Dax aktuell Mögliche Diesel-Fahrverbote drücken den Dax

Der deutsche Leitindex verzeichnet im Nachmittagshandel ein leichtes Minus. Der Grund: Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten.

„Fresenius-Deal scheint zu zerplatzen“ – und sorgt für Minus bei Dax

FrankfurtMögliche Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten haben am Dienstag die Dax-Anleger vergrault. Im Nachmittagshandel verlor der deutsche Leitindex 0,3 Prozent. Das Bundesverwaltungsgericht hatte in letzter Instanz geprüft, ob solche Verbote im Kampf gegen die Stickoxid-Belastung der Luft zulässig sind – sie sind es. „Das Urteil kommt zwar nicht mehr ganz so überraschend, löst aber Unsicherheit über die Zukunft der deutschen Autoindustrie aus“, sagte ein Händler. Volkswagen-Aktien verloren im Nachgang des Urteils 1,3 Prozent, die Papiere von BMW notierten 0,4 Prozent leichter, die von Daimler 0,04 Prozent fester.

Ein Analyst sagte, er rechne nur mit partiellen Fahrverboten und halte auch eine kostspielige Umrüstung der Motoren für unwahrscheinlich. „Für eine umfassende Beurteilung sind allerdings noch zu viele Fragen offen.“ Für die Stimmung sei das Urteil aber nicht gerade hilfreich, sagte ein anderer Börsianer.

Für den MDax, ging es derweil um 0,2 Prozent bergab. Der paneuropäische EuroStoxx gab ebenfalls 0,2 Prozent nach. Ein weiterer Dämpfer für die Kauflaune auf dem Frankfurter Parkett: Die Kongress-Anhörung des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell. „Sollte der neue wichtigste Geldpolitiker der Welt vier statt drei Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisieren, könnte dies erneut zu Zinsängsten führen“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Brokerhaus AxiTrader. „Die Erholung an den Aktienmärkten würde dann ein abruptes Ende finden.“

Die Furcht vor einer expansiveren Zinspolitik der USA hatte Anfang Februar weltweit die Aktienkurse in die Tiefe gezogen. Der Dax, der Ende Januar noch ein Rekordhoch von 13.596,89 Zählern einfahren konnte, hielt sich nur knapp über der 12.000-Punkte-Marke. Die Anhörung von Powell im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses ist für den Nachmittag geplant. Marktbeobachter gehen mehrheitlich davon aus, dass Powell die Linie seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen wird und die Zinsen schrittweise erhöht. Die nächste Leitzinsanhebung wird Mitte März erwartet.

Bei den Einzelwerten schauen deutsche Anleger auf die Kursentwicklung von BASF – der Chemiekonzern veröffentlichte am Dienstag seine Bilanz für 2017. Mit einem zeitweisen Abschlag von 1,7 Prozent gehörten BASF-Scheine zu den schwächsten Werten im Dax. Händlern zufolge fiel die Dividende etwas enttäuschend aus. Die Aktionäre sollen für das vergangene Geschäftsjahr eine zehn Cent höhere Dividende von 3,10 Euro je Aktie erhalten.

Bei einem in 2017 um 50 Prozent angestiegenen Nettogewinn von 6,08 Milliarden Euro – das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte – hatten sich Experten etwas mehr versprochen. Zudem hätten sich die Investoren eine besseren Ausblick für das Basischemiegeschäft erhofft, so ein Börsianer. Hier rechnet der Konzern nach dem Ergebnissprung im vorigen Jahr mit einem deutlichen Rückgang. Vorstandschef Kurt Bock gibt sich dennoch gelassen: BASF sei gut ins Jahr gestartet. „Außerdem haben wir wichtige Weichen für die personelle und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens gestellt.“

An der Dax-Spitze notierte im Nachmittagshandel Fresenius: Das mögliche Aus für die 4,4 Milliarden schwere Übernahme des amerikanischen Generika-Herstellers Akorn durch Fresenius hat die Aktien des deutschen Gesundheitskonzerns beflügelt. Die Titel schossen am Dienstag zeitweise um knapp vier Prozent auf 67,60 Euro in die Höhe. Die Akorn-Aktien rauschten im nachbörslichen US-Handel vom Montag gut 40 Prozent in die Tiefe.