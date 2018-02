Dax aktuell Nach Kurssturz: Dax dämmt Verluste ein

Der US-Börsenabsturz greift auf Europa über. Der Dax eröffnet deutlich im Minus – schwächt seine Verluste dann aber auf 2,6 Prozent ab.

Merkel angesichts Börsensturz: „Wir leben in unruhigen Zeiten“

DüsseldorfDer Einbruch an den US-Aktienmärkten sorgt am Dienstag für Verluste an den europäischen Börsen. Zu Handelsbeginn verzeichnete der Dax ein deutliches Minus von 3,6 Prozent, konnte seine Verluste im Verlauf des Mittagshandels auf 2,6 Prozent eindämmen. In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es für den MDax um 1,8 Prozent bergab. Der TecDax der Technologiewerte büßte 2,7 Prozent ein. Der paneuropäische EuroStoxx 50 verlor 2,6 Prozent.

Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank wertet die aktuellen Kursverluste als Gewinnmitnahmen, deren Deutlichkeit Anleger allerdings auf dem falschen Fuß erwischt habe. „Man hatte sich daran gewöhnt, dass sich Ausschläge in Grenzen halten.“ Auslöser des aktuellen Ausverkaufs seien Ängste vor einer rascheren US-Zinserhöhungen, sagt Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Das würde Anleihen gegenüber Aktien wieder attraktiver machen und viele Investoren aus Aktien treiben.

Die niedrigen Zinsen sind seit Jahren der Motor der Rally an den Aktienmärkten. „Könnte die Inflation, auf die man solange gewartet hatte, nun schneller und heftiger kommen als erwartet?“ Auch im Volatilitätsindex VDax spiegelt sich die Unruhe der Anleger wider: Das Barometer stieg um 24 Prozent auf 23,89 Punkte – den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Doch Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader meint, dass es mehr Gründe für die Fortsetzung der Rally als für den Beginn einer Korrektur gibt. „Die laufende Berichtssaison konnte bisher insgesamt überzeugen und die US-Konjunktur sowie die Wirtschaft in der Euro-Zone zeigen bisher keine Zeichen der Schwäche.“ Auch die Ergebnisse des Handelsblatt-Sentiment stützen die Annahme, dass die Verunsicherung der Anleger lediglich von kurzer Dauer sein dürfte.



Im Vormittagshandel mussten alle Dax-Konzerne Federn lassen. Besonders heftig traf es dabei Munich Re, Commerzbank und Lufthansa. Der Münchner Rückversicherer, der an diesem Dienstag die Eckpunkte seiner Jahresbilanz vorstellt, verlor 4,7 Prozent – das Resultat eines mauen Geschäftsjahres. Weil die Orkane „Harvey“, „Irma“ und „Maria“ das Unternehmen allein 2,7 Milliarden Euro kosteten, stand im vergangenen Jahr unter dem Strich nur noch ein Überschuss von 392 Millionen Euro, 85 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Andere Anlageprodukte rückten hingegen wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. So notiert die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen derzeit mit rund 2,8 Prozent so hoch wie zuletzt vor vier Jahren. Die zehnjährigen Bundesanleihen rentieren bei gut 0,7 Prozent. Auch Gold war gefragt, es verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1343 Dollar je Feinunze.

Asiens Börsen hatten am Montag zwar versucht, sich nach dem Absturz an der Wall Street im späten Handel zu stabilisieren und ihre größten Verluste einzugrenzen. Aber es blieben Abschläge von über vier Prozent an den Märkten in Tokio und Hongkong. Unter den Wirtschaftsexperten der Region hält sich dennoch der Leitspruch: Kein Grund zur Panik.

Iris Pang, Chefökonomin der ING Bank für China, sieht den heutigen Verlauf als eine „technische Korrektur, die normalerweise nur eine kurze Zeit anhält, wenn es keine grundsätzlichen Probleme gibt.“ Ihrer Meinung nach werden Investoren schon bald wieder überverkaufte Aktien aufkaufen und der Börse zu Regeneration verhelfen.

„Mal ganz ehrlich, das was jetzt passiert ist ja kein Massaker“, findet Jesper Koll, Chef des japanischen Zweigs des Investors WisdomTree. Man könne zwar darüber streiten, wie es jetzt weiterginge. „Aber es musste eine Korrektur geben. Denn das eigentlich Angst einflößende ist, dass wir in den letzten 15 Monaten keinen wirklichen Einbruch hatten,“ so Koll.



