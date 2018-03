Dax am 22.03.2018 Dax schließt mit dickem Minus - TecDax kommt unter die Räder

Angst vor einem Handelskrieg, wilde Zinsspekulationen, Ausverkauf bei Tech-Aktien: Der heutige Absturz bei Dax und Co hat viele Gründe.

Dax stets bemüht – Börsianer verunsichert

FrankfurtIn Europas Handelssälen macht sich zunehmenden Verunsicherung breit. Eine schlechte Nachricht folgt der nächsten: Die Angst vor weiter steigenden US-Zinsen, die Gefahr eines Handelskrieges, die hohen Kursverluste der amerikanischen US-Tech-Aktien. Plötzlich schwebt die Furcht vor einer Abschwächung der gut laufenden Weltwirtschaft übers Parkett.

An eine Erholung ist nicht zu denken. Auf den Frankfurter Kurstafeln leuchtete der Dax tiefrot. Am Ende ging der Deutsche Aktienindex mit 12.100 Punkten 1,7 Prozent tiefer aus dem Handel. Zeitweise ging es bis zu 2,4 Prozent runter und von der 12.000-Punkte-Marke trennten den Leitindex keine zehn Punkte. Der empfindlichere TecDax, Sammelstelle deutscher Tech-Titel, verlor mit einem Stand von 2581 Punkten 3,2 Prozent.

„Die Zeichen an den Aktienmärkten stehen auf Korrektur“, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Es sei nicht auszuschließen, dass der Dax in den kommenden Wochen Richtung 11.000 Punkte abbröckele. Der Leitindex der Währungsunion, der Euro-Stoxx-50, verlor ebenfalls 2,3 Prozent und kam auf 3323 Zähler.

Die Furcht vor einem Handelsstreit hat spätestens mit einem erneut gefallenen Ifo-Geschäftsklima-Index die Märkte erfasst. Der wichtigste Marktindikator fiel im März von 115,4 auf 114,7 Zähler. Im Schnitt hatten Ökonomen ein etwas besseres Ergebnis erwartet. Die Umfrage unter 7000 Managern zeigt: Die Entscheider machen sich Sorgen um den Freihandel.

„Der drohende Protektionismus drückt auf die Stimmung“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Manager beurteilten ihre Geschäftslage und auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate weniger optimistisch als zuletzt. Die Aussage des neuesten Reports aus München: Das deutsche Wirtschaftswachstum habe seinen Zenit erreicht. „Weitere Wachstumsrekorde sind nicht zu erwarten“, sagte Ifo-Konjunkturexperte.

Die Ifo-Daten griffen auf, was Trump lieferte: Am Freitag sollen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft treten. Außerdem soll der US-Präsident vor wenigen Minuten eine Anordnung für Strafzölle gegen China unterschrieben haben. Medienberichten zufolge geht es um ein Volumen von 50 Milliarden Dollar. US-Präsident Trump wirft Peking unfaire Handelspraktiken vor und will den Kampf gegen den Diebstahl geistigen Eigentums intensivieren.

Unterdessen wird in der EU gehofft, das Inkrafttreten der Zölle vorerst abwenden zu können. „Trump scheint einen Handelskrieg beginnen zu wollen - vor allem gegen China“, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. Das könnte eine Welle des Protektionismus auslösen, die das Wachstum bremse.

Zwar gab ein hoher Handlungsbeauftragter der Regierung am Donnerstagnachmittag Entwarnung für Europa – bei den Stahlzöllen solle es für die EU eine Ausnahmeregelung geben –, doch die Märkte ignorierten die Entspannungssignale.

Europas Handel kam am Donnerstag unter die Räder, dabei hatte die US-Notenbank Fed gestern getagt und die erwartete Zinserhöhung angekündigt. Die Federal Reserve hob ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt an und signalisierte für 2018 zwei weitere Erhöhungen. Ein Stück weit weniger Unsicherheit. Die die Finanzwelt durchschüttelnden Spekulationen um weitere Zinsanhebungen beendete das aber nicht.

Fed-Präsident Jerome Powell war auf der anschließenden Pressekonferenz bewusst moderat aufgetreten, ähnlich seiner Amtsvorgängerin Janet Yellen. Ein vierter Zinsschritt für das laufende Jahr scheint vom Tisch. Am Devisenmarkt zeigt sich aber: Die Anleger sind sich da nicht so sicher.