegenem Handelsvolumen verbunden“, sagte Finanzmarktexperte Jörg Haldorn vom Vermögensberater Zaldor. „Möglicherweise liefert dieser Verkaufsdruck in der neuen Woche erst einmal eine weitere Konsolidierung.“

Nachdem die meisten Dax-Konzerne ihre Quartalsberichte vorgelegt haben, stehen in dieser Woche vor allem Unternehmen aus dem MDax, dem SDax und dem TecDax auf der Agenda. Aus Konjunktursicht werden im weiteren Wochenverlauf vor allem auf Daten zum Wirtschaftswachstum in Deutschland und der Eurozone in den Blick rücken.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht. Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33-fach überzeichnet. Danach beginnt beim Dax eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab. 2009 beschleunigt der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate die Talfahrt des Dax.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf. Am 25. Oktober schafft der Dax zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte.

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an, am 13. Februar springt der Dax das erste Mal über in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

14. Juni 2017 In Erwartung einer positiven Zinsentscheidung der US-Notenbank knackt der Dax das erste Mal im Laufe seiner Geschichte die 12.900 Punkte und erreicht schließlich sein Allzeithoch von 12.921 Punkten. Schon in den Monaten zuvor hatte der Dax im Anschluss an den Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich seinen Höchststand mehrfach verbessert.

20. Juni 2017 Einen Tag vor der Sommersonnenwende des Jahres 2017 treiben Dax-Anleger das deutsche Börsenbarometer erneut auf einen Rekord. Im Verlauf des Handelstages steigt der Dax auf 12.952 Punkte. Es sollte ein schwieriger Sommer folgen.

12. Oktober 2017 Nach mehreren Anläufen durchbricht der Dax erstmals die Schallmauer von 13.000 Punkten. Zwar reicht es an diesem Donnerstag nur für wenige Minuten auf dem Gipfel, aber die Aussicht ist herrlich – und die Anleger kehren zurück. Einige Tage später schloss der Leitindex mit dem Rückenwind von der Bilanzsaison auch erstmals über der Tausendermarke. Aktuelles Allzeithoch: 13.525 Zähler.

Im Fokus der Anleger bleibt das Ringen um die US-Steuerreform. „Das Thema könnte als Bremsklotz wirken, sollte es hier zu Verzögerungen in der Umsetzung kommen“, sagte Fondsmanager Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Börsianer hoffen seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump auf milliardenschwere Steuererleichterungen für Firmen und Privatleute.

Mit Sorge blicken Investoren in Richtung Naher Osten: Der Rücktritt des libanesischen Ministerpräsidenten Saad al-Hariri hatte international für Verwirrung gesorgt. Vertraute des Regierungschefs gehen davon aus, dass er von Saudi-Arabien dazu gezwungen wurde, weil er nicht gegen die im Libanon mitregierende Hisbollah vorgehen wollte. Die schiitische Bewegung verfügt über Kampfverbände und wird vom Iran unterstützt, mit dem das sunnitische Saudi-Arabien um die Vorherrschaft in der Region ringt.

„Saudi-Arabien sucht zunehmend den Konflikt mit dem Iran, und US-Präsident Trump ist nicht gerade als Friedensstifter bekannt“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Die Lage im Nahen Osten ist bereits angespannt, und es braucht nicht viel, um neues Chaos auszulösen.“

Ausbleibende Fortschritte bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU machen derweil Pfund-Anleger nervös. Die britische Währung verlor am Montag 0,7 Prozent auf 1,3093 Dollar. Trotz des Ultimatums der Staatengemeinschaft drohe der geplante Brexit-Gipfel im Dezember zu scheitern, warnte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. „Die Sachlage wird dadurch verkompliziert, dass Premierministerin Theresa May innerhalb der eigenen Partei noch deutlicher angeschlagen scheint, als bisher schon zu vermuten war.“ Großbritannien sperrt sich gegen die EU-Forderung nach Aussagen über die Höhe der britischen Zahlungen für den Abschied aus der Union. Zudem unterstützen einem Medienbericht zufolge 40 Abgeordnete der Konservativen Partei ein Misstrauensvotum gegen May – notwendig sind mindestens 48 Stimmen.

Zu den Vorreitern auf dem Frankfurter Parkett gehörte am Montag Patrizia mit einem Kursplus von 4,5 Prozent. Die Immobilienfirma kündigte die Übernahme der Kapitalverwaltungsgesellschaft Triuva an und erhöhte ihre Gesamtjahresziele. Patrizia peilt nun einen operativen Gewinn von mehr als 75 statt 60 bis 75 Millionen Euro an.

Mit der Übernahme der Übernahme steige das durch Patrizia verwaltete Immobilienvermögen um rund 50 Prozent auf über 30 Milliarden Euro, teilte das Augsburger Unternehmen am Sonntagabend mit. Damit rücke Patrizia unter die Top Zehn der europäischen Investmentmanager.

Über den Kaufpreis sei zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart worden, die Akquisition werde aus der bestehenden Liquidität finanziert. Kolportiert wurde zuletzt ein Kaufpreis um die 200 Millionen Euro. Der Firmenwert der Triuva liegt bei rund 185 Millionen Euro.

Abgestraft wurde hingegen die Medizintechnik-Firma Drägerwerk: Die Aktien des Unternehmens fielen um mehr als 17 Prozent und steuerten auf den größten Tagesverlust seit zwei Jahren zu. Die in Aussicht gestellte operative Gewinnmarge von jeweils vier bis sechs Prozent in den kommenden beiden Jahren sei geringer als erhofft, sagte ein Börsianer.