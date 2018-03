Dax aktuell Vor Fed-Entscheidung nimmt Schwung leicht zu

Seite 2 von 2: Wall Street belastet mit schwachen Wocheneinstand

Bei der französischen Werbefirma Publicis ermunterte die Aussicht auf kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum Anleger zum Einstieg. Die Aktien stiegen am Dienstag um bis zu 3,2 Prozent auf 61 Euro und waren damit Spitzenreiter im Pariser Auswahlindex CAC40. Das Unternehmen will den Angaben zufolge das jährliche organische Umsatzwachstum bis 2020 auf vier von 0,8 Prozent im vergangenen Jahr steigern. Die operative Gewinnmarge werde bis dahin um jährlich 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte auf bis zu 17 Prozent zulegen. Gleichzeitig seien Einsparungen von bis zu 450 Millionen Euro geplant.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,3 Prozent und der Nasdaq 1,8 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 1,4 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,5 Prozent auf 21.381 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg dagegen um 0,3 Prozent auf 3290 Punkte.

In Indien versüßt die Aussicht auf den Wegfall der indischen Exportsteuer auf Zucker Anlegern ihr Investment in den Unternehmen der Branche. Die Aktien von Balrampur Chini Mills, Dalmia Bharat, Dhampur Sugar Mills, Triveni, Bajaj Hindusthan Sugar und Shree Renuka Sugars stiegen am Dienstag um bis zu 7,5 Prozent.

Einem Insider zufolge will die Regierung in Neu-Delhi wegen der indischen Überproduktion die 20-prozentige Abgabe auf Zuckerausfuhren streichen. Außerdem werde sie die Raffinerien dazu drängen, zwei bis drei Millionen Tonnen ins Ausland zu verkaufen. Indien ist der weltgrößte Zuckerverbraucher. Für die laufende Saison 2017/2018 rechnen Experten mit einer indischen Rekord-Zuckerproduktion von 29,5 Millionen Tonnen. Vor diesem Hintergrund sind die dortigen Preise in den vergangenen sechs Monaten um 15 Prozent gefallen.

