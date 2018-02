Dax am 23. Februar Dax schließt mit leichtem Gewinn

Nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten schließt der Dax doch noch in der Gewinnzone. Besonders Eon-Papiere sind heiß begehrt.

Trotz Rekordgewinn: Börsianer lassen VW-Aktie fallen

FrankfurtEuropas Anleger haben sich kurz vor Wochenschluss trotz bestehender Zinsängste doch noch aus der Deckung getraut. Dax und EuroStoxx50 arbeiteten sich am Freitag ins Plus. Der Dax ging 0,2 Prozent höher bei 12.484 Punkten aus dem Handel, sein europäisches Pendant legte 0,3 Prozent auf 3441 Punkte zu. Die anderen deutschen Börsenindizes schlossen ebenfalls in der Gewinnzone. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,1 Prozent auf 26.335 Punkte zu, der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,75 Prozent auf 2603 Zähler.

Für Rückhalt sorgte eine festere Wall Street. Die Furcht vor einer aggressiven US-Zinspolitik sorgte zuletzt für deutliche Kursrückgänge am Aktienmarkt. Seit der Finanzkrise hängen die Börsen am Tropf der Notenbanken. Diese haben bislang nur vereinzelt und behutsam die Geldflut verringert. Der Dax verlor seit Monatsbeginn 5,5 Prozent, der Dow-Jones-Index rund 4,5 Prozent.

Nicht recht überzeugen konnte der weltweit größte Autobauer Volkswagen die Anleger. Zwar verdiente VW 2017 trotz des Dieselskandals so viel wie nie zuvor, enttäuschte aber mit seinem Margenausblick. Analyst Frank Schwope von der NordLB sagte, zudem seien die Sonderbelastungen für Diesel-Nachrüstungen und Fahrzeug-Rückkäufe mit 3,2 Milliarden Euro deutlich höher als erwartet. Die Aktien verloren bis zu drei Prozent, holten dann aber wieder auf und gingen 0,8 Prozent tiefer bei 162,60 Euro aus dem Handel. Größter Dax-Gewinner waren die Aktien von Eon-Aktien nach einer Kaufempfehlung der französischen Bank SocGen mit einem Plus von 3,8 Prozent.

An der Londoner Börse machte die British-Airways-Mutter IAG von sich reden. Trotz eines deutlichen Gewinnplus 2017 rutschten die Aktien um 5,7 Prozent ab. Für Enttäuschung sorgte laut Börsianern das vierte Quartal, das schlechter als erwartet ausfiel. Die Aktien anderer europäischen Airlines gaben ebenfalls nach: Lufthansa um 2,1 Prozent und Ryanair um 1,4 Prozent.

Die Aktien der Zara-Mutter Inditex rauschten nach einem negativen Analystenkommentar an der Madrider Börse hingegen um sieben Prozent herunter. JP Morgan schraubte seine Gewinnerwartungen für das Modeunternehmen wegen höherer Wechselkursbelastungen um fünf Prozent zurück. Inditex berichtet in Euro, macht aber rund die Hälfte seiner Umsätze in anderen Währungen. Viele asiatische und lateinamerikanische Devisen sind an den Dollar gebunden. Dieser hat seit Jahresbeginn zum Euro rund 2,5 Prozent verloren.

Die Ungewissheit über den Ausgang der Parlamentswahl in Italien machte den Anleihen des Landes zu schaffen. Die Kurse der zehnjährigen Titel fielen, im Gegenzug kletterte die Rendite in der abgelaufenen Woche um zehn Basispunkte und steuerte damit auf den größten Wochenanstieg in diesem Jahr zu. Am Freitag lag die Rendite zeitweise bei 2,103 Prozent. Experten rechnen bei der Wahl am 4. März mit einem deutlichen Erfolg für die Euro-skeptischen Parteien des Landes und langwierigen Koalitionsgesprächen. Sollte es nach dem Urnengang keine klaren Mehrheitsverhältnisse geben, dürfte ein langwieriger politischer Kuhhandel beginnen, prognostizierte Claudio Ferrarese, Fondsmanager bei Fidelity.

