Ein Spagat der Notenbanken

Das liegt an der Geldpolitik. Anleger rechnen damit, dass – sollten die Unternehmen tatsächlich entlastet werden – die Konjunktur in den Staaten in Fahrt kommt. Damit die Entwicklung nicht überschießt und die Ökonomie nicht überhitzt – die Inflation etwa stark ansteigt – müsste die Notenbank Federal Reserve gegensteuern, indem sie die Zügel straffer zieht und die Zinsen weiter anhebt.

Aktuell bemühen sich die Währungshüter um eine Normalisierung der Geldpolitik. Nach Jahren von Nullzinsen folgten in den letzten Monaten mehrere Zinserhöhungen, auch die billionenschwere Bilanzsumme soll abgebaut werden. Die Fed ist auf Vorsicht bedacht, hält das Tempo der Straffung eher niedrig, um die Märkte nicht zu schocken, will aber Handlungsstärke demonstrieren – ein Spagat.

Während der Trend bei den meisten großen Leitindizes in Europa nach oben zeigte, lief die spanische Benchmark weiter hinterher. Der Ibex 35 gab 0,1 Prozent nach auf 10.185 Zähler. „Die Katalonien-Krise ist zwar aktuell nicht das Hauptthema auf dem Börsenparkett“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Ignorieren sollten die Anleger die Ereignisse in Spanien aber nicht.“ Wegen der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen droht der Region die Zwangsverwaltung durch die Zentralregierung in Madrid.

Aktivisten hatten heute Bürger dazu aufgerufen, ihr Geld auf den Girokonten der spanischen Geschäftsbanken abzuheben. Unter den spanischen Instituten verloren die Papiere der Banco Sabadell zeitweise 2,4 Prozent, die Caixabank gab ein Prozent nach, bauten die Tiefe aber ab. Ein tatsächlicher Bank-Run blieb aus. Andere Geldhäuser notierten im Plus.

Daneben mussten Börsianer einer erneuten Flut von Firmenbilanzen Herr werden. Die Aktien von Daimler stiegen erst um bis zu 1,2 Prozent, obwohl Rückrufe den Gewinn des Autobauers drückten. Am Ende gingen sie 0,8 Prozent tiefer aus dem handel. Angesichts der anhaltende starken Nachfrage nach margenstarken SUV sei zudem das operative Ergebnis enttäuschend, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Die positive Grundstimmung und der schwache Euro machten dies aber mehr als wett.

In Stockholm stiegen die Titel von Volvo auf ein Rekordhoch von 166,90 Kronen. Der schwedische Konzern - Daimler-Konkurrent im Lkw-Geschäft - steigerte den Quartalsgewinn um 45 Prozent auf umgerechnet 730 Millionen Euro. Sixt waren mit 74,54 Euro ebenfalls so teuer wie noch nie. Vor dem Hintergrund gesenkten Gewinnprognose der der ehemaligen Tochter Sixt Leasing wertete ein Börsianer die vorgelegten Sixt-Geschäftszahlen als Erfolg. Der Autovermieter, der nach Reuters-Daten 42 Prozent an Sixt Leasing hält, steigerte den Vorsteuergewinn um 28 Prozent auf knapp über 220 Millionen Euro. Sixt Leasing stürzten dagegen um mehr als 19 Prozent ab - so viel wie noch nie.