Dax aktuell Nach dem Blitzcrash - der Dax steigt wieder

Die Erholung in den USA und Asien kommt auch in Deutschland an, der Dax liegt deutlich im Plus. War der jüngste Kurssturz nur ein Intermezzo?

Leichte Erholung – Anleger scheinen Schock überwunden zu haben

DüsseldorfErmuntert von der Kurserholung an der Wall Street steigen Anleger auch in europäische Aktien ein. Dax und EuroStoxx 50 kletterten nach vier Verlusttagen in Folge um jeweils ein knappes Prozent auf 12.485 und 3423 Punkte. Eine sechstägige Verlustserie, die sich am Dienstag zunächst mit einem deutlichen Kursrutsch von 2,3 Prozent auf 12.392 Zähler intensiviert hatte, könnte damit zu einem Ende kommen.

„Es ist aber noch zu früh, um das Ende der aktuellen Schwächephase auszurufen“, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Die Konjunktur laufe zwar weiterhin rund, die jüngsten Kursausschläge schürten aber Verunsicherung.

Auch sein Kollege Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital warnte vor überzogenem Optimismus. Die aktuelle Erholung könnte sich als Strohfeuer erweisen und der nächste Ausverkauf bald kommen. Für Panik oder Kurzschluss-Reaktionen gebe es aber keinen Anlass, ergänzte Anlagestratege Carsten Gerlinger vom Vermögensberater Moventum. „Ganz im Gegenteil: Die jüngsten Kursrückgänge steigern wieder die Attraktivität der Aktienmärkte und bilden die Basis für einen neuen Aufschwung.“

Die Terminkontrakte auf die US-Indizes deuteten auf Kursverluste der Wall Street hin. Am Dienstag hatte der Standardwerte-Index Dow Jones noch einen Großteil seiner Verluste vom Wochenauftakt wettgemacht und 2,3 Prozent im Plus geschlossen. Nach dem Kurssturz vom Wochenanfang war es am Dienstag in den USA schon wieder deutlich nach oben gegangen: Nach einem extrem volatilen Handelstag hatte der US-Leitindex Dow Jones knapp 560 Punkte im Plus geschlossen bei 24.815 Zählern oder 2,34 Prozent.

Am Anleihemarkt griffen Investoren wegen der Einigung von Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag zu Papieren südeuropäischer Staaten. „Das sind positive Nachrichten für jeden, der ein gut aufgestelltes und überlebensfähiges Europa will“, kommentierte Anlagestratege Peter Chatwell vom Investmenthaus Mizuho die Einigung. „Besonders Investoren hoch verschuldeter Peripherie-Länder wollen das, damit es keine nächste Krise gibt.“ Die Renditen zehnjähriger Papiere aus Italien, Portugal und Spanien fielen um fünf bis acht Basispunkte.

Bei den deutschen Unternehmen stand Hannover Rück im Rampenlicht. Nach der Hurrikan-Serie in den USA ging der Gewinn des Rückversicherers weniger stark zurück als befürchtet. Analyst Daniel Bischof von der Baader Helvea Bank wertete zudem den Ausblick für 2018 positiv. Hannover Rück sei sein Favorit innerhalb der Branche. Die Aktie gewann 2,5 Prozent auf 109 Euro.

Die Papiere der Bitcoin Group schossen sogar um 33 Prozent in die Höhe. Dank des Booms der Kryptowährungen verzehnfachte der Betreiber der einzigen deutschen Bitcoin-Börse seinen Gewinn 2017. Das Vorsteuer-Ergebnis wuchs auf 10,8 Millionen von rund 200.000 Euro.

In Stockholm kletterten die Titel von Hexagon um gut zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 497,80 Kronen. Der schwedische Anbieter von Laser-Scannern und Sensoren steigerte den Quartalsumsatz um zehn Prozent - doppelt so stark wie erwartet.

Die Papiere von Carlsberg fielen dagegen um bis zu 4,4 Prozent und steuerten auf den größten Tagesverlust seit eineinhalb Jahren zu. Ein schwaches Russland-Geschäft verhagelte dem Anbieter von "Warsteiner"-Bier die Bilanz. Der Gewinn 2017 blieb mit umgerechnet 170 Millionen Euro hinter den Markterwartungen zurück.

Derweil versuchen Händler und Investoren noch immer zu verstehen, was an den Märkten passiert ist. Grund für die jüngsten Kursrutsche war ironischerweise die brummende Wirtschaft in den USA. Da immer mehr Amerikaner Arbeit haben und zuletzt auch die Löhne stiegen, hatten die Investoren Angst vor steigender Inflation. Denn die könnte dazu führen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen erhöht und damit die Konjunktur wieder abkühlen könnte. Nachdem der US-Leitindex unter eine psychologisch wichtige Marke gerutscht war, führten Algorithmen, sogenannte Stop-Loss-Order, zu den starken Kursverlusten.

Die Erholung am Dienstag kam, ohne dass sich fundamentale Daten geändert hätten. Allerdings waren die Aktien wegen der Kursverluste günstiger als noch vor einer Woche: Lag das durchschnittliche Kurs-Gewinnverhältnis – also der Preis einer Unternehmensaktie im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie – Anfang vergangener Woche bei 18,5, so lag dieser Wert am Montagabend bei 17,2. Für viele Investoren war das offensichtlich ein Grund, zuzugreifen.

Die Nervosität unter den Anlegern droht hoch zu bleiben, wie der Kursverlauf am Vorabend in New York mit einem stetigen Auf und Ab zeigte. Außerdem verblieben die als Angst-Barometer angesehenen Schwankungsindizes wie der VIX auf hohem Niveau.

Eins scheint auf jeden Fall klar: Die Anleger müssen sich wieder auf mehr Volatilität einstellen. Seit mehr als einem Jahr kannten die Märkte fast nur noch eine Richtung: nach oben. Noch immer liegt der Dow Jones mehr als 30 Prozent über dem Stand von Anfang 2017. „Phasen von geringer Volatilität werden immer von Phasen mit hoher Volatilität abgelöst“, sagt Jeff Saut, Anlagestratege vom Investmenthaus Raymond James und fügt hinzu: „Überraschend ist, wie hoch die Volatilität auf einmal ist.“ Saut rät dazu, Finanztitel zu kaufen, die er immer noch als günstig ansieht. Außerdem setzt er auf Technologie- und Industrietitel. Dagegen rät der Raymond-James-Stratege von defensiven Werten ab.

Auch Craig Callahan, Gründer von Icon Advisors, sieht den jüngsten Einbruch „eher als Unterbrechung des Bullenmarkts statt als Start eines Bärenmarkts“, sagte er dem Fernsehsender CNBC. Die nächsten Tage werden zeigen, ob das alle Investoren so sehen. Einer von ihnen äußerte sich bereits: Der Milliardär und Investor John Icahn bezeichnete den aktuellen Markt als ein „Kasino auf Steroiden“ und sprach von einem „Grollen vor dem Erdbeben“, das früher oder später kommen muss. Als Grund für seinen Pessimismus nannte er die vielen Kredit-basierten Fonds im Markt.

„In den kommenden Tagen werden wir weitere Rücksetzer der Wall Street sehen“, sagte Analyst Manny Cruz vom Brokerhaus Asiasec. Schließlich hätten die US-Börsen in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt und sich von Rekord zu Rekord gehangelt.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Invest oren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.