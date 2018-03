Dax aktuell Schnäppchenjäger drehen den Dax ins Plus

Der Rücktritt des Trump-Beraters Gary Cohn sorgte zunächst für Verluste. Doch nachmittags drehte der Markt, der Dax legte um mehr als 100 Punkte zu.

Dax gibt nach – Autobauer sind klare Verlierer

Frankfurt

Der Rückzug von Donald Trumps oberstem Wirtschaftsberater Gary Cohn hat am Mittwoch den europäischen Anlegern anfangs zu schaffen gemacht. „Dies wird als Indiz dafür gewertet, dass die US-Administration tatsächlich einen protektionistischen Kurs einschlagen wird“, erklärte Bayern-LB-Analyst Johannes Mayr.

Der US-Präsident habe zudem seinen Ton gegenüber der EU verschärft und erneut mit Zöllen auf Auto-Importe gedroht. Viele Anleger hielten sich daher bedeckt. Allerdings gab es auch Käufer, die bei vermeintlichen Schnäppchen zugriffen.

Nach einem Rückgang des Dax um 0,8 Prozent hievte dies den Leitindex bis zum Handelsschluss 1,1 Prozent ins Plus auf 12.245 Punkte und damit 131 Zähler über dem gestrigen Vortagesschluss. Der Euro Stoxx50 gewann ebenfalls ein halbes Prozent.







„Mit Gary Cohn verlieren die Börsen den wohl letzten Advokaten des Freihandels im Weißen Haus“, brachte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners die Stimmung zunächst auf den Punkt. Cohn gilt als Gegner der Trump-Pläne, Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe zu erheben und bei Gegenmaßnahmen der Europäer auch Autos aus der EU ins Visier zu nehmen.

„Es bleibt zu hoffen, dass sich die Befürchtung eines globalen Handelskrieges lediglich als Schreckgespenst herausstellt, das die Börsen nur kurzfristig ordentlich durchgeschüttelt hat“, sagte Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel.

Bei den Aktien traf es wieder einmal die Stahl- und Autowerte. Volkswagen waren mit einem Minus von zeitweise zwei Prozent Dax-Schlusslicht, konnte den Verlust aber noch auf ein Prozent begrenzen. Daimler und BMW fielen zunächst um bis zu 1,6 Prozent, gingen aber mit einem Plus von 0,3 Prozent sowie 0,7 Prozent aus dem Handel Thyssen-Krupp gaben zunächst 1,6 Prozent ab, lagen aber zum Handelsschluss 0,8 Prozent im Plus.



Auf der Gewinnerseite standen Lufthansa mit einem Plus von über drei Prozent ganz oben. Die Analysten der Citibank halten Deutschlands größte Fluglinie unter den etablierten Airlines für am besten positioniert.

Pro Sieben erholten sich nach ihrem Absturz etwas und legten bis zu 2,7 Prozent auf 28,90 Euro zu. Zum Schluss bröckelten die Gewinne aber wieder auf 0,4 Prozent Plus ab. Der Medienkonzern prüft, sich juristisch gegen Bilanzierungs-Vorwürfe von Viceroy Research zu wehren. Diese hatten die Papiere am Dienstag um 6,4 Prozent einbrechen lassen.



Mit Käufen honorierten die Anleger die Absicht von SAP, profitabler werden zu wollen. Die Aktien stiegen um 2,5 Prozent. Die Softwareschmiede will binnen zweier Jahre die operative Marge auf über 30 Prozent steigern.

Lange Gesichter gab es dagegen im MDax: Ein kritischer Analystenkommentar drückte Ceconomy um bis zu 7,7 Prozent ins Minus. Die Analysten von Morgan Stanley haben die Papiere auf „Underweight“ von „Equal-Weight“ heruntergestuft und dies mit den Beziehungen des Elektronikhändler (Media Markt/Saturn) zu seinen Lieferanten begründet.