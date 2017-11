Börse in Frankfurt Der Reigen der Firmenbilanzen läuft zu Wochenbeginn langsam an. (Foto: dpa)

FrankfurtNach dem Gipfelsturm vergangene Woche gönnt sich der Dax am Montag erst einmal eine Ruhepause, zum Handelsauftakt liegt er minimal im Minus bei 13.458 Punkten. Ein anderes Bild zeigt sich beim Papier der Deutschen Telekom. Die Titel des Dax-Konzerns geben um mehr als 3,5 Prozent nach auf 15,10 Euro. Damit sind sie mit deutlichem Abstand Schlusslicht im deutschen Aktienindex.

Grund für die deutlich Kursreaktion ist die gescheiterte Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint. Seit Monaten hatte die Telekom versucht, das US-Geschäft durch den Zusammenschluss auf ein neues Niveau zu heben. Doch trotz intensiver Verhandlungen scheiterte der Deal am Wochenende endgültig (lesen Sie hier unsere ausführliche Analyse dazu). An der Börse in Tokio hatten die Papiere der Sprint-Mutter Softbank 2,6 Prozent eingebüßt.

„Wir haben entschieden, dass es das Beste ist, alleine weiterzumachen“, hatte Sprint-Chef Marcelo Claure mitgeteilt. „Wir haben immer gesagt, dass - unter geeigneten Bedingungen - ein Zusammenschluss von T-Mobile mit einem anderen Unternehmen Kunden zusätzliche Vorteile und allen Aktionären Wertsteigerungs-Perspektiven bieten kann“, sagte Telekom-Boss Tim Höttges. Diese Bedingungen seien hier nicht zu erreichen gewesen.

Zumindest am Montag zeigen sich die Aktionäre jedoch enttäuscht über das Platzen der Fusion. Die Titel von Telefonica Deutschland und Drillisch gerieten in den Abwärtssog, sie verloren 0,9 und 0,5 Prozent.

Am Donnerstag wird der Telekom-Vorstand weitere Gelegenheit haben, die künftige Strategie ohne Sprint zu erläutern. Dann wird das Unternehmen seine Quartalszahlen präsentieren. Die US-Tochter hatte in der Vergangenheit mit starkem Wachstum gepunktet und sich zu einem starken Standbein des Gesamtkonzerns entwickelt.

„Eine Never-Ending-Story hat ein unglückliches Ende gefunden“, kommentierte ein Händler die Fusionsverhandlungen. Analysten gehen davon aus, dass der Kurseinbruch bei der Telekom-Aktie nur eine erste Überreaktion ist. Grundsätzlich seien die Telekom-Anleger erleichtert darüber, dass der Vorstand diszipliniert verhandelt habe und sich nicht damit übernommen habe, eine zu hohe Übernahmeprämie für Sprint zu bezahlen, hieß es in einem Kommentar der US-Bank JP Morgan. Analyst Karsten Oblinger von der DZ Bank betonte, es sei nicht auszuschließen, dass die Gespräche in der Zukunft wieder aufgenommen würden.

Die Experten beim Brokerhauses Evercore senkten ihr Kursziel für Sprint auf sieben von acht Dollar und das für T-Mobile US auf 68 von 72 Dollar. Sie bestätigten aber ihr „Outperform“-Rating für die Aktien der Telekom-Tochter. „Die Fundamentaldaten für T-Mobile US bleiben intakt“, schrieben sie in einem Marktkommentar.

Viele Geschäftszahlen könnten Dax bewegen

Am Freitag hatte der Dax 0,3 Prozent höher auf einem Rekord-Schlussstand von 13.479 Punkten geschlossen. Der Reigen der Firmenbilanzen läuft zu Wochenbeginn langsam an. Im Technologieindex TecDax legen Xing Zahlen für das dritte Quartal vor, im Kleinwertesegment SDax kommen die Zahlen von Bet at Home. Größter Dax-Gewinner waren am Montag die Aktien von Infineon mit einem Kursplus von 1,7 Prozent. Händler verwiesen auf Übernahmephantasien in der gesamten Chipbranche. Einem Insider zufolge erwägt der US-Chiphersteller Broadcom den Kauf des Rivalen Qualcomm. Darüber hinaus strebt der Chipbauer Marvell Technology einem Zeitungsbericht zufolge die Übernahme des Konkurrenten Cavium an.

Am Dienstag werden unter anderem BMW und Zalando Einblick in die Quartalszahlen gewähren. Eon, Heidelberg Cement und Vonovia folgen am Mittwoch. Am Donnerstag erreicht die Quartalssaison dann ihren Höhepunkt. Außer der Telekom legen Siemens, Adidas, Deutsche Post, Münchener Rück, Merck, Pro Sieben Sat 1, Continental und Commerzbank ihre Zahlen vor. Aus dem Ausland werden Zahlen von Schwergewichten wie Unicredit, Arcelor-Mittal und Walt Disney erwartet.

