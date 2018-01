In Erwartung einer starken Bilanzsaison steigen Anleger bei Aktien ein. Der Dax notiert am Mittag rund 100 Punkte unterhalb seines Allzeithochs. Die Aktien der Deutschen Telekom zählen zu den Favoriten.

„Dax weiter eingegraben“ – Allzeithoch in weiter Ferne

FrankfurtNach der Kursrally der vergangenen Woche lassen es Anleger an den europäischen Börsen am Montag ruhiger angehen. Dax und EuroStoxx50 notierten mit 13.419 und 3648 Punkten leicht im Minus. Der vergleichsweise starke Euro drücke ein wenig auf die Stimmung. Anleger setzten aber auf robuste Geschäftszahlen der Unternehmen in Europa und den USA. Die Erwartungen seien zwar hoch, und vieles sei bereits in den Aktienkursen enthalten, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Mit dem hohen Risikoappetit der Anleger aber sollten überzeugende Zahlen reichen, um die Börsen weiter bei Laune zu halten.“ Für den Dax könne das die Chancen erhöhen, in Richtung 14.000 Zähler zu marschieren.

Für Erleichterung sorgte auch die Zustimmung der SPD für Koalitionsverhandlungen mit der Union. „Die Chancen auf eine neue deutsche Regierung sind deutlich gestiegen. Damit haben die Börsianer eine Baustelle weniger“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. Dem Euro gab das Auftrieb: Er gewann 0,3 Prozent auf 1,2259 Dollar. „Jetzt bekommen wir in Deutschland wohl die Regierungskonstellation, die am ehesten Frankreichs Präsidenten bei seiner Europa-Initiative entgegenkommen dürfte“, betonte Ulrich Leuchtmann, Devisenanalyst bei der Commerzbank.

Rückenwind bekam die Währung auch vom Dollar. Anleger der US-Währung waren nach Meinung von Experten wegen des Haushaltsstreit in den USA verunsichert. Weil sich Demokraten und Republikaner nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten, trat am Wochenende erstmals seit 2013 eine Ausgabensperre in Kraft. Grund zur Panik sei das aber für die Börsen nicht, sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP-Bank. „Die konjunkturelle Situation ist robust genug, dass ein vorübergehender 'Government Shutdown' kaum ins Kontor schlägt.“

Gesprächsthema an den europäischen Börsen waren auch Übernahmen. Der französische Pharmakonzern Sanofi kauft für 11,6 Milliarden Dollar die auf Mittel gegen die Bluterkrankheit spezialisierte US-Firma Bioverativ. Bei Sanofi-Anlegern überwog jedoch die Skepsis, die Aktien sackten um 3,8 Prozent auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr ab.

In Feierlaune waren die Anleger von Yoox Net-A-Porter in Italien. Der Luxusmarkenkonzern erhielt eine Offerte vom Schweizer Uhren- und Schmuckhersteller Richemont. Das bescherte den Yoox-Aktien an der Börse in Mailand einen 25-prozentigen Kurssprung auf ein Rekordhoch von 28,00 Euro.

Auch im deutschen Kleinwerteindex SDax ließen die Investoren von Biotest die Sektkorken knallen, der Kurs sprang um 10,6 Prozent auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Die US-Behörden gaben grünes Licht für die Übernahme des Biotech-Konzerns durch die chinesische Creat Group.

Die Aktien der Deutschen Telekom waren mit einem Plus von 1,5 Prozent Favorit im Dax. Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt kündigte in einem Interview mit der „Börsen-Zeitung“ höhere Dividenden an.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.