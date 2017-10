FrankfurtMario Draghi hat es mal wieder geschafft. Der Italiener und seine Kollegen im Rat der Europäischen Zentralbank hievten den Dax am Donnerstag in bisher unerreichte Höhen. Der Deutsche Aktienindex kletterte weit über die 13.000-Punkte-Marke rauf auf einen neuen Bestwert von 13.144 Punkten. Am Ende ging die Frankfurter Benchmark mit 13.133 Zählern 1,4 Prozent fester aus dem Handel. Die obersten Währungshüter der Euro-Zone hatten am Mittag entschieden, die monatlichen Anleihekäufe der EZB auf 30 Milliarden Euro zu halbieren, das Programm aber um neun Monate bis zum September 2018 zu verlängern.

Damit folgten die Notenbanker der Devise „lower for longer“, die die meisten Experten auch in dieser Volumen/Laufzeit-Konstellation prognostiziert hatten. Und dennoch zeigten sich die Anleger erleichtert, spielten befreit auf. Der Leitindex der Euro-Zone, der Euro-Stoxx-50, legte 1,1 Prozent zu auf 3630 Zähler.

„Die Entscheidung ist im Prinzip so ausgefallen wie erwartet, aber offenbar hatten einige Anleger mit einer deutlicheren Straffung der Geldpolitik gerechnet“, fasste es Helaba-Analyst Ulrich Wortberg zusammen. Der Devisenmarkt zeigte dies noch deutlicher, dort fiel der Euro um ein ganzes Prozent auf 1,1698 Dollar.

Im Anschluss der Entscheidung trat EZB-Chef Mario Draghi in Frankfurt vor die Presse. Auf dem Parkett erwartete man nicht weniger, als dass der Italiener der Weg hin zu einer Normalisierung der Geldpolitik skizziert. Und scheinbar konnte der starke Mann der Geldpolitik überzeugen.

Auch wenn man von einer Normalisierung der Geldpolitik freilich erst mittelfristig bis sogar langfristig rechnen kann – das zur Betonung. Nun ist aber ein erster vorsichtiger Schritt der Straffung getan. „Zwar könnte der heutige Entscheid den Grundstein für eine künftige geldpolitische Wende gelegt haben, mitnichten bedeutet er aber ein rasches Ende der ultralockeren Geldpolitik“, formuliert es der Deutsche-Bank-Analyst Sebastian Becker.

Es ist der Startschuss zum sogenannten Tapering, dem schrittweise Zurückfahren der Wertpapierkäufe. Im Kern geht es um das billionenschwere Anleihekaufprogramm. Seit März 2015 erwirbt die EZB, gemeinsam mit den einzelnen nationalen Notenbanken des Euro-Systems, Staatsanleihen und teilweise auch Unternehmensanleihen. Durch den Kauf soll Druck auf die Renditen dieser Papiere entstehen, was wiederum die Bonds unattraktiv für Banken machen soll.

Die sollen ihr Geld vermehrt in die Realwirtschaft investieren, um die Konjunktur und damit auch die Inflation anzukurbeln – das erklärte Ziel der Europäischen Zentralbank. Die Experten peilen eine Teuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an, bei der sie ein stabiles Preisniveau sehen, das wiederum die wirtschaftliche Entwicklung nicht belastet.

Das monatliche Volumen der Anleihekäufe betrug in der ersten Phase 60 Milliarden Euro und wurde im März 2016 auf 80 Milliarden aufgestockt. Dass die Währungshüter im Dezember vergangenen Jahres die Käufe wieder auf 60 Milliarden Euro reduzierten, wurde ihnen jedenfalls nicht als eine erste Straffung ausgelegt. Ganz im Gegenteil. Denn die gleichzeitige Verlängerung des Programms auf das Jahresende 2017 trat eine waschechte Aktienrally in Europa los. Die Geldschleusen blieben weiter geöffnet und schoben die Aktienmärkte kräftigt voran.

Das Anleihekaufprogramm ist umstritten, zwischen Ökonomen entstand eine lebhafte Diskussion. Und weil die Euro-Zone auf einem Weg der Besserung ist, die Konjunktur auf breiter Basis wieder anzieht, wuchs der Druck auf Mario Draghi und die EZB-Führung seit Monaten.