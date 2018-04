Dax aktuell Wenig Bewegung an der Börse – Warten auf Firmenbilanzen

Sorgen vor steigender Inflation und Zinsen stehen im Vordergrund, doch der Dax bleibt ruhig. Im Tagesverlauf rollen etliche Firmenbilanzen auf die Investoren zu.

FrankfurtEnde März hatte sich der deutsche Aktienmarkt noch erholt – seitdem zeigt er sich aber relativ kraftlos. Im Handel am Freitagmittag stieg er um 0,12 Prozent und notiert jetzt bei 12.578 Stellen. Trotzdem wird der Dax wahrscheinlich mit einer positiven Entwicklung den Wochenabschluss bestreiten. Am Montag betrug der Dax noch 12.465 Stellen und konnte nach leichten Verlusten am Mittwoch ein Hoch mit 12.631 Stellen verzeichnen. Zwar ist der Gesamttrend leicht rückläufig, doch wird der Dax wahrscheinlich deutlich über seinem Wochenbeginn abschließen.

Zuletzt hatten die Ängste der Anleger vor möglichen Belastungen für die Weltwirtschaft wegen des Zollkonflikts zwischen den USA und China nachgelassen. Auch der Syrien-Konflikt ist derzeit nicht das Hauptthema. Beeinflusst wird der Markt derzeit vor allem von der Sorge vor einer Inflation und steigenden Zinsen. Auch der TecDax zeigt diese Auswirkungen: Er liegt bei 2629 Punkten und damit 0,3 Prozent schwächer. Nur der MDax kann sich um 0,4 Prozent steigern und liegt nun bei 26.126 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 konnte zulegen – er wächst um 0,4 Prozent und notiert 3502 Punkte.

Der Energieversorger RWE konnte zuletzt stark punkten: Seit Februar stieg der Titel um fast 50 Prozent an. Trotz einer Kaufempfehlung der französischen Bank Societé Generale verlor RWE allerdings um 0,8 Prozent.

„Stillstand beim Dax“ – kleiner Verfallstag bremst Anleger

Lufthansa-CEO Carsten Spohr hat grundlegende Modernisierungspläne angekündigt – die Auswirkungen am Markt sind zu spüren: Die Lufthansa notiert deutliche 2,3 Prozent schwächer. Auch die Papiere des Chipkonzerns Infineon büßten 0,7 Prozent ein. Hier belastete abermals ein schwacher Umsatzausblick des bedeutenden taiwanischen Chipherstellers TSMC: Insbesondere nachdem er vor einer weltweit schwächeren Smartphone-Nachfrage warnte. Im TecDax büßten die Anteilsscheine des LED- und Chipindustrieausrüsters Aixtron zweieinhalb Prozent ein.

„Der rapide Anstieg der Rohstoffpreise – vor allem Öl – hat eine Rückkehr der Zinsängste verursacht“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Im Falle steigender Rohstoffpreise könne dies zu schnell erhöhten Zinsen seitens der US-Notenbank Fed führen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Brent Öl liegt derzeit bei 73,61 Dollar und ist damit leicht gesunken. Auch der Wert von der Sorte WTI fiel um 20 Cent auf 68,09 Dollar.

Der IWF warnt vor nahenden Gefahren für die Weltwirtschaft. IWF-Direktorin Christine Lagarde sagte, der globale Schuldenstand sei auf einem Allzeithoch – was auch die Finanzmärkte verletzlich mache. Sollten die Rohstoffpreise weiter steigen, könne dies dazu führen, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinsen schneller erhöhe als bislang erwartet.

Der Euro fällt am Freitag um fast einen halben Cent auf 1,2298 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit acht Tagen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,2382 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf rollt erneut eine Flut von Firmenbilanzen auf die Investoren zu. Unter anderem legt in den USA der Siemens-Rivale General Electric (GE) Quartalsergebnisse vor. Diesseits des Atlantiks stehen unter anderem die Daten zum europäischen Verbrauchervertrauen auf dem Terminplan.

An der Wall Street schloss der Dow Jones am Donnerstag 0,3 Prozent tiefer bei 24.664 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 2693 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 0,8 Prozent auf 7238 Stellen.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 22.158 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,4 Prozent auf 3074 Punkte.

