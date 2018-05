Dax aktuell Politische Lage in Italien bremst die deutsche Börse

Nach den deutlichen Kurszuwächsen in den vergangenen Wochen bekommt der Dax am Montag Gegenwind. Die Airbus-Aktie rutscht deutlich ab.

„Die Luft wird dünner“ – Verliert der Dax den Kampf um 13.000 Punkte?

FrankfurtDer Dax hat auch zu Beginn der neuen Woche mit der Marke von 13.000 Punkten gekämpft - und verloren. Der Leitindex schloss am Montag 0,18 Prozent niedriger bei 12.977,71 Punkten. Analyst Jens Klatt von JK Trading sprach von einem lethargischen Handel. Am Freitag hatte der Dax zwar moderat nachgegeben, unter dem Strich aber die siebte Handelswoche in Folge mit Gewinnen beendet.

Sorgenvolle Blicke richteten sich auf Italien, wo sich mit der fremdenfeindlichen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Partei ein Euro-kritisches Bündnis abzeichne. Ein solches könne den deutschen Aktienmarkt unter Druck setzen, sagte Klatt.

Auch die Nebenwerte-Indizes gaben leicht nach: Der MDax fiel um 0,21 Prozent auf 26.644,50 Punkte. Der technologielastige TecDax gab um 0,23 Prozent auf 2773,24 Punkte nach.

Für viele Marktteilnehmer muss der Dax in dieser Woche beweisen, ob er die 13.000-Punkte-Schwelle nachhaltig hinter sich lassen kann. Am vergangenen Donnerstag hatte er die Marke erstmals seit Anfang Februar wieder übersprungen und sie zum Wochenausklang knapp verteidigt.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Die Umsätze waren wegen des Feiertages und des anschließenden Brückentages allerdings dünn. Das sollte sich in der neuen Woche wieder ändern, in der erneut die Berichtssaison Akzente setzt. Bereits an diesem Montag standen einige Unternehmen aus den hinteren Indizes der Dax-Familie mit Quartalszahlen im Fokus.

Beim Flugzeugbauer Airbus sorgte ein weiterer Abgang im Management für einen Kursrutsch von 2,38 Prozent, womit die Titel größter Verlierer im MDax waren. Finanzchef Harald Wilhelm werde das Unternehmen im kommenden Jahr zusammen mit Konzernchef Tom Enders verlassen, teilte der Boeing-Rivale mit.

Die Aktien von MDax-Favorit K+S gewannen dagegen 5,49 Prozent. Der Dünger- und Salzproduzent verfehlte zu Jahresbeginn die Markterwartungen. Die dennoch bestätigten Jahresziele, die deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis vorsehen, konnten die Anleger aber offenbar versöhnen.

Bei Innogy stand ein Kursplus von 0,08 Prozent zu Buche. Der vor der Zerschlagung stehende Energiekonzern berichtete für das erste Quartal rückläufige Gewinne, hielt aber an seinen Jahreszielen fest.

