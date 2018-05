Dax aktuell Positive Firmenbilanzen stützen den Dax

Der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran ist am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt ohne Wirkung geblieben. Gefragt sind Siemens-Aktien.

So reagiert der Dax auf Trumps Iran-Entscheidung

FrankfurtVon der Aufkündigung des Atom-Abkommens mit Iran lassen sich Dax-Anleger nicht aus dem Konzept bringen. Eine Reihe positiver Firmenbilanzen stützte die Kurse am Mittwoch. Der deutsche Leitindex lag zur Eröffnung 0,1 im Plus bei 12.921 Punkten. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump komme nicht überraschend, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Für den MDax ging es um 0,3 Prozent auf 26 704 Punkte runter. Das Technologiewerte-Barometer TecDax Prozent gewann 0,1 Prozent auf 2747 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 notierte mit 0,1 Prozent im Plus bei 3562 Punkten.

Trump kündigte neue Sanktionen gegen Iran an. Dadurch könnten Rohöl-Lieferungen im Volumen von mehreren Hunderttausend Barrel pro Tag dem Weltmarkt entzogen werden. Dies trieb den Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee um 2,5 Prozent auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch von 76,75 Dollar je Fass. Am Dienstagabend waren die Ölpreise allerdings ohne ersichtlichen Grund deutlich gesunken. Saudi-Arabien deutete angesichts wachsender Besorgnis über Engpässe in der Ölversorgung an, die Märkte durch eine Erhöhung der eigenen Fördermenge zu stützen.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt gehörte Siemens mit einem Kursplus von 3,6 Prozent. Das Dax-Schwergewicht hob nach einem Gewinnsprung im Quartal seine Gesamtjahresziele an. „Rechnet man den Buchgewinn durch die Überschreibung der Beteiligung am IT-Dienstleister Atos an den eigenen Pensionsfonds heraus, liegt das Ergebnis allerdings unter den Erwartungen“, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research.

Bei Henkel ließen sich Investoren vom schwachen Quartalsergebnis nicht beirren. Rechne man die Belastungen durch die Wechselkurse heraus, habe sich das Geschäft besser entwickelt als erwartet, sagte ein Börsianer. Gleiches gelte für das organische Wachstum ohne Zukäufe. Die Aktien des Persil-Anbieters hielten sich knapp im Plus.

Der drohende Verlust milliardenschwerer Aufträge setzt Airbus zu. Die Aktien des europäischen Flugzeug-Herstellers fielen an der Pariser Börse um 1,1 Prozent. Auslöser der Verkäufe war die Aufkündigung des Atom-Abkommens mit Iran durch die USA. Gleichzeitig drohte US-Präsident Donald Trump mit neuen Sanktionen. In diesem Zusammenhang kündigte US-Finanzminister Steven Mnuchin an, Airbus und dem Rivalen Boeing die Lizenz zum Verkauf von Passagiermaschinen an Iran zu entziehen. Die beiden Firmen sagten, sie wollten die US-Entscheidung prüfen. Zu möglichen Ausfällen wollten sie sich nicht äußern.

Damit steht die Bestellung von 200 Fliegern für IranAir mit einem Listenpreis von Ingesamt 38,3 Milliarden Dollar auf der Kippe. Die Hälfte dieser Aufträge entfällt auf Airbus. Erschwerend komme hinzu, dass der europäische Konzern diese Bestellungen bereits in seine Bücher aufgenommen habe, sagte Analyst Richard Aboulafia vom Branchendienst Teal.

Die Aktienmärkte in den USA und Asien wurden von der Entscheidung des US-Präsidenten wenig beeinflusst. Die US-Börsen schlossen am Dienstag kaum verändert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zuletzt auf 24.360 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stagnierte bei 2671 Zählern und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 7266 Punkten. Auch die asiatischen Märkte ließen sich trotz moderater Verluste nicht aus der Ruhe bringen, Anders als bei anderen internationalen Konflikten wurde die Fluchtwährung Yen nicht stärker, sondern etwas schwächer.

Der Euro stand angesichts der politischen Ungewissheit in Italien weiter unter Druck und notierte kaum verändert bei 1,1867 Dollar.

