FrankfurtKursverluste des Index-Schwergewichts SAP setzen dem Dax zu. Er lag zur Eröffnung am Donnerstag knapp im Minus bei 13.037 Punkten. SAP-Titel verloren 1,8 Prozent auf 93,30 Euro.

Wegen der Dollar-Schwäche verlangsamte sich das Wachstum des größten europäischen Software-Hauses. Umsatz und operativer Gewinn hätten leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Knut Woller von Baader Helvea Bank. Allerdings sei die Talsohle bei den Gewinnmargen erreicht. 2018 könne mit einer verbesserten Ertragskraft gerechnet werden.

Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex noch 0,4 Prozent höher bei 13.043 Punkten geschlossen – so hoch wie noch nie. Damit liegt der Dax rund 1200 Prozent über dem Niveau von 1987, als am 19. Oktober die Wall Street den bis heute größten Kurseinbruch der Nachkriegsgeschichte erlebte.

Neben der Bilanzsaison richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf Katalonien. Am Vormittag läuft ein Ultimatum der Zentralregierung in Madrid aus, sich eindeutig zu den Abspaltungsplänen zu äußern. Sollte die Frist ohne Reaktion verstreichen oder die Regionalregierung die Unabhängigkeit proklamieren, droht Katalonien die Zwangsverwaltung.

Im Nebenwerte-Index MDax brachen die Aktien von Kion um 11,2 Prozent ein. Der Gabelstapler-Hersteller kürzte seine Gesamtjahresziele. Im Sog des Kion-Kurssturzes verloren die Titel des Konkurrenten Jungheinrich 5,2 Prozent.

Zooplus stiegen dagegen um 6,2 Prozent. Der Tierfutter-Händler steigerte seinen Quartalsumsatz um 22 Prozent.

An der Wall Street baute der Dow Jones am Mittwoch seine Kursgewinne nach Börsenschluss in Deutschland etwas aus und beendete die Sitzung 0,7 Prozent höher, während der Nasdaq fast unverändert bei 6624,22 Stellen blieb. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 21.454 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,5 Prozent auf 3365 Punkte.