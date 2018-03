Dax aktuell Probleme mit Xetra verzögern Healthineers-Börsengang

Ausgerechnet zum Healthineers-Börsengang hat das elektronische Handelssystem der Deutschen Börse technische Probleme. „So etwas darf nicht passieren“, heißt es in Frankfurt.

9.11 Uhr und kein Dax-Kurs – eigentlich beginnt der Xetra-Handel um 9 Uhr. Leere Kurstafel am 16. März 2018

Frankfurt/DüsseldorfWegen technischer Probleme hat sich der Healthineers-Börsengang verzögern. Damit verspätete sich der Börsengang, der in Deutschland der größte seit anderthalb Jahren ist. Der Plattformbetreiber Deutsche Börse hatte technische Probleme mit seinem elektronischen Handelssystem Xetra. Aus diesem Grund startete der Handel auf dem Frankfurter Parkett nicht um neun Uhr, sondern erst eine knappe Dreiviertelstunde später.

Die Börse hatte den Ausfall zunächst auf ihrem Xetra-Newsboard veröffentlicht. Um 9:30 Uhr sollte die zehnminütige Auktion der Healthineers-Papiere beginnen. Um 9:40 Uhr sollte dann der normale Handel starten.

Ausgerechnet zum „Tag der Aktie“ mussten sich Börsenanleger somit gedulden. Infolge des technischen Ausfalls verzögerte sich auch der traditionelle Fototermin des Healthineers-Management an der Bulle-und-Bär-Skulptur vor der Frankfurter Börse. Geplant war er für 9:15 Uhr.

„Das Anbindung der Marktteilnehmer an das Handelssystem war nicht stabil. Dadurch war ein gleichberechtigter Zugang der Marktteilnehmer nicht möglich“, erklärte ein Sprecher der Deutschen Börse gegenüber dem Handelsblatt. Zum genauen Hintergrund der technischen Störung wollte er noch keine Angaben machen. Inzwischen laufe der Handel jedoch wieder regulär.

„So etwas darf nicht passieren, das ist peinlich für den neuen Börsenchef Theodor Weimer“, kommentierte ein Investmentbanker in Frankfurt. Der Ausfall schlägt auch international Wellen, der Wirtschaftsnachrichtensender CNBC machte ihn am Freitagmorgen zum Top-Thema.

Unterdessen verzeichnet der Healthineers-Börsengang ein reges Interesse von Privatanlegern. Diese zeichneten rund zehn Prozent der Aktien.

Zum großen Verfall an den Terminmärkten dürfte der Dax laut Banken und Brokerhäusern am Freitag leicht höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent im Plus bei 12.345,56 Punkten geschlossen.

Neben dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China treibt Anleger die anhaltende Personalrochade im Weißen Haus um. US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge auch seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster austauschen. An den asiatischen Börsen ging es am Freitag deswegen abwärts.

Spannend wird es auch auf der Konjunkturseite, da aus den USA unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion anstehen. Von ihnen erhoffen sich die Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed.

Darüber hinaus verfallen im Tagesverlauf Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Zum sogenannten Hexensabbat schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Die Wall Street hatte am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index gewann 0,5 Prozent auf 24.874 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab dagegen 0,1 Prozent nach, der Technologie-Index Nasdaq verlor 0,2 Prozent.

