FrankfurtDer Dax ist zur Wochenmitte kaum verändert aus dem Handel gegangen. Massive Verluste einiger Technologie-Schwergewichte sorgten am Mittwoch hingegen für ein klares Minus beim TecDax. Bestimmt wurde das Handelsgeschehen einmal mehr von Quartalszahlen zahlreicher Unternehmen. Der Euro-Kurs hielt sich stabil.

Der Dax schloss bei 13.382 Punkten und damit annähernd auf Vortageskurs. Am Mittwoch hatte er noch mit 13.525 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es ebenfalls minimal nach oben auf 26.933 Punkte. Im frühen Handel hatte er mit 27.152 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt.

Der TecDax verlor den zweiten Tag in Folge recht deutlich und sank letztlich um 1,4 Prozent auf 2.521 Zähler.

Vor dem Höhepunkt der laufenden Berichtssaison in Deutschland trauten sich Dax-Anleger kaum aus der Deckung. Am Donnerstag legen neun Dax-Konzerne – darunter Schwergewicht Siemens und die beiden Bonner-Ex-Monopolisten Telekom und Post – ihre Quartalsberichte vor.

Unsicherheit herrschte vor allem über die von Donald Trump seit seiner Wahl zum US-Präsidenten vor einem Jahr angekündigten massiven Steuersenkungen. Der „Washington Post“ zufolge erwägen die Republikaner im Senat eine Verschiebung der Umsetzung des Paketes, das im Repräsentantenhaus aber schon früher verabschiedet werden könnte. „Die Debatten im Senat haben gezeigt, dass es eine Menge Meinungsverschiedenheiten und Probleme gibt“, sagte Stratege Derek Halpenny vom Analysehaus Mitsubishi UFJ.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen.

Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht.

März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet.

April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April.

Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort und bei der durchschnittlichen. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun.

Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate.

Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz.

August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik.

September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht.

Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent.

November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März.

Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

Dies belastete vor allem die Stimmung im Bankensektor, wo Anleger aber ohnehin schon auf Verkaufen eingestellt waren. Denn die französische Großbank Crédit Agricole enttäuschte mit ihrem Zwischenbericht. Ein Einbruch im Handelsgeschäft und der schwächelnde Heimatmarkt drückten ihren Gewinn empfindlich. Die Aktien fielen um bis zu fünf Prozent. Der Sektorindex für Bankenwerte der Euro-Zone verlor bis zu einem Prozent.

Im Dax standen Heidelbergcement ganz oben: Der Baustoffhersteller machte den Anlegern mit einem überraschend hohen Gewinn im dritten Quartal Kauflaune. Die Aktien stürmten um mehr als sechs Prozent an die Spitze der Dax-Gewinner. Auch Versorger Eon kam mit seinem Zwischenbericht bei den Anlegern gut an. Die Titel legten zeitweise knapp zwei Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch zu und schlossen am Ende 1,3 Prozent im Plus. Nach einem milliardenschweren Vorjahresverlust fuhr der Versorger in den ersten neun Monaten trotz Problemen auf dem britischen Markt einen Nettogewinn ein.



Bei den Aktien der großen Fluggesellschaften besannen sich die Anleger der Spannungen im Nahen und Fernen Osten und machten Kasse. Schlusslicht im Dax waren daher Lufthansa mit einem Minus von annähernd vier Prozent. Auch die Aktien der Rivalen France-KLM und der British Airways-Mutter IAG gingen in die Knie.