Dax aktuell Trumps Drohungen schicken Dax ins Minus

Die neueste Entwicklung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit ist das wichtigste Thema an der Börse.

„Trump drückt den Dax“ – Lufthansa steigt

FrankfurtDie wieder zunehmenden Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder für eine klare Abwärtsbewegung gesorgt. Nachdem der Dax am Vortag mit einem Plus von fast drei Prozent noch den größten Tagesgewinn seit rund einem Jahr erzielt hatte, fiel er am Freitag im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 12 254 Punkte.

Der Leitindex folgte damit der Entwicklung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit: Nachdem es am Vortag erst nach Entspannung ausgesehen hatte, kündigte US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend noch an, weitere Sonderabgaben auf Einfuhren aus China in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar zu prüfen. China reagierte scharf auf die überraschenden Drohungen und kündigte „umfassende Gegenmaßnahmen“ an.

Negative Impulse kamen auch von konjunktureller Seite: In Deutschland ist die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 1,6 Prozent gesunken, während Analysten mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet hatten. Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgt auch, dass der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ansteht.

Nicht nur mit dem Dax ging es am Freitagmorgen abwärts. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, sank um 0,4 Prozent auf 25 587 Punkte. Der Technologieindex TecDax büßte 0,7 Prozent auf 2495 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent nach unten.

Bei den Sektoren standen am Freitag Technologiewerte im Fokus, nachdem die Aktien des südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung trotz starker Quartalszahlen klar ins Minus gerutscht waren. Ein Händler verwies auf Marktbefürchtungen, wonach der Boom im Halbleitersektor vor dem Ende stehe. Samsung gehört unter anderem zu den größten Herstellern von Speicherchips. Die Aktien von Infineon verbilligten sich um rund ein Prozent. Siltronic-Papiere verloren 1,7 Prozent an Wert.

Unter den Einzelwerten stachen die Lufthansa-Aktien heraus. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS und stiegen an der Dax-Spitze um 1,7 Prozent. Die Kursverluste der Lufthansa-Papiere seit Jahresbeginn seien übertrieben, schrieb UBS-Analyst Jarrod Castle. In diesem Jahr dürfte die Fluggesellschaft höhere Gewinne erzielen und die Dividende erhöhen, glaubt er.

Mit Dividendenabschlägen wurden am Freitag die Aktien von Daimler (minus 5,6 Prozent) und Sartorius (minus ein Prozent) gehandelt.

In den USA gab es noch am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge mit Gewinnen der Indizes. Der Dow Jones schloss ein Prozent höher mit 24.505 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 kletterte um 0,7 Prozent auf 2662 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,5 Prozent auf 7076 Stellen.

Auch an den asiatischen Aktienmärkten hatte sich am Freitag anfangs noch Optimismus breit gemacht. Doch im weiteren Handelsverlauf ging es an der japanischen Börse leicht bergab. Die Börsen in China blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Im Fokus der Investoren steht der US-Arbeitsmarktbericht für März, der am heutigen Freitag (14.30 Uhr MESZ) veröffentlicht wird. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit 193.000 neu geschaffenen Stellen. Im Februar entstanden mit 313.000 neuen Jobs deutlich mehr als von Analysten erwartet.

Noch wichtiger ist für Börsianer allerdings die Entwicklung der Stundenlöhne, da diese Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern. Experten prognostizieren ein Lohnplus von 0,2 Prozent nach 0,1 Prozent im Vormonat. Weitere Hinweise auf die Geldpolitik versprechen sich Investoren vom Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Chicagoer Wirtschaftsklub wenige Stunden später.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.