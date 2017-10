Börse in Frankfurt Der deutsche Leitindex ist weiter auf Rekordkurs. (Foto: dpa)

FrankfurtZum Auftakt der Börsenwoche nimmt der Dax einen neuen Anlauf auf die 13.000er-Marke. Zu Handelsbeginn ging es für das wichtigste deutsche Börsenbarometer 0,25 Prozent rauf auf 12.986 Punkte.

Mit sorgenvoller Miene blicken Investoren erneut nach Spanien. Einem Abgeordneten der Regionalregierung in Katalonien zufolge soll am Dienstag die Unabhängigkeit von Spanien erklärt werden. Auch vereinzelte Konjunkturdaten stehen auf dem Terminplan, unter anderem die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion.

Am Freitag hatte der Dax kaum verändert mit 12.956 Punkten geschlossen, nachdem er im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 12.993,53 Zählern gestiegen war. An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Freitag nach Börsenschluss in Europa seine Verluste verringert und die Sitzung fast unverändert bei 22.773 Punkten beendet. Der Nasdaq legte 0,1 Prozent zu, während der S&P 500 um 0,1 Prozent zurückging.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht. Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33-fach überzeichnet. Danach beginnt beim Dax eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab. 2009 beschleunigt der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate die Talfahrt des Dax.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf. Am 25. Oktober schafft der Dax zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte.

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an, am 13. Februar springt der Dax das erste Mal über in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

14. Juni 2017 In Erwartung einer positiven Zinsentscheidung der US-Notenbank knackt der Dax das erste Mal im Laufe seiner Geschichte die 12.900 Punkte und erreicht schließlich sein Allzeithoch von 12.921 Punkten. Schon in den Monaten zuvor hatte der Dax im Anschluss an den Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich seinen Höchststand mehrfach verbessert.

20. Juni 2017 Einen Tag vor der Sommersonnenwende des Jahres 2017 treiben Dax-Anleger das deutsche Börsenbarometer erneut auf einen Rekord. Im Verlauf des Handelstages steigt der Dax auf 12.952 Punkte.

Nach einer einwöchigen Handelspause haben sich Anleger in China wieder mit Aktien eingedeckt und die Börsen auf neue Hochstände getrieben. Der CSI300-Index kletterte am Montag um bis zu 2,1 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 3918 Punkten. Der Shanghai Composite gewann zeitweise 1,8 Prozent auf 3410 Zähler und erreichte damit ebenfalls den höchsten Stand seit Anfang Januar 2016.

Im Handelsverlauf gaben die Indizes allerdings einen Teil der Gewinne wieder ab. „Die Freude von Anlegern über den weltweiten konjunkturellen Aufschwung überstrahlt derzeit die politischen Risiken“, erklärten Analysten der Bank Barclays in einem Marktkommentar. Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea blieben wegen Feiertagen geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte mit 538 Punkten kaum verändert.

In Deutschland und den USA könnte es in der neuen Börsenwoche derweil aus mehreren Richtungen Rückenwind geben. So kommen neue Konjunkturdaten – etwa Zahlen zur Industrieproduktion. Deutschland veröffentlicht diese am Montag, aus Frankreich und Italien kommen sie am Dienstag. Ganz genau schauen Anleger bei der Parlamentswahl in Österreich am nächsten Sonntag hin.

Am Mittwoch stehen die Protokolle der letzten Fed-Sitzung auf der Agenda. Sie könnten Anlegern Hinweise auf den weiteren Zinsanhebungskurs der US-Notenbank Fed geben. Bisher rechnen Ökonomen damit, dass es in diesem Jahr noch eine Leitzinserhöhung geben dürfte.

Spannend wird auch sein, ob die Europäische Zentralbank (EZB) neue Hinweise dafür liefert, wann die Politik des billigen Geldes ein Ende findet. Die in dieser Woche veröffentlichten Protokolle der EZB-Ratssitzung konnten nur bedingt Aufschluss geben. Am Freitag stehen zudem die Daten des Michigan-Verbrauchervertrauens für Oktober und am Donnerstag die Daten zur Industrieproduktion im Euroraum auf der Agenda.

Auch die Berichtssaison der Unternehmen für das dritte Quartal wirft ihre Schatten voraus. Am Donnerstag öffnen die beiden US-Kreditinstitute Citigroup und JP Morgan ihre Bücher, am Freitag folgen Bank of America und Wells Fargo. „Das könnte nach den zurückgekehrten Hoffnungen auf die US-Steuerreform der nächste Treiber für die Börsen werden“, prophezeit Robert Greil. Anleger wollen hier vor allem wissen, ob die US-Häuser den europäischen Konkurrenten weiter davonlaufen können.

In Deutschland berichten im Wochenverlauf bereits ein paar kleinere Firmen über ihre Zahlen, wie etwa Gerresheimer am Mittwoch und Südzucker am Donnerstag. Bei beiden Unternehmen endete das letzte Geschäftsquartal bereits im August.

Bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin stehen Entscheidungen an. Die exklusiven Verhandlungen mit der Lufthansa und Easyjet sollen bis Donnerstag abgeschlossen sein. Dann dürfte feststehen, wer welche Teile der Fluggesellschaft samt Maschinen übernimmt.