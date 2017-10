FrankfurtDer Dax hat zum Wochenausklang einmal mehr die 13.000-Punkte-Marke erobert, nur um sie danach wieder abzugeben. Es bleibt ein Tanz um den Meilenstein. Am Ende kam er da zum Stand, wo er gestern schon aufgehört hatte. Mit 12.9991 Punkten notierte er einen Punkt fester. Der Handel am Freitag hatte tapfer begonnen, ein schwacher Euro weckte die Angriffslust der Anleger, zeitweise fehlten zu der Bestmarke von 13.095 Punkten knapp 30 Punkte. Davon ist kurz vor Schluss nicht mehr viel zu spüren. Der paneuropäische Euro-Stoxx-50 kam mit 3601 Punkten nicht vom Fleck. Nur in New York legte der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent zu und erreichte mit 23.230 Punkten einen erneuten Rekord.

Auf dem Parkett honorierte man die Fortschritte der trump'schen Steuerreform, die Konjunkturoptimismus verbreiteten. „Es geht voran mit der US-Steuerreform“, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Mit der Zustimmung für einen Entwurf der sogenannten Haushaltsresolution sei US-Präsident Donald Trump den geplanten Steuersenkungen einen großen Schritt nähergekommen. „Das ist ein großer Schritt in Richtung Steuersenkungen, da die Republikaner das Budget nun ohne Unterstützung der Demokraten verabschieden können“, sagte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital.

Post von der Bank – was sich für Kunden 2018 ändert Haftungsgrenze bei Kartenverlust sinkt Wer seine Bank- oder Kreditkarte verliert und nicht gesperrt hat, haftete bei Missbrauch bisher mit bis zu 150 Euro. Das wird sich ab nächstem Jahr ändern. Denn die Haftungsgrenze sinkt auf 50 Euro. Lediglich bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet der Kunde unbeschränkt.

Mehr Transparenz bei vorreservierten Kartenzahlungen Viele Hotels und Autovermietungen reservieren bei Buchung oder Anmietung einen bestimmten Betrag auf dem Kartenkonto des Kunden. Ab kommendem Jahr muss der Karteninhaber dem vorher zustimmen. Erst dann ist die Bank berechtigt, diesen Betrag auf dem Konto vorübergehend zu sperren.

Dienste im Online-Banking Kunden können im Online-Banking Drittanbieter damit beauftragen, Zahlungen vorzunehmen oder Kontoinformationen abzurufen. Da diese Dienstleister nunmehr gesetzlich anerkannt sind und der Bankenaufsicht unterliegen, dürfen Kunden gegenüber diesen Diensten auch ihre PIN und TAN einsetzen.

Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank warnte aber vor überzogenen Erwartungen. Es sei alles andere als sicher, dass US-Präsident Donald Trump die Unterstützung sämtlicher republikanischer Senatoren für seine geplanten Steuersenkungen erhalten werde.

Das Steuersenkungsprogramm für Unternehmen ist eines der entscheidenden Faustpfänder, die Donald Trump in der Finanzwelt hat. Sein Amtsantritt im November war der Startschuss für eine echte Aktienrally. War der Polit-Quereinstieger erst mal gewählt, setzten die Börsianer voll und ganz auf dessen große Ankündigungen, die Wirtschaft weiter anzukurbeln.

Freilich hat die mit Unterbrechungen bis heute andauernde Rekordjagd auch andere Gründe, etwa die nicht zu strikte Geldpolitik der Fed, einen schwachen Dollar und starke Zahlen der Konzerne. Trump hingegen fiel im Laufe des Jahres als Kurstreiber aus, die groß angekündigten Versprechungen lassen auf sich warten. Nichtsdestotrotz ruhen immer noch Hoffnungen auf Impulse aus dem weißen Haus, wie der heutige Rückenwind nach Fortschritten in der Steuerreform einmal mehr zeigte.

Die neue Entwicklung in Washington schlug sich noch mehr als in Aktien auf dem Devisenmarkt nieder. Dort verlor der Euro deutliche 0,4 Prozent und notierte mit 1,1801 nur knapp über der Cent-Marke. Das gab dem europäischen Handel Rückenwind, sorgt eine schwache Gemeinschaftswährung doch für Wettbewerbsvorteile auf dem globalen Absatzmarkt. Die deutsche Wirtschaft mit ihrer traditionellen Exportorientierung gehört bei einer Abwertungen zu den größten Profiteuren. Doch warum fällt der Euro, wenn in den Vereinigten Staaten eine Steuerreform näher rückt?

Das liegt an der Geldpolitik. Anleger rechnen damit, dass – sollten die Unternehmen tatsächlich entlastet werden – die Konjunktur in den Staaten in Fahrt kommt. Damit die Entwicklung nicht überschießt und die Ökonomie nicht überhitzt – die Inflation etwa stark ansteigt – müsste die Notenbank Federal Reserve gegensteuern, indem sie die Zügel straffer zieht und die Zinsen weiter anhebt.

Aktuell bemühen sich die Währungshüter um eine Normalisierung der Geldpolitik. Nach Jahren von Nullzinsen folgten in den letzten Monaten mehrere Zinserhöhungen, auch die billionenschwere Bilanzsumme soll abgebaut werden. Die Fed ist auf Vorsicht bedacht, hält das Tempo der Straffung eher niedrig, um die Märkte nicht zu schocken, will aber Handlungsstärke demonstrieren – ein Spagat.