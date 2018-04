Dax aktuell Trumps Drohung gegen Russland lastet auf dem Dax

Der Syrien-Konflikt eskaliert und die Anleger verkaufen ihre Aktien. Im Gegenzug sind deutsche Bundesanleihen und US-Staatspapiere gefragt.

Handelsstreit: Was ist von Chinas Entspannungssignalen zu halten?

FrankfurtDie Finanzmärkte haben am Mittwoch verschreckt auf eine weitere Eskalation des Syrien-Konflikts reagiert. In Europa trübte sich die Börsenstimmung sichtlich ein, in den USA deutete sich eine deutlich schwächere Aktieneröffnung an. Sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen, aber auch amerikanische Staatspapiere wurden verstärkt nachgefragt.



Der Dax weitete seine Verluste aus und lag zum Handelsschluss 0,8 Prozent im Minus und notierte bei 12.294 Punkten. Der europäische Aktienindex Euro Stoxx 50 gab 0,6 Prozent nach.

Gesucht wurden dagegen als sicher empfundene Anlagen. Der Goldpreis legte um etwa 15 Dollar oder ein Prozent auf 1354 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zu. Am Devisenmarkt profitierte der japanische Yen, der traditionell als sicherer Hafen gilt. Der amerikanische Dollar stand dagegen unter Druck, deutlich stärker noch der russische Rubel. Die Ölpreise stiegen um knapp ein Prozent. Nordseeöl der Marke Brent kostete zuletzt 71,97 Dollar je Barrel (159 Liter) und damit so viel wie seit Ende 2014 nicht mehr.

„Das Säbelrasseln geht weiter“, so Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank in Liechtenstein. „Dass (US-Präsident Donald) Trump bereit ist, in den Syrien-Konflikt aktiv einzugreifen, führt an den Finanzmärkten zu Verunsicherung, denn letztlich würden damit Russland und die USA auch militärisch aufeinander treffen.“ Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank sprach angesichts der sich verschärfenden Töne der beiden Großmächte ebenfalls von einer spürbaren Verunsicherung.

Washington macht die syrische Führung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma in Ost-Ghuta verantwortlich und hat militärische Schritte nicht ausgeschlossen.

Unternehmensseitig drehte sich am Mittwoch das Hauptinteresse um die Deutsche Telekom, deren Aktie an der Dax-Spitze um rund 2,2 Prozent zulegte. Die Tochter T-Mobile US hat dem „Wall Street Journal“ zufolge die Fusionsverhandlungen mit dem Rivalen Sprint wieder aufgenommen. Sollte ein Zusammenschluss erfolgen, sehen die Analysten der US-Großbank JP Morgan die Telekom klar im Vorteil. Analyst Emmet Kelly von der Bank Morgan Stanley taxiert die möglichen Einsparungen auf bis zu 50 Milliarden Dollar.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Weiter im Fokus blieb auch der Autobauer Volkswagen. Dessen Anteile stiegen angesichts eines schwachen Gesamtmarktes um weitere 0,9 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag um 4,5 Prozent nach oben gezogen waren. Vorstandschef Matthias Müller steht offenbar kurz vor seiner Ablösung. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Aufsichtsrates erfuhr, wird ihm intern Entscheidungsschwäche vorgeworfen.

An der Spitze im MDax gewann die Aktie von Jungheinrich 1,5 Prozent nach einer Kaufempfehlung eines Analysten. Im SDax ging es für die Anteile des Finanzdienstleisters Hypoport außerdem um vier Prozent hoch. Hier half eine Kaufempfehlung der Bank Oddo BHF.

In London kletterten die Anteilsscheine von Tesco zeitweise auf ein Drei-Jahres-Hoch von 224 Pence. Die größte britische Supermarktkette steigerte den Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr überraschend stark um 28 Prozent auf umgerechnet 1,88 Milliarden Euro.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.