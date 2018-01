Dax aktuell VW-Aktie im Plus

Der Deutsche Aktienindex notiert am Montag im Handelsverlauf kaum verändert. Ungeachtet des Bekanntwerdens von Abgastests mit Tieren und Menschen sind die Aktien von Volkswagen begehrt.

„Gute Stimmung hielt nur kurz“ – Euro sorgt für Wirbel

FrankfurtDer Deutsche Aktienindex tendierte zum Wochenstart kaum verändert. Im Handelsverlauf notierte er 0,2 Prozent im Minus. Am Freitag hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 13.340 Punkten geschlossen. Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien hatten dem deutschen Aktienmarkt zum Start des Handels noch leichten Rückenwind gegeben.

Für Entspannung an den Börsen sorgte zeitweise der etwas schwächere Euro. Er notierte am Mittag mit 1,2397 Dollar unter seinem Hoch von vergangener Woche. Ein starker Euro drückt tendenziell auf die Stimmung an den Aktienmärkten, da Investoren Wettbewerbsverluste der europäischen Firmen im Welthandel befürchten. „Ob der Dax jetzt den Anschluss an die Wall Street völlig verliert oder etwas Boden gutmachen kann, wird von der Berichtssaison und dem Euro abhängen“, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Berliner AxiTrader. Im Wochenverlauf legen unter anderem SAP, Siemens, Daimler und die Deutsche Bank ihre Quartalszahlen vor.

Ungeachtet des Bekanntwerdens von Abgastests mit Tieren und Menschen sind die Aktien von Volkswagen an der Börse am Montag begehrt. Die Titel kletterten zeitweise um rund zwei Prozent auf 185,80 Euro und waren größter Gewinner im Dax. Auslöser für die Nachfrage nach VW-Aktien war ein Analystenkommentar der Bank of America Merrill Lynch. Die Experten stuften die Titel um zwei Schritte auf „buy“ nach oben von „underperform“ und hoben das Kursziel auf 205 Euro von 115 Euro an. Im Handelsverlauf lag lag das Plus der VW-Aktie noch bei rund einem Prozent.

Volkswagen habe die Krise um Dieselabgasmanipulationen bislang gut gemeistert. „VW hat signifikante Veränderungen versprochen und die Geschwindigkeit, mit der diese umgesetzt werden, ist ermutigend“, erklärten die Analysten. VW sei eine der attraktivsten Aktien, die die Bank bewerte. Grund für das deutliche Anheben des Kurszieles sei die Erwartung über eine Aufspaltung des Autokonzerns in Lastwagen, Premiumfahrzeuge und Massenautos. Aufspaltungsgedanken in der gesamten Autobranche seien immer öfter Thema.

So steht etwa der Stuttgarter Rivale Daimler vor dem größten Umbau seit fast zehn Jahren. Die Konzernfelder Pkw, Nutzfahrzeuge und Dienstleistungen sollen selbstständige Aktiengesellschaften unter dem Dach der Daimler AG werden. Das soll ihnen ein stärkeres Wachstum bescheren. Börsengänge oder Verkäufe sind laut Daimler nicht geplant.

Im Tagesverlauf veröffentlichen die USA aktuelle Konjunkturdaten zu den persönlichen Einkommen und den Konsumausgaben im Dezember.

Der Standardwerteindex Dow Jones legte am Freitag um 0,8 Prozent auf 26.614 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 ging mit 2872 Zählern aus dem Handel, was einem Zuwachs um 1,2 Prozent entspricht. Der Nasdaq-Index legte um 1,3 Prozent auf 7505 Punkte zu.

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Montag fast unverändert bei 23.629 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,9 Prozent auf 3525 Punkte.

