FrankfurtDer anhaltend starke Euro macht den deutschen Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Die Rekordlaune aus den USA und Asien verpuffte daher an der Frankfurter Börse. Der Dax startete am Montag unverändert mit 13.244 Punkten in den Handel und rutschte danach ins Minus. „Ein starker Euro ist für die Exportnation Deutschland eine Belastung und drückt auf die Aktienkurse“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Berliner Brokerhaus Axitrader. Der Euro stieg auf bis zu 1,2240 Dollar und war so teuer wie zuletzt Ende 2014.

Rückenwind für die Gemeinschaftswährung kommt von Spekulationen auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Zudem hilft Experten zufolge die Tatsache, dass CDU, CSU und SPD erneut eine große Koalition eingehen wollen. Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann betont aber, die Euro-Stärke sei zudem der Schwäche des Dollar geschuldet. Der Greenback leide unter der US-Steuerreform: Diese verhelfe zwar der Wall Street zu immer neuen Rekorden. „Aber sie ist nicht Dollar-positiv, denn sie wird nicht als fundamentale Stärkung der US-Ökonomie empfunden.“ Die US-Steuersenkungen werden größtenteils auf Pump finanziert.

Insofern sei es bemerkenswert, dass sich der Dax trotz dieses Gegenwindes recht gut halte, betonte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axitrader. „Dies ist vor allem auf die Erwartungen an die US-Berichtssaison und die starke Wall Street zurückzuführen.“ Die US-Börsen, die am Montag wegen eines Feiertags geschlossen sind, hatten ihre Rekordjagd in der vergangenen Woche fortgesetzt. Der MSCI-Weltindex markierte am Montag mit 535,10 Punkten das elfte Rekordhoch in zwölf Handelstagen.

Einer der größten Gewinner im Dax waren die Aktien von Adidas mit einem Plus von gut einem Prozent. Der fränkische Sportartikelkonzern will seinen Marktanteil in den USA auf mindestens 15 bis 20 Prozent steigern, wie Finanzchef Harm Ohlmeyer in einem Zeitungsinterview sagte. Derzeit liege der Konzern in der Region noch deutlich darunter. An die Spitze des deutschen Leitindex schaffen es die Titel von Pro Sieben Sat 1: Nachdem es im vergangenen Jahr für Aktien des TV-Senders deutlich abwärts gegangen war, gewinnen Anleger offenbar ihr Vertrauen zurück. Die Aktien legten rund zwei Prozent zu.

Der MDax der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen gab um 0,3 Prozent auf 26.841 Punkte nach. Der Technologie-Index TecDax büßte 0,4 Prozent auf 2.653 Punkte ein. Der Euro-Zonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank zugleich um 0,1 Prozent auf 3.607 Punkte.

Einige Investoren nutzten die aktuelle Dollar-Schwäche, um sich günstiger mit Rohstoffen einzudecken. Dies trieb den Preis für Gold auf ein Vier-Monats-Hoch von 1.344,44 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee flirtete mit einem Kurs von 70,03 Dollar je Barrel (159 Liter) zunächst mit ihrem Zweieinhalb-Jahres-Hoch aus der Vorwoche, fiel dann aber auf 69,55 Dollar zurück. Als einen Grund für die Gewinnmitnahmen nannten Börsianer die steigende Ölförderung in den USA.

Unter Verkaufsdruck stand auch die virtuelle Währung Bitcoin. Die Cyber-Devise verbilligte sich um bis zu 3,4 Prozent auf 13.288,83 Dollar. Der „Financial Times“ zufolge verweigern britische Banken Hypotheken, wenn Kunden Gewinne aus der Spekulation mit virtuellen Währungen als Eigenanteil einbringen wollen. Gründe für die Zurückhaltung der Institute seien die Furcht vor Geldwäsche und fehlende Richtlinien.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,3 Prozent auf 23.715 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel hingegen um 0,2 Prozent auf 3423 Punkte.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.