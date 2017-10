Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Goldman rauf, Morgan Stanley runter

In Europa ging der Blick heute nach Amerika. Aus den Staaten kam eine Vielzahl Zahlen wichtiger Konzerne, unter anderem die Zwischenberichte von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Johnson & Johnson sowie nach Börsenschuss in New York IBM. Der schwache Anleihehandel und höhere Steuern setzen der US-Investmentbank Goldman Sachs zu. Der Nettogewinn sank im dritten Quartal um drei Prozent auf 2,04 Milliarden Dollar. Die Erträge stiegen hingegen um zwei Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar.

Die US-Großbank Morgan Stanley hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz des schwächelnden Handelsgeschäft gesteigert. Dank der Stärke in der Vermögensverwaltung und im Investmentbanking kletterte der Gewinn um elf Prozent auf 1,69 Milliarden Dollar, die Erträge legten um drei Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar zu.

Unter den Einzelwerten im Dax gab es nur wenige Ausreißer. Ganz oben standen die Aktien von Infineon, die um zwei Prozent auf 22,18 Euro stiegen und damit so hoch wie zuletzt im April 2002 notierten. Händlern zufolge macht die Kaufempfehlungen einer großen US-Bank die Runde.

Im TecDax stürzten Sartorius zeitweise um über zwölf Prozent ab. Der Laborausrüster hat seine Jahresprognosen gesenkt. Zwar gehen Börsianer davon aus, dass die Probleme nur temporär und nicht strukturell sind, aber die Aktie sei relativ hoch bewertet Kasse.

