FrankfurtWenn die erste drei Minuten eines Handelstages schon die besten sind, dann war es kein guter Handelstag. Egal, ob diese ersten drei Minuten ein Allzeithoch hergaben, Genau das war am heutigen Dienstag in Frankfurt der Fall. Der Dax war mit solidem Plus gestartet, markierte mit 13.525 Punkten ein neue Rekordmarke. Doch danach zeigten Anleger Nerven, man mied ein weiteres Engagement. Langsam aber stetig nahm der Dax Punkt für Punkt ab. Und im Späthandel ging es mit einer fallenden Wall Street im Nacken noch einmal richtig runter. Am Ende ging der Deutsche Aktienindex mit 13.379 Punkten 0,7 Prozent leichter aus dem Handel. Das paneuropäische Pendant, der Euro-Stoxx-50, verlor 0,6 Prozent und kam auf 3661 Stellen.

Schwache Quartalszahlen hatten die Stimmung zur Wochenmitte eingetrübt. Der Effekt von starken Vorgaben verpuffte schnell, auch der niedrige Euro konnte nicht helfen. Die Gemeinschaftswährung war um 0,3 Prozent auf 1,1570 Dollar gefallen und notierte damit so tief wie seit Mitte Juli nicht mehr. Ein schwacher Euro ist üblicherweise ein Kauf-Signal für den Handel, kurbelt er doch tendenziell den internationalen Absatz der Export-Unternehmen über den Preis-Mechanismus an.

Nach dem Sprung in neue Höhen geriet der Dax ins Stottern, wie es in den vergangenen Tagen oft der Fall war. Ein weiterer Anstieg erscheint schwieriger. „Grundsätzlich mehren sich die Zeichen, dass die Luft nach oben sukzessive dünner wird“, kommentierte Volkswirt Christian Schmidt von der Landesbank Helaba mit Blick auf die Charttechnik. Wohlgemerkt handelt es sich aber um Klagen auf hohem Niveau: Der Dax hat seit Jahresanfang mehr als 17 Prozent zugelegt. Allein in der jüngsten Rally-Phase seit Ende August ging es mehr als elf Prozent rauf.

Nichtsdestotrotz bietet das aktuelle Umfeld eine Idealbild: „Die Börsen befinden sich in einem Schlaraffenland aus wachsenden Gewinnen, wachsender Wirtschaft und wachsenden Trendimpulsen“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Was eben schwieriger wird, ist die Suche nach Impulsen.

Das Vertrauen auf Donald Trumps große Konjunkturstützen, vor allem die angekündigte Steuerreform, bleibt eines der Leitmotive der Börsianer. Und das, obwohl der morgen vor genau einem Jahr gewählte US-Präsident die Umsetzung seiner Versprechen bisher schuldig blieb. Konjunktur, Geldpolitik und Unternehmenszahlen geben aber immer wieder Impulse. „Die Rally ist intakt und stabil“, sagte Marktanalyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen.

Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht.

März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet.

April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April.

Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort und bei der durchschnittlichen. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun.

Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate.

Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz.

August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik.

September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht.

Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent.

November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März.

Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

Der Aufwärtstrend bleibt nach Einschätzung von Experten dank solider Wirtschaftsdaten grundsätzlich bestehen. Anleger blicken so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euro-Raum wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, wie die Investmentberatung Sentix unter Berufung auf ihre Umfrage unter 1000 Investoren mitteilte. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten wurden positiver bewertet als zuletzt.

Am Dienstag aber verhinderten Quartalsergebnisse der Unternehmen ein Plus an der Dax-Kurstafel. Der wichtigste Titel der seine Bücher öffnete, enttäuschte seine Anleger: BMW. Dessen Papiere fielen um mehr als zwei Prozent, weil der Autobauer einem geschrumpften Gewinn verkündigte. Die hohen Kosten für Elektromobilität, autonomes Fahren und neue Modelle nagen an der Rendite.

Die Ebit-Marge fiel für das dritte Quartal auf 8,3 Prozent zurück. Damit lag der Konzern hinter Mercedes mit 9,2 Prozent und auch hinter dem vom Dieselskandal geschüttelten Rivalen Audi mit 8,9 Prozent. „Die Zahlen waren schwächer als erwartet“, sagte ein Händler. „Im Verhältnis zu den anderen Autokonzernen fiel der Quartalsbericht durchweg schlechter aus.“ Für 2017 strebt BMW eine Rendite zwischen acht und zehn Prozent an. Zudem hoben die Münchner ihren Ausblick für das Vorsteuerergebnis an. Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung, Händler kritisierten eher die fehlenden Schwung in den Zahlen.