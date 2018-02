Dax aktuell Telekom-Aktien fallen auf Dreijahrestief

Die Fed signalisiert eine Zinserhöhung, die Telekom enttäuscht, Autoaktien leiden unter dem Dieselskandal: Das drückt den Dax ins Minus.

„Die Vorlage für den Dax war mau“

FrankfurtDie Furcht vor einem aggressiven Zinskurs der US-Notenbank (Fed) steckt den Anlegern am europäischen Aktienmarkt tief in den Gliedern. Dax und EuroStoxx50 verloren am Donnerstag jeweils gut ein Prozent auf 12.329 beziehungsweise 3025 Zähler. In dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Januar-Sitzung setzte die Fed kräftige Signale für eine Zinsanhebung im März.

Neu sei das nicht, konstatierte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Handelshaus Axitrader. „Aber die Aussage, dass die Zinsen weiter schrittweise angehoben werden, genügte, um erneut Zinsängste auszulösen.“

Im Dezember hatte die Fed für 2018 drei Zinsschritte nach oben in Aussicht gestellt. Zuletzt war allerdings darauf spekuliert worden, dass die Notenbank noch häufiger aktiv werden könnte. Für die US-Währung ging es nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle weiter bergauf. Der Dollar-Index, der den Kurs des Greenback gegenüber einem Währungskorb abbildet, ist seit Montag um mehr als ein Prozent gestiegen. Der Euro fiel am Donnerstag bis auf 1,2261 Dollar zurück. Am Mittwoch war er zeitweise noch bei deutlich mehr als 1,23 Dollar gehandelt worden.



Neben der Fed hielt die Anleger eine Flut an Bilanzen auf Trab. Schwächster Dax-Wert waren die Aktien der Deutschen Telekom, die um bis zu vier Prozent auf ein Dreijahrestief von 12,74 Euro abrutschten. Börsianern zufolge enttäuschte der Ausblick. „Da hat man sich mehr versprochen“, sagte ein Händler. Für das laufende Jahr peilt die Telekom bereinigt ein Plus des operativen Gewinns von vier Prozent auf rund 23,2 Milliarden Euro an und würde damit etwas stärker zulegen als 2017.

Gefragt waren die Aktien von Pro Sieben Sat1, die sich mit einem Plus von knapp drei Prozent gegen den Markttrend stemmten. Der Fernsehkonzern präsentierte früher als ursprünglich erwartet einen Teilhaber für sein boomendes Digitalsegment. Der Finanzinvestor General Atlantic steigt zu 25,1 Prozent in die Sparte ein, um dieses Geschäft gemeinsam mit ProSiebenSat.1 auszubauen. Bei Henkel freuten sich die Anleger über eine Rekord-Dividende. die Aktien legten zwei Prozent zu.

Autobauer im Fokus

Im Fokus standen zudem die Autobauer. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig prüfte mögliche Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten wegen Umweltbelastungen, ein Urteil wird im Tagesverlauf erwartet. Die Aktien von Daimler, Volkswagen und BMW verloren zwischen 1,5 und 0,8 Prozent.

An der Londoner Börse sorgte die britische Großbank Barclays für Kauflaune. Das Geldhaus steigerte im vergangenen Jahr dank geringerer Betriebskosten den Vorsteuergewinn. Im laufenden Jahr will Barclays zur regulären Dividendenzahlung zurückzukehren. Die Aktie gewann mehr als fünf Prozent.

Relativ unberührt zeigten sich die Investoren vom Ifo-Index, der im Februar auf 115,4 Punkte fiel von 117,6 im Vormonat . Es sei zu früh, um auf eine konjunkturelle Trendwende zu setzen, urteilte Ralf Umlauf, Devisenanalyst bei der Helaba. „Zum einen sind die Niveaus der Stimmungsindikatoren bis zuletzt ungewöhnlich hoch gewesen, zum anderen bedarf es dreier Rückgänge des Ifo-Geschäftsklimas in Folge, um eine Trendwende zu signalisieren.“

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.