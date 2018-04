Dax aktuell Steigende US-Anleiherenditen belasten den Dax

Angesichts der Kursverluste an der Wall Street trennen sich Anleger auch von deutschen Aktien.

FrankfurtDer Dax fiel zur Eröffnung am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 12.547 Punkte. „Aktien sind nicht gerade billig bewertet“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Dazu kommt die höhere Rendite für die sichere Variante Renten. Das macht Aktien korrekturanfällig.“

Am Dienstag hatte die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen erstmals seit gut vier Jahren die psychologisch wichtige Marke von drei Prozent übersprungen. Dies schüre zudem die Furcht vor steigenden Finanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Kreditzinsen orientieren sich an Anleiherenditen.

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte Osram. Der Lichttechnik-Konzern senkte aufgrund eines schwachen Halbjahresergebnisses seine Gesamtjahresziele. Die Prognosesenkung komme angesichts der jüngsten Wechselkurs-Entwicklungen aber nicht völlig überraschend, sagte ein Börsianer. Die Aktie fiel dennoch um bis zu 7,6 Prozent auf ein 15-Monats-Tief von 53,52 Euro.

Da im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm stehen, konzentrieren sich Investoren zudem auf die erneute Flut von Firmenbilanzen. Unter anderem legen der Airbus-Rivale Boeing, der Autobauer Ford und das Online-Netzwerk Facebook Geschäftszahlen vor.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Dow Jones und Nasdaq schlossen jeweils 1,7 Prozent im Minus. Der S&P500 fiel um 1,3 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 22.222 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel ebenfalls um 0,2 Prozent auf 3121 Punkte.

