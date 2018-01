Dax aktuell Starker Euro beendet den Höhenflug

Der Höhenflug am deutschen Aktienmarkt endet jäh: Angesichts der anhaltenden Euro-Stärke verliert der Dax am Mittwoch 1,1 Prozent und damit einen Großteil seiner Gewinne der vergangenen Tage.

Anleger im Stillstand – Dax rauscht dramatisch nach unten

FrankfurtMit seiner „America First“-Politik setzt US-Präsident Donald Trump dem Dollar immer stärker zu. Dies trieb den Euro am Mittwoch auf ein Drei-Jahres-Hoch von 1,2356 Dollar. Weil das die Wettbewerbschancen heimischer Firmen auf dem Weltmarkt schmälert, endete die Rekordfahrt des Dax, der um 1,1 Prozent auf 13.414 Punkte fiel, nachdem er noch am Dienstag mit knapp 13.597 Zählern ein Rekordhoch erreicht hatte. Die viertägige Gewinnserie endete somit jäh. Der EuroStoxx50 verlor 0,8 Prozent auf 3643 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwoch um 0,89 Prozent auf 27.152 Punkte. Für den TecDax ging es um 1,74 Prozent auf 2657 Punkte abwärts.

Daneben warf die Ratssitzung der EZB am Donnerstag ihre Schatten voraus. „Wenn einer den Euro aktuell stoppen kann, ist es Mario Draghi“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der Notenbank-Chef könne verbal intervenieren, indem er den Spekulationen auf einen raschen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik eine Absage erteile. Auch das Pfund Sterling zog an und stieg um 1,5 Prozent auf über 1,42 Dollar, das höchste Niveau seit dem Brexit-Votum am 24. Juni 2016.

Die Verluste im Dax gingen durch alle Sektoren. Schlusslicht waren Infineon mit einem Abschlag von 3,8 Prozent. Enttäuschende Geschäftszahlen des US-Rivalen Texas Instruments und eine trübe Absatzprognose für das iPhone X setzten den Chipwerten zu. Texas Instruments stürzten in New York um über fünf Prozent ab. Auch die Aktien von Apple-Zuliefern wie Dialog Semiconductor oder AMS brachen ein und verloren sechs und neun Prozent. Apple verloren in New York rund ein Prozent.

In Paris brockte ein überraschender Gewinnrückgang Suez einen Kurssturz von 17 Prozent ein. In deren Sog büßten die im CAC40 gelisteten Aktien des Rivalen Veolia vier Prozent ein. Die deutschen Stromkonzerne RWE und Eon büßten ebenfalls je gut drei Prozent ein

An der Wall Street freuten sich dagegen die Anleger über den wechselkursbedingten Rückenwind für die US-Wirtschaft. Dank des schwachen Dollar können die US-Firmen ihre europäischen Konkurrenten unter Druck setzen. Somit nahm die Rekordfahrt in New York zunächst neuen Schwung auf. Der Dow Jones, der S&P500 und der Nasdaq-Composite stellten gleich im Anfangsgeschäft neue Rekorde auf und stiegen in der Spitze um 0,4 bis 0,7 Prozent. Zum Handelsschluss in Europa ließ der Elan aber nach. Während der Dow noch knapp im Plus lag, rutschten der S&P500 und der Nasdaq-Composite ins Minus.

