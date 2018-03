Dax aktuell Dax-Anleger halten vor US-Inflationszahlen still

Seite 2 von 2: Wacker Chemie kann Aktionäre nicht überzeugen

Ansonsten ging die Bilanzsaison munter weiter. Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie rechnet im laufenden Jahr mit einem deutlichen Gewinnanstieg und will für 2017 eine Sonderdividende ausschütten. Den Marktteilnehmern reichte das aber offenbar nicht, die Aktien verloren zeitweise knapp sechs Prozent.

Die Aktien der Hannover Rück rutschten nach der Bekanntgabe endgültiger Jahreszahlen um fast dreieinhalb Prozent auf 110,90 Euro ab. Die US-Investmentbank Goldman Sachs bezeichnete die Ergebnisse zwar insgesamt als stark und lobte auch die Kapitaldecke, jedoch hielten die Probleme in der Personen-Rückversicherung an.

Eine Hochstufung von „Halten“ auf „Kaufen“ durch das Bankhaus Lampe ließ die Aktien des ebenfalls im MDax notierten Kupferkonzerns Aurubis um gut dreieinhalb Prozent steigen.

Bei den Einzelwerten machte außerdem der Ausstieg des katarischen Großaktionärs Diar Veolia zu schaffen. Die Aktien des französischen Wasser-Versorgers verloren am Dienstag bis zu drei Prozent und waren damit Schlusslicht im Pariser Auswahlindex CAC40. Die zum katarischen Staatsfonds gehörende Firma Diar verkaufte ihren knapp fünfprozentigen Anteil den Angaben zufolge außerbörslich für gut 500 Millionen Euro.

In Berlin präsentiert Volkswagen-Chef Matthias Müller heute die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres. Da die reinen Zahlen bereits bekannt sind, dürften Investoren jedes Wort von ihm über die Strategie des gebeutelten Autobauers auf die Goldwaage legen.

An der Wall Street hatten US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones schloss 0,6 Prozent tiefer bei 25.178 Punkten. Der S&P 500 fiel um 0,1 Prozent, während der Nasdaq 0,4 Prozent gewann.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,7 Prozent auf 21.968 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3318 Punkte.

