Dax aktuell Steigende US-Renditen verderben Anlegern die Kauflaune

Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds bleibt über drei Prozent, das belastet auch den deutschen Aktienmarkt. Die Bilanzsaison enttäuscht.

FrankfurtDie anziehenden Renditen der US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an den europäischen Aktienbörsen Gewinnmitnahmen ausgelöst. Der Dax fiel bis zum Nachmittag um 1,9 Prozent auf 12.312 Zähler. Der EuroStoxx50 verlor 1,3 Prozent auf 3464 Punkte.

Die Verzinsung der zehnjährigen US-Anleihen stieg weiter bis auf 3,03 Prozent, nachdem sie am Dienstag erstmals seit Januar 2014 die psychologisch wichtige Marke von drei Prozent übersprungen hatte. Dies schürte laut Börsianern vor allem in den USA Inflationsängste. Zugleich deuteten die Prognosen einiger großer US-Konzerne wie Caterpillar oder auch Indikatoren wie der deutsche ifo-Geschäftsklima-Index darauf hin, dass die Gewinnentwicklung der Unternehmen und die Konjunktur ihren Höhepunkt überschritten hätten.

Die Entwicklung am Bondmarkt spiegelte sich auch bei den Wechselkursen wider: Investoren kauften Dollar, so dass der Euro um etwa einen halben US-Cent auf 1,2174 Dollar fiel.

Bei der Bilanzsaison gab es neben viel Licht auch einigen Schatten: So setzte der schwache Dollar und zwei maue Quartale dem Lichttechnik-Spezialisten Osram so arg zu, dass er am Dienstababend seine Gewinn- und Umsatzprognosen kappte. Die im MDax gelisteten Aktien stürzten um fast 14 Prozent auf 50 Euro ab und notierten damit so niedrig wie zuletzt im Januar vorigen Jahres. Die neuen Ziele lägen unter den Markterwartungen, erklärte Commerzbank-Analyst Sebastian Growe, der dennoch an seiner Kaufempfehlung festhielt.

Im TecDax gingen Siltronic auf Talfahrt. Die Papiere des Chipindustrie-Zulieferers brachen um fast elf Prozent ein. Zwar verdoppelte Siltronic seinen operativen Gewinn, aber das habe den Anlegern nicht gereicht, da die Aktien seit Jahresbeginn schon um über 15 Prozent gestiegen seien, sagte ein Händler.

Auch der Stahlhändler KlöCo bekam den Unmut seiner Aktionäre hart zu spüren. Die im SDax gelisteten Anteilsscheine brachen um fast zehn Prozent auf 10,46 Euro ein. Im ersten Quartal war der Gewinn unerwartet stark geschrumpft.

Positive Vorzeichen gab es in den deutschen Indizes kaum: Im Dax ragten Linde mit einem Kursgewinn von über fünf Prozent heraus. Der Industriegasekonzern, der auch seinen Quartalsbericht veröffentlichte, kündigte an, nach dem Zusammenschluss mit dem US-Rivalen Praxair die deutsche Linde AG von der Börse zu nehmen und die restlichen freien Aktionäre zwangsweise abzufinden. Die britische Linde plc soll als einzige Gesellschaft mit diesem Namen an der Börse notiert und im Dax bleiben. „Bei so einer Mitteilung gehen viele Anleger davon aus, dass ein Zusammenschluss in greifbarer Nähe ist“, sagte ein Händler.

Für positive Stimmung sorgte zudem Kering. Unter anderem dank eines starken Geschäfts seiner Vorzeige-Modemarke Gucci steigerte der Luxusgüter-Hersteller den Umsatz um gut 27 Prozent. Die Aktien stiegen um 7,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 470,80 Euro.

In Zürich feierten die Anleger das beste Quartalsergebnis der Credit Suisse seit 2015. Die Aktien sprangen um über fünf Prozent in die Höhe.

Eine positive Ausnahme waren im TecDax auch die Aktien von Telefonica Deutschland, die nach Zahlen um etwas mehr als 1,0 Prozent zulegten. Der Mobilfunker hat im ersten Quartal zwar die Abschaffung der EU-Roaminggebühren zu spüren bekommen. Händler sprachen aber dennoch von einem soliden Ergebnis. Gelobt wurde das Abschneiden im Partnergeschäft.

Für die Wall Street signalisierten die US-Futures eine Stabilisierung der Kurse, nachdem der Dow Jones am Dienstag 1,7 Prozent verloren hatte. „Bei einer Rendite von drei Prozent sind US-Staatsanleihen wieder eine rentierende und trotzdem defensivere Alternative zu Aktien“, stellte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners fest. Zudem seien Aktien nicht gerade billig bewertet.

