Dax aktuell Nach dem Dax-Kurssturz schlagen die Schnäppchenjäger zu

Nach dem größten Wochenverlust seit zwei Jahren geht es aufwärts: Der Dax steigt gegen Nachmittag um 1,6 Prozent.

Umsatz soll um zehn Prozent steigen – Puma weckt Interessen

FrankfurtAm Rosenmontag haben sich Anleger an die Börsen zurückgetraut: Die Erholung an der Wall Street hat am Montag auch den Dax angetrieben. Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 1,59 Prozent auf 12.299,46 Punkte. Die Vorwoche hatte der Dax noch mit herben Kursabschlägen beendet. Hintergrund ist die Sorge vieler Anleger vor einem schneller als gedachten Zinsanstieg in den USA - das würde Aktien gegenüber Anleihen weniger attraktiv machen

Doch zu Wochenbeginn half die Entwicklung am US-Aktienmarkt dem Dax wieder auf die Beine. In New York hatten die Kurse am Freitag nach einem abermaligen Ausverkauf nach oben gedreht und dürften sich am Montag weiter erholen. Auch an Asiens Börsen war es zu Wochenbeginn aufwärts gegangen.

Auch die anderen deutschen Indizes zeigten sich zum Wochenstart sichtlich erholt: Der MDax, in dem sich die mittelgroßen börsennotierten Unternehmen versammeln, stieg um 0,90 Prozent auf 25.255,93 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 2,09 Prozent auf 2492,36 Zähler vorrückte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,52 Prozent auf 3376,42 Punkte zu.

Die europäischen Börsen haben den am Freitag nachbörslich begonnenen „Rebound“ am Montag weiter fortgesetzt und sind bis zum Mittag deutlich gestiegen. Der Stoxx 600 legte um bis zu 1,8 Prozent zu. Der Euro bewegte sich zum Dollar weiter seitwärts. Staatsanleihen des gemeinsamen Währungsgebiets tendierten uneinheitlich.

„Die Indikatoren sind weiterhin überverkauft und unterstützen die Annahme einer Gegenbewegung“, schrieb Orlando Pereira Rodrigues, Technischer Analyst bei Donner & Reuschel, am Montag in einer Mitteilung.

Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer dürfte sich im Laufe der Woche auf die anstehenden Inflationsdaten aus Europa und vor allem den USA richten. Die Verbraucherpreise jenseits des Atlantiks werden für Januar etwas unter dem Dezemberwert erwartet. Sollten die Preise auf der Oberseite überraschen, dürfte das weiter Druck auf Bonds und Aktien ausüben, sagte am Morgen ein Händler in Europa.

Mit dem Anstieg des VIX in der vergangen Woche erhöhten Händler ihre Wetten auf einen Rückgang der Vola und schicken das Verhältnis von Puts zu Calls auf den Index auf den höchsten Stand seit April.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen. Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht. März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet. April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April. Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun. Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate. Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz. August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik. September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht. Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent. November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März. Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

Bunds tendierten am Montag weiter zur Schwäche mit Bund-Future-Preisen durchweg unter dem Freitagsschlusskurs. „Bunds bleiben hin- und hergerissen zwischen Zentralbankneubewertungen und deren Implikationen für die Risikostimmung. Die Peripherieschwäche liefert eine neue Komponente“, sagen die Analysten der Commerzbank.

Die Rohstoffmärkte tendierten überwiegen fester, mit kräftigen Kursaufschlägen bei Öl und Kupfer. Entsprechend lagen die Minenwerte im Stoxx 600 an der Spitze. Auch alle anderen Sektoren notierten im positiven Bereich. Chemiewerte waren nach Analysten-Upgrades für Victrex Plc. und Umicore SA gesucht.

Zu Wochenbeginn kamen die kursbewegenden Unternehmensnachrichten aus der zweiten und dritten Börsenreihe. Bei Carl Zeiss Meditec reichte es nach der Zahlenvorlage für ein Kursplus von 0,53 Prozent - damit zählten die Aktien des Medizintechnik-Konzerns zu den schwächsten im TecDax.